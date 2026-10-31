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Punjab Election 2027: AAP ने जारी की 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानिए कहां से चुनाव लड़ेंगे CM भगवंत मान

AAP 40 Candidates List: अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित की। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सूची में हैं।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड31 Oct 2026, 12:49 PM IST
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कहां से चुनाव लड़ेंगे भगवंत मान?
कहां से चुनाव लड़ेंगे भगवंत मान?
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AAP Punjab Candidate List 2027: पंजाब में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने अपने 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम भी शामिल है।

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AAP Punjab Election 2027: 40 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

क्र.AC नंबरविधानसभा सीटउम्मीदवार का नाम
17BatalaAmansher Singh (Shery Kalsi)
211AjnalaKuldeep Singh Dhaliwal
319Amritsar SouthDr. Inderbir Singh Nijjar
421Tarn TaranHarmeet Singh Sandhu
522Khem KaranSarvan Singh Dhun
631NakodarInderjit Kaur Mann
733KartarpurBalkar Singh
840DasuyaKarambir Singh Ghuman
941UrmarJasvir Singh Raja Gill
1043HoshiarpurBram Shanker Sharma Jimpa
1144ChabbewalIshank Kumar Chabbewal
1245GarhshankarJai Krishan Singh Rouri
1348BalachaurSantosh Kataria
1450RupnagarDinesh Chadha
1553S.A.S. NagarKulwant Singh
1655Fatehgarh SahibLakhbir Singh Rai
1756AmlohGurinder Singh Garry Waring
1858SamralaJagtar Singh Diyalpura
1960Ludhiana EastDaljit Singh Grewal Bhola
2062Atam NagarKulwant Singh Sidhu
2163Ludhiana CentralAshok Parashar Pappi
2264Ludhiana WestSanjeev Arora
2365Ludhiana NorthChaudhary Madan Lal Bagga
2467PayalManwinder Singh Giaspura
2571Nihal Singh WalaManjit Singh Bilaspur
2672Bhaga PuranaAmritpal Singh Sukhanand
2773MogaDr. Amandeep Kaur Arora
2874DharamkotDevinder Jeet Singh Laddi Dhos
2979JalalabadJagdeep Kamboj Goldy
3080FazilkaNardinderpal Singh Sawna
3186MuktsarJagdeep Singh Kaka Brar
3288KotkapuraKultar Singh Sandhwan
3389JaituAmolak Singh
3494Talwandi SaboMs. Baljinder Kaur
3597SardulgarhGurpreet Singh Banawali
36102BhadaurLabh Singh Ugoke
37104Mehal KalanKulwant Singh Pandori
38106AmargarhJaswant Singh Gajjan Majra
39107DhuriBhagwant Mann
40115PatialaAjitpal Singh Kohli

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धूरी से फिर चुनाव लड़ेंगे भगवंत मान

आप की पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी है। पार्टी ने उन्हें धूरी विधानसभा सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। भगवंत मान इससे पहले भी धूरी सीट से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। अब पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है।

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वहीं, विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को कोटकपूरा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की ओर से जारी सूची में अमृतसर साउथ से डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, अजनाला से कुलदीप सिंह धालीवाल और गढ़शंकर से जय कृष्ण सिंह रौड़ी को भी उम्मीदवार बनाया गया है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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