BHASHASNAP Web App: गोवा यूनिवर्सिटी ने उच्च शिक्षा को ज्यादा सुलभ और आधुनिक बनाने की दिशा में कई अहम पहल की हैं। विश्वविद्यालय में अब छात्रों को कोंकणी समेत 22 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराने के लिए BHASHASNAP वेब ऐप लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने तालेगांव स्थित गोवा यूनिवर्सिटी में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में करीब 28.55 करोड़ रुपये की लागत से तैयार शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाएं भी समर्पित की गईं।
इस पहल का उद्देश्य अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को उनकी परिचित भाषा में शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना है। BHASHASNAP के जरिए 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में द्विभाषी स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे उन छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में पढ़ाई के दौरान विषयों को समझने में परेशानी होती है।
BHASHASNAP गोवा यूनिवर्सिटी की ओर से शुरू किया गया एक वेब एप्लिकेशन है। इसका मकसद डिजिटल माध्यम से बहुभाषी शैक्षणिक सामग्री को विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। इस प्लेटफॉर्म पर कोंकणी सहित 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में द्विभाषी अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी।
इस पहल से विद्यार्थियों को अपनी समझ की भाषा में विषयों को पढ़ने और जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यह है कि एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमि के छात्र शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच बना सकेंगे।
BHASHASNAP के लॉन्च के साथ गोवा यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक और अनुसंधान से जुड़ी नई सुविधाएं भी शुरू की गईं। इन सुविधाओं को PM-USHA (RUSA 2.0) पहल के तहत विकसित किया गया है। इन पर करीब 28.55 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।विश्वविद्यालय के गोवा बिजनेस स्कूल में नया कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भवन तैयार किया गया है। इसके अलावा स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज में रोबोटिक्स एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) लैब और मशीन लर्निंग लैब स्थापित की गई हैं।
इन सुविधाओं से विद्यार्थियों को कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और IoT जैसे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में पढ़ाई और प्रैक्टिकल रिसर्च का अवसर मिलेगा। साथ ही, शोधकर्ताओं को भी नई तकनीकों पर प्रयोग करने और अपने अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे।
गोवा यूनिवर्सिटी ने अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाया है। कार्यक्रम के दौरान भारत-पुर्तगाल ट्विनलैब साझेदारी के तहत समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान किया गया। ये सहयोग गोवा यूनिवर्सिटी और पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो के BIOPOLIS-CIBIO के बीच हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देना है।