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विधवा की पेंशन में देरी UCO Bank को पड़ी भारी, कंज्यूमर कोर्ट ने ठोका 15 हजार का जुर्माना

पेंशन संशोधन में देरी के कारण चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने यूको बैंक की रूपनगर शाखा को प्रकाश कौर को 15,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। बैंक ने शिकायत दर्ज होने के बाद बकाया राशि जारी की थी, लेकिन आयोग ने माना कि इससे पहले हुई परेशानी की भरपाई नहीं होती।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड9 Nov 2026, 06:27 PM IST
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यूको बैंक पर लगा जुर्माना
यूको बैंक पर लगा जुर्माना(AI generated image for representational purposes only)
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UCO Bank News: पेंशन के पैसे के लिए एक बुजुर्ग विधवा को बार-बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ें, तो परेशानी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ में सामने आया है, जहां यूको बैंक ने पेंशन संशोधन के निर्देश मिलने के बावजूद एक महिला की फैमिली पेंशन समय पर नहीं बढ़ाई। बैंक में सुनवाई नहीं होने के बाद परिवार ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग यूको बैंक को महिला को 15,000 रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया।

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क्या है पूरा मामला?

ये मामला पंजाब के रूपनगर (रुपनगर) निवासी सुखविंदर सिंह की ओर से दायर उपभोक्ता शिकायत से जुड़ा है। सुखविंदर सिंह ने यूको बैंक के खिलाफ शिकायत के लिए आयोग का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शिकायत में कहा कि यूको बैंक की रूपनगर शाखा ने पेंशन वितरण से संबंधित निर्देश मिलने के बावजूद उनकी मां की फैमिली पेंशन को सही तरीके से संशोधित नहीं किया।

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सुखविंदर सिंह के पिता नसीब सिंह चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) में कार्यरत थे। वो 31 मार्च 1995 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद नियमों के अनुसार उनकी पेंशन मंजूर की गई थी। हालांकि, 28 नवंबर 2001 को नसीब सिंह का निधन हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी प्रकाश कौर को 29 नवंबर 2001 से फैमिली पेंशन मिलने लगी। शुरुआत में पेंशन का भुगतान किया गया, लेकिन समय-समय पर पेंशन में होने वाले संशोधनों और अन्य पात्र लाभों को सही तरीके से लागू नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया।

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बैंक ने नहीं की कोई सुनवाई

शिकायतकर्ता के मुताबिक, प्रकाश कौर को मिलने वाली फैमिली पेंशन में संशोधन किया जाना था। इसके लिए पेंशन स्वीकृत करने और वितरण से संबंधित अधिकारियों की ओर से बैंक को कई आधिकारिक निर्देश भी भेजे गए थे। इसके बावजूद यूको बैंक की शाखा की ओर से कथित तौर पर पेंशन में आवश्यक बदलाव नहीं किए गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि परिवार ने इस मामले को लेकर कई बार बैंक से संपर्क किया। बैंक शाखा के चक्कर लगाए गए और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी गई। इसके अलावा औपचारिक शिकायतें और लिखित आवेदन भी दिए गए।

मामले की सुनवाई के दौरान यूको बैंक की ओर से अपना पक्ष रखा गया। बैंक के वकील ने दलील दी कि बैंक की भूमिका केवल पेंशनभोगी के खाते को बनाए रखने और खाते से राशि निकालने की सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित है। बैंक ने ये भी कहा कि पेंशन से संबंधित विवाद में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। बैंक की ओर से जानबूझकर देरी करने या सेवा में कमी बरतने के आरोपों को खारिज किया गया। हालांकि,आयोग बैंक की इन दलीलों से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ।

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सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग ने पाया कि बैंक ने पेंशन की संरचना में सुधार किया और जमा हुई बकाया राशि भी जारी की, लेकिन ये कार्रवाई उपभोक्ता शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज होने के बाद की गई।आयोग ने माना कि पेंशन संशोधन में हुई देरी के कारण प्रकाश कौर को असुविधा, कठिनाई और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

आयोग ने स्पष्ट किया कि बाद में बकाया राशि का भुगतान कर देने से पहले हुई परेशानी खत्म नहीं हो जाती। ‘बकाया राशि देने से पहले की परेशानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।’ मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यूको बैंक की रूपनगर शाखा के शाखा प्रबंधक को शिकायतकर्ता की मां को 15,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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