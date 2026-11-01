Agniveer First Batch Update: अग्निवीरों की नौकरी के 2 साल बढ़ाने का प्लान, क्या पहले बैच को मिलेगा फायदा? जानिए यहां

Agniveer 2 Year Extension: अग्निवीर योजना में बदलाव की तैयारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चार साल की सेवा पूरी करने वाले कुछ अग्निवीरों को दो साल का विस्तार मिल सकता है। कितने अग्निवीरों को ये अवसर मिलेगा, ये स्पष्ट नहीं है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड1 Nov 2026, 01:47 PM IST
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अग्निवीर योजना में होने वाला है बड़ा बदलाव
अग्निवीर योजना में होने वाला है बड़ा बदलाव

Agniveer 2 Year Extension: अगर आप भी अग्निवीर हैं या फिर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार अग्निवीर स्कीम में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अग्निवीरों को सरकार दो साल का एक्सटेंशन देने की तैयारी कर रही है। बता दें कि अग्निवीरों का पहला बैच 21 नवंबर को बाहर होने वाला है। माना जा रहा है 21 नवंबर से पहले ही एक्सटेंशन का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है, तो अग्निवीरों को दो साल और देश की सेवा करने का मौका मिलेगा।

एक्सटेंशन का मिल सकता है ऑफर

साल 2022 में देश में सेना की भर्ती में बदलाव करते हुए अग्निवीर योजना को लागू किया गया था। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। अग्निवीर योजना के तहत जवानों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। चार साल के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा और बचे हुए 75 प्रतिशत को सेना से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि अब इसी प्रक्रिया में कुछ मॉडिफिकेशन करने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि चार साल पूरे होने के बाद बचे हुए 75 प्रतिशत में से कुछ को एक्सटेंशन का ऑफर दिया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने अग्निवीरों को एक्सटेंशन मिलेगा।

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कब सेना से मुक्त होगा अग्निवीरों का पहला बैच?

भारतीय नेवी के अग्निवीरों के पहले बैच के चार साल 21 नवंबर, भारतीय सेना के 31 दिसंबर को पूरे हो रहे है और एयरफोर्स के अग्निवीरों के पहले बैच के चार साल 21 दिसंबर को पूरे हो रहे है।

अग्निवीर योजना की पूरी जानकारी एक नजर में

विषयजानकारी
योजना का नामअग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)
शुरुआत14 जून 2022
किस मंत्रालय की योजनारक्षा मंत्रालय
भर्ती किन सेनाओं मेंथल सेना, नौसेना और वायुसेना
भर्ती होने वाले युवाओं का नामअग्निवीर (Agniveer)
सेवा की अवधि4 साल
न्यूनतम उम्र17.5 साल
अधिकतम उम्र21 साल (सामान्य नियम)
महिला उम्मीदवारसंबंधित सेना की अधिसूचना और उपलब्ध पदों के अनुसार
वैवाहिक स्थितिभर्ती के समय अविवाहित होना जरूरी
चयन का आधारलिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और मेडिकल, सेवा के अनुसार
पेंशनचार साल की अग्निवीर सेवा पर पेंशन नहीं
ग्रेच्युटीपात्रता नहीं
जीवन बीमा48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी बीमा कवर
छुट्टीसेवा और संबंधित सेना के नियमों के अनुसार
सेवा के बाद प्रमाणपत्रकौशल और ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र
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अग्निवीर की सैलरी कितनी मिलती है?

सेवा का सालकुल मासिक पैकेजखाते में मिलने वाली रकमअग्निवीर का योगदानसरकार का योगदान
पहला साल 30,000 21,000 9,000 9,000
दूसरा साल 33,000 23,100 9,900 9,900
तीसरा साल 36,500 25,550 10,950 10,950
चौथा साल 40,000 28,000 12,000 12,000

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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