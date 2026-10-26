Delhi Riots Case: हमें पता है कि... जब दिल्ली दंगे के आरोपी की चालाकी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी खरी-खरी

नई दिल्ली: दिल्ली दंगे का एक आरोपी जेल जाकर भी नहीं सुधरा। उसने अदालत की आंखों में ही धूल झोंकने की सोची और पकड़ा गया। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि उसे आरोपी की मंशा का अच्छे से अंदाजा है। अदालत के इतना कहते ही आरोपी के वकील को बात समझ में आ गई और उन्होंने तुरंत अपनी याचिका वापस लेने का अनुरोध कर दिया।

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LLB की क्लास लेने गाजियाबाद जाना चाहता था आरोपी मामला शादाब अहमद से जुड़ा है जो दिल्ली दंगों के मामले का आरोपी है। न्यूज एजेंसी भाषा रिपोर्ट के अनुसार, उसने सोमवार को अदालत से एलएलबी की क्लास लेने गाजियाबाद जाने की अनुमति देने की मांग की। शादाब ने एलएलबी की पढ़ाई के लिए गाजियाबाद की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। वह अभी जमानत पर जेल से बाहर है।

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने जमानत की शर्तों में बदलाव करने की मांग सिरे से खारिज कर दी। पीठ में शामिल जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली ने साफ कहा कि आरोपी शादाब अहमद को जमानत की शर्तों पर ही चलना होगा, उसमें कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। जमान की शर्तों के तहत शादाबा को मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है।

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जज ने पकड़ी चालाकी और खारिज हो गई याचिका जस्टिस अरविंद कुमार ने शादाब की चालाकी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आरोपी के वकील से कहा, 'हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे... हमें पता है कि आपने दिल्ली के सभी लॉ कॉलेजों को छोड़कर उस लॉ कॉलेज में दाखिला क्यों लिया।' जब वकील को समझ आ गया कि कोर्ट ने चालाकी पकड़ ली और उसे राहत नहीं मिलने वाली तब जमानत की शर्त में बदलाव के अनुरोध वाली अपनी अर्जी वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे शीर्ष अदालत ने मंजूर कर लिया।

क्या थाने में हाजिरी लगाने से बचने की थी जुगत? शुरुआत में, वकील ने दलील दी कि अहमद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे दाखिला नहीं मिल सका था। वकील ने बताया कि बाद में उसे गाजियाबाद के एक विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया, और यह भी कहा कि अहमद अब खुद में 'सुधार' कर रहा है।

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शादाब ने जमानत की एक शर्त में बदलाव के लिए अर्जी दायर की थी। उसने जमानत की उस शर्त में बदलाव का भी अनुरोध किया था, जिसके तहत उसे हर सप्ताह सोमवार और गुरुवार को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच थाने में अपनी हाजिरी लगानी होती है। लेकिन पीठ के कहने पर वकील ने अर्जी वापस ले ली गई तो मामला खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को राहत के लिए अधीनस्थ अदालत जाने की छूट है।

उमर खालिद और शरजील इमाम की रद्द हुई थी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि शादाब और चार अन्य लोगों को जमानत दे दी थी। अदालत ने उन पर 11 शर्तें लगाईं और कहा कि मिली हुई छूट का गलत इस्तेमाल होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। दंगों का 'सरगना' होने के आरोप में, सभी सात आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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सीएए के खिलाफ दिल्ली में हुए थे दंगे उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान हुए थे। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने साजिश के मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से कई आरोपियों को अब तक जमानत मिल चुकी है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।