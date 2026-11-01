Agniveer First Batch Update: अग्निवीरों की नौकरी के 2 साल बढ़ाने का प्लान, क्या पहले बैच को मिलेगा फायदा? जानिए यहां

Agniveer 2 Year Extension: अगर आप भी अग्निवीर हैं या फिर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार अग्निवीर स्कीम में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अग्निवीरों को सरकार दो साल का एक्सटेंशन देने की तैयारी कर रही है। बता दें कि अग्निवीरों का पहला बैच 21 नवंबर को बाहर होने वाला है। माना जा रहा है 21 नवंबर से पहले ही एक्सटेंशन का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है, तो अग्निवीरों को दो साल और देश की सेवा करने का मौका मिलेगा।
साल 2022 में देश में सेना की भर्ती में बदलाव करते हुए अग्निवीर योजना को लागू किया गया था। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। अग्निवीर योजना के तहत जवानों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। चार साल के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा और बचे हुए 75 प्रतिशत को सेना से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि अब इसी प्रक्रिया में कुछ मॉडिफिकेशन करने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि चार साल पूरे होने के बाद बचे हुए 75 प्रतिशत में से कुछ को एक्सटेंशन का ऑफर दिया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने अग्निवीरों को एक्सटेंशन मिलेगा।
भारतीय नेवी के अग्निवीरों के पहले बैच के चार साल 21 नवंबर, भारतीय सेना के 31 दिसंबर को पूरे हो रहे है और एयरफोर्स के अग्निवीरों के पहले बैच के चार साल 21 दिसंबर को पूरे हो रहे है।
|विषय
|जानकारी
|योजना का नाम
|अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)
|शुरुआत
|14 जून 2022
|किस मंत्रालय की योजना
|रक्षा मंत्रालय
|भर्ती किन सेनाओं में
|थल सेना, नौसेना और वायुसेना
|भर्ती होने वाले युवाओं का नाम
|अग्निवीर (Agniveer)
|सेवा की अवधि
|4 साल
|न्यूनतम उम्र
|17.5 साल
|अधिकतम उम्र
|21 साल (सामान्य नियम)
|महिला उम्मीदवार
|संबंधित सेना की अधिसूचना और उपलब्ध पदों के अनुसार
|वैवाहिक स्थिति
|भर्ती के समय अविवाहित होना जरूरी
|चयन का आधार
|लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और मेडिकल, सेवा के अनुसार
|पेंशन
|चार साल की अग्निवीर सेवा पर पेंशन नहीं
|ग्रेच्युटी
|पात्रता नहीं
|जीवन बीमा
|48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी बीमा कवर
|छुट्टी
|सेवा और संबंधित सेना के नियमों के अनुसार
|सेवा के बाद प्रमाणपत्र
|कौशल और ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र
|सेवा का साल
|कुल मासिक पैकेज
|खाते में मिलने वाली रकम
|अग्निवीर का योगदान
|सरकार का योगदान
|पहला साल
|₹30,000
|₹21,000
|₹9,000
|₹9,000
|दूसरा साल
|₹33,000
|₹23,100
|₹9,900
|₹9,900
|तीसरा साल
|₹36,500
|₹25,550
|₹10,950
|₹10,950
|चौथा साल
|₹40,000
|₹28,000
|₹12,000
|₹12,000
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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