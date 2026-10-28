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पीएम किसान निधि: दिवाली से पहले मिल जाएगा पीएम-किसान का 2,000 रुपया, तारीख की हो गई घोषणा

PM Kisan Scheme: किसानों को लिए खुशखबरी आ गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त का पैसा दिवाली से पहले आ जाएगा।

Naveen Kumar Pandey
अपडेटेड28 Oct 2026, 09:44 PM IST
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पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त की तारीख की हो गई घोषणा (AI Image)
पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त की तारीख की हो गई घोषणा (AI Image)
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PM Kisan Payment Date: किसानों को दीवाली से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की किस्त मिल जाएगी। गुजरात सरकार के कृषि मंत्री जीतू वघानी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को गुजरात के बनासकांठा जिले में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। वघानी ने बताया कि पीएम मोदी इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे।

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30 अक्टूबर को जारी होगी पीएम किसान की 24वीं किस्त

मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वघानी ने कहा कि प्रधानमंत्री भिलड़ी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,680 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित करेंगे।

उन्होंने बताया कि गुजरात में 52.33 लाख से अधिक किसान परिवारों को 1,051 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मिलेगी। वघानी ने यह जानकारी भिलड़ी में आयोजित होने वाले 'पीएम किसान उत्सव दिवस' की तैयारियों की समीक्षा के बाद दी।

यह भी पढ़ें | 30 अक्टूबर को कितने बजे आएगी PM किसान योजना की 24वीं किस्त? नोट कर लें टाइमिंग

दिवाली से पहले मिलेगा तोहफा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस बार दीपावली 8 नवंबर को, रविवार को है। इससे पहले 30 अक्तूबर, शुक्रवार को ही किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये चले जाएंगे। किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में आ जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी जरूर करवा लें।

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Naveen Kumar Pandey

टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More

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