Punjab Election 2027: AAP ने जारी की 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानिए कहां से चुनाव लड़ेंगे CM भगवंत मान

AAP Punjab Candidate List 2027: पंजाब में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने अपने 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम भी शामिल है।
|क्र.
|AC नंबर
|विधानसभा सीट
|उम्मीदवार का नाम
|1
|7
|Batala
|Amansher Singh (Shery Kalsi)
|2
|11
|Ajnala
|Kuldeep Singh Dhaliwal
|3
|19
|Amritsar South
|Dr. Inderbir Singh Nijjar
|4
|21
|Tarn Taran
|Harmeet Singh Sandhu
|5
|22
|Khem Karan
|Sarvan Singh Dhun
|6
|31
|Nakodar
|Inderjit Kaur Mann
|7
|33
|Kartarpur
|Balkar Singh
|8
|40
|Dasuya
|Karambir Singh Ghuman
|9
|41
|Urmar
|Jasvir Singh Raja Gill
|10
|43
|Hoshiarpur
|Bram Shanker Sharma Jimpa
|11
|44
|Chabbewal
|Ishank Kumar Chabbewal
|12
|45
|Garhshankar
|Jai Krishan Singh Rouri
|13
|48
|Balachaur
|Santosh Kataria
|14
|50
|Rupnagar
|Dinesh Chadha
|15
|53
|S.A.S. Nagar
|Kulwant Singh
|16
|55
|Fatehgarh Sahib
|Lakhbir Singh Rai
|17
|56
|Amloh
|Gurinder Singh Garry Waring
|18
|58
|Samrala
|Jagtar Singh Diyalpura
|19
|60
|Ludhiana East
|Daljit Singh Grewal Bhola
|20
|62
|Atam Nagar
|Kulwant Singh Sidhu
|21
|63
|Ludhiana Central
|Ashok Parashar Pappi
|22
|64
|Ludhiana West
|Sanjeev Arora
|23
|65
|Ludhiana North
|Chaudhary Madan Lal Bagga
|24
|67
|Payal
|Manwinder Singh Giaspura
|25
|71
|Nihal Singh Wala
|Manjit Singh Bilaspur
|26
|72
|Bhaga Purana
|Amritpal Singh Sukhanand
|27
|73
|Moga
|Dr. Amandeep Kaur Arora
|28
|74
|Dharamkot
|Devinder Jeet Singh Laddi Dhos
|29
|79
|Jalalabad
|Jagdeep Kamboj Goldy
|30
|80
|Fazilka
|Nardinderpal Singh Sawna
|31
|86
|Muktsar
|Jagdeep Singh Kaka Brar
|32
|88
|Kotkapura
|Kultar Singh Sandhwan
|33
|89
|Jaitu
|Amolak Singh
|34
|94
|Talwandi Sabo
|Ms. Baljinder Kaur
|35
|97
|Sardulgarh
|Gurpreet Singh Banawali
|36
|102
|Bhadaur
|Labh Singh Ugoke
|37
|104
|Mehal Kalan
|Kulwant Singh Pandori
|38
|106
|Amargarh
|Jaswant Singh Gajjan Majra
|39
|107
|Dhuri
|Bhagwant Mann
|40
|115
|Patiala
|Ajitpal Singh Kohli
आप की पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी है। पार्टी ने उन्हें धूरी विधानसभा सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। भगवंत मान इससे पहले भी धूरी सीट से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। अब पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है।
वहीं, विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को कोटकपूरा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की ओर से जारी सूची में अमृतसर साउथ से डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, अजनाला से कुलदीप सिंह धालीवाल और गढ़शंकर से जय कृष्ण सिंह रौड़ी को भी उम्मीदवार बनाया गया है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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