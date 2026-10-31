Punjab Election 2027: AAP ने जारी की 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानिए कहां से चुनाव लड़ेंगे CM भगवंत मान

AAP Punjab Candidate List 2027: पंजाब में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने अपने 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम भी शामिल है।
|क्र.
|AC नंबर
|विधानसभा सीट
|उम्मीदवार का नाम
|1
|7
|Batala
|Amansher Singh (Shery Kalsi)
|2
|11
|Ajnala
|Kuldeep Singh Dhaliwal
|3
|19
|Amritsar South
|Dr. Inderbir Singh Nijjar
|4
|21
|Tarn Taran
|Harmeet Singh Sandhu
|5
|22
|Khem Karan
|Sarvan Singh Dhun
|6
|31
|Nakodar
|Inderjit Kaur Mann
|7
|33
|Kartarpur
|Balkar Singh
|8
|40
|Dasuya
|Karambir Singh Ghuman
|9
|41
|Urmar
|Jasvir Singh Raja Gill
|10
|43
|Hoshiarpur
|Bram Shanker Sharma Jimpa
|11
|44
|Chabbewal
|Ishank Kumar Chabbewal
|12
|45
|Garhshankar
|Jai Krishan Singh Rouri
|13
|48
|Balachaur
|Santosh Kataria
|14
|50
|Rupnagar
|Dinesh Chadha
|15
|53
|S.A.S. Nagar
|Kulwant Singh
|16
|55
|Fatehgarh Sahib
|Lakhbir Singh Rai
|17
|56
|Amloh
|Gurinder Singh Garry Waring
|18
|58
|Samrala
|Jagtar Singh Diyalpura
|19
|60
|Ludhiana East
|Daljit Singh Grewal Bhola
|20
|62
|Atam Nagar
|Kulwant Singh Sidhu
|21
|63
|Ludhiana Central
|Ashok Parashar Pappi
|22
|64
|Ludhiana West
|Sanjeev Arora
|23
|65
|Ludhiana North
|Chaudhary Madan Lal Bagga
|24
|67
|Payal
|Manwinder Singh Giaspura
|25
|71
|Nihal Singh Wala
|Manjit Singh Bilaspur
|26
|72
|Bhaga Purana
|Amritpal Singh Sukhanand
|27
|73
|Moga
|Dr. Amandeep Kaur Arora
|28
|74
|Dharamkot
|Devinder Jeet Singh Laddi Dhos
|29
|79
|Jalalabad
|Jagdeep Kamboj Goldy
|30
|80
|Fazilka
|Nardinderpal Singh Sawna
|31
|86
|Muktsar
|Jagdeep Singh Kaka Brar
|32
|88
|Kotkapura
|Kultar Singh Sandhwan
|33
|89
|Jaitu
|Amolak Singh
|34
|94
|Talwandi Sabo
|Ms. Baljinder Kaur
|35
|97
|Sardulgarh
|Gurpreet Singh Banawali
|36
|102
|Bhadaur
|Labh Singh Ugoke
|37
|104
|Mehal Kalan
|Kulwant Singh Pandori
|38
|106
|Amargarh
|Jaswant Singh Gajjan Majra
|39
|107
|Dhuri
|Bhagwant Mann
|40
|115
|Patiala
|Ajitpal Singh Kohli
आप की पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी है। पार्टी ने उन्हें धूरी विधानसभा सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। भगवंत मान इससे पहले भी धूरी सीट से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। अब पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है।
वहीं, विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को कोटकपूरा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की ओर से जारी सूची में अमृतसर साउथ से डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, अजनाला से कुलदीप सिंह धालीवाल और गढ़शंकर से जय कृष्ण सिंह रौड़ी को भी उम्मीदवार बनाया गया है।