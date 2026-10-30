Govt Jobs: सरकारी नौकरियों के लिए 5 साल बढ़ गई आयु सीमा, तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला

Govt Jobs: तमिलनाडु सरकार की नौकरियों का फॉर्म भरने वालों को बड़ी खुशखबरी मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का आदेश दिया। यह छूट पांच साल तक प्रभावी रहेगी।

सभी सरकारी नौकरियों में आयू सीमा में छूट एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के अनुरोधों पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने यह छूट देने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि आयु सीमा में यह छूट पहले से लागू उम्र सीमा संबंधी रियायतों के अतिरिक्त होगी।

विज्ञप्ति के अनुसार, ग्रुप 1 सेवाओं के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की मौजूदा आयु सीमा 32 वर्ष और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की 37 वर्ष है। अब पांच साल की छूट मिलने के बाद यह आयु सीमा क्रमशः 37 और 42 वर्ष हो जाएगी।

52 वर्ष की उम्र में भी जॉइन कर पाएंगे नौकरी इसी तरह, ग्रुप 1 सेवाओं के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग की मौजूदा आयु सीमा 42 वर्ष और आरक्षित वर्ग की 47 वर्ष है। पांच साल की छूट के बाद यह आयु सीमा क्रमशः 47 और 52 वर्ष हो जाएगी।

समूह 2 और समूह 2ए सेवाओं के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के वास्ते फिलहाल कोई आयु सीमा नहीं है, जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह 30 वर्ष और दिव्यांग सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष है। पांच साल की छूट के बाद यह आयु सीमा क्रमशः 35 और 45 वर्ष हो जाएगी।