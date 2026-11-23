पटना: बिहार में जमीनों के रिकॉर्ड या इनसे जुड़े विवादों के लिए बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी 900 रेवेन्यू कोर्ट को वर्चुअल कोर्ट में तब्दील कर दिया है। इस कारण रैयतों को अब दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित अन्य राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं जाना होगा, वो घर बैठे ऑनलाइन मीडियम कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। सुनवाई के दौरान रैयतों की ओर से रखे गए पक्ष को रिकॉर्ड कर सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पेश तथ्यों का प्रमाण उपलब्ध रहे।

अब तकनीक से होगी निगरानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले राजस्व न्यायालयों में सुनवाई के लिए रैयतों को अपना कामकाज छोड़कर उपस्थित होना पड़ता था। कई बार तारीख पर तारीख मिलती थी और मामले वर्षों तक लंबित रहते थे। कुछ मामलों में चार-चार साल तक सुनवाई पूरी नहीं हो पाती थी। अब विभाग का प्रयास है कि तकनीक के माध्यम से इस व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए, जिससे आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके। अब तारीख पर तारीख से रैयतों को मुक्ति मिलेगी।

मंत्री ने बताया कि वर्चुअल कोर्ट सिस्टम से पटना स्थित विभागीय मुख्यालय से सभी राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली की निगरानी की जाएगी। किस मामले में कितनी तारीखें दी जा रही हैं, किसी रैयत को कितनी बार कोर्ट आना पड़ रहा है और कितनी बार उसे बिना सुनवाई के लौटना पड़ रहा है, इन सभी पहलुओं की मॉनिटरिंग मुख्यालय से होगी। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत पक्ष को रिकॉर्ड कर संरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन, साक्ष्य, दस्तावेज और न्यायालय के पारित आदेश भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।

कैसा फैसला देते हैं कौन अधिकारी, सरकार रखेगी नजर मंत्री ने कहा कि राजस्व मामलों में राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता समेत अन्य सक्षम पदाधिकारियों के फैसलों की गुणवत्ता की भी मुख्यालय स्तर से समीक्षा की जाएगी। वर्चुअल कोर्ट व्यवस्था के तहत मुख्यालय के विशेषज्ञ अधिकारियों की मदद से न्यायिक कार्यों की निगरानी की जाएगी। यदि किसी पदाधिकारी के निर्णय की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है या उसके फैसले से रैयतों को अनावश्यक परेशानी होती है, तो उसकी समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

दलालों पर अंकुश लगाने पर जोर मंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों में दलालों की सक्रियता पर रोक लगाने के लिए सभी राजस्व कार्यालयों में लगे सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए एआई मॉड्यूल की सहायता ली जाएगी। उन्होंने कहा कि एआई की मदद से दलालों की पहचान की जाएगी। इससे वैसे भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई संभव हो सकेगा। मंत्री ने कहा कि राजस्व कर्मचारियों को दिए गए लैपटॉप में जीपीएस लगाकर दिया गया है। अमीनों को भी जीपीएस लगा लैपटॉप दिया जा रहा है। इससे उनके कार्यों की आसानी से निगरानी की जा सकेगी।

भ्रष्ट अधिकारियों पर हो रही कार्रवाई: मंत्री डॉ. जायसवाल ने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद 27 मई से अब तक विभाग में भ्रष्टाचार और कार्यों में अनियमितता के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया गया है। पिछले छः माह में 144 पदाधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की गई है। सोमवार को भी दो पदाधिकारियों जिनमें गया जिले के अतरी अंचल के अंचल अधिकारी दिलीप कुमार के विरुद्ध जमीन के दाखिल-खारिज पर रोक लगाने के लिए 70 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज की और विभागीय कार्रवाई की गई है। वहीं, बोध गया के पूर्व अंचल अधिकारी कमल नयन कश्यप के विरुद्ध भू-हदबंदी अधिनियम की भूमि का दाखिल-खारिज किए जाने के मामले में दो वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है।

तेजी से हो रहा है जमीन सर्वेक्षण का काम: मंत्री भूमि सर्वेक्षण की प्रगति की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि राज्य में सर्वे के कार्य में तेजी लाई जा रही है। अब तक 20 जिलों के 1,617 मौजों के सर्वे का प्रकाशन किया जा चुका है। अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के बाद रैयतों को स्वामित्व कार्ड (पासबुक) उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपील के लिए विभिन्न चरण की प्रक्रिया के बाद ही रिकॉर्ड्स का प्रकाशन किया जा रहा है, जिससे रैयतों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।