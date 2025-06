अहमदाबाद प्लेन क्रैश LIVE: 120 से अधिक लोगों की मौत की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 टेकऑफ के 5 मिनट बाद क्रैश हो गई। DGCA के अनुसार, कैप्टन सुमीत सभरवाल फ्लाइट उड़ा रहे थे। हादसे के बाद अमित शाह ने राज्य सरकार से बात की और मदद का आश्वासन दिया है। Priya Shandilya अहमदाबाद प्लेन क्रैश( Video grab ) गुरुवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर इलाके में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया। पीटीआई द्वारा शेयर किए गए विजुअल्स में एयरपोर्ट से उठता काला और घना धुआं साफ देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के भी इस प्लेन में होने की आशंका है। हालांकि, इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है। DGCA के मुताबिक, इस फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। इस विमान को कैप्टन सुमीत सभरवाल उड़ा रहे थे और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। यहां अपडेट्स फॉलो करें : अहमदाबाद प्लेन क्रैश: उड़ानों का संचालन दोबारा शुरू अहमदाबाद प्लेन क्रैश: सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपना उड़ान संचालन फिर से शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, अहमदाबाद हवाई अड्डा अब 16:05 IST से उड़ान संचालन के लिए उपलब्ध है। मंत्रालय ने आगे कहा, "उड़ान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी सावधानी से पालन किया जा रहा है।" अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, हवाई अड्डे ने अस्थायी रूप से सभी परिचालन निलंबित कर दिए थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश: 100 से अधिक शव अस्पताल लाए गए रॉयटर्स के अनुसार, गुरुवार को एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अहमदाबाद के एक अस्पताल में 100 से अधिक शव लाए गए हैं। हादसे में 120 से अधिक लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश: इस मुश्किल घड़ी में मेरी संवेदनाएं: पीएम मोदी अहमदाबाद प्लेन क्रैश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया प्लेन क्रैश हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है, उसने सबको हिला कर रख दिया है। ये खबर बहुत ही दुख देने वाली है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस मुश्किल घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। मैं लगातार मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं, जो मौके पर मदद पहुंचा रहे हैं।" एयर इंडिया प्लेन क्रैश: यूके के प्रधानमंत्री ने जताया शोक एयर इंडिया प्लेन क्रैश: यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्वीट किया, “यह दृश्य बहुत ही दर्दनाक हैं, लंदन जा रही एक फ्लाइट, जिसमें कई ब्रिटिश नागरिक सवार थे, भारत के अहमदाबाद शहर में हादसे का शिकार हो गई। जैसे-जैसे हालात की जानकारी मिल रही है, मैं अपडेट ले रहा हूं। मेरी संवेदनाएं सभी यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं, जो इस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं।” और पढ़ें अहमदाबाद प्लेन क्रैश: यहां देखिए वीडियो अहमदाबाद प्लेन क्रैश: अहमदाबाद प्लेन क्रैश का वीडियो यहां देखिए LIVE अहमदाबाद प्लेन क्रैश: डॉक्टर्स के हॉस्टल में क्रैश हुआ प्लेन अहमदाबाद में प्लेन क्रैश: एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "शुरुआती तौर पर हमें पता चला कि लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान डॉक्टरों के हॉस्टल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 2-3 मिनट के भीतर ही पुलिस और अन्य एजेंसियां ​​मौके पर पहुंच गईं। लगभग 70-80% क्षेत्र साफ हो चुका है। सभी एजेंसियां ​​यहां काम कर रही हैं..." अहमदाबाद प्लेन क्रैश: गुजरात के पूर्व सीएम भी प्लेन पर थे सवार अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी सवार थे।पैसेंजर लिस्ट के मुताबिक, वे इस प्लेन के 12 नंबर पैसेंजर थे। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश: अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ानें फिलहाल बंद अहमदाबाद में प्लेन क्रैश: एयरपोर्ट का बयान, आज सुबह अहमदाबाद से लंदन (गैटविक) जा रही फ्लाइट AI 171 टेकऑफ के कुछ देर बाद हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा एयरपोर्ट के बाहर हुआ है। इस वजह से सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद से फिलहाल कोई उड़ान नहीं भरी जा रही है। सभी फ्लाइट ऑपरेशंस को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी एयरलाइंस से ताज़ा जानकारी ले लें। हालात को संभालने में लगे अधिकारियों का सहयोग करें और धैर्य बनाए रखें। जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी, आपको तुरंत बताया जाएगा। — SVPIA प्रवक्ता अहमदाबाद प्लेन क्रैश: ये रही पैसेंजर लिस्ट अहमदाबाद से लंदन को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार लोगों के नाम सामने आ गए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश: लंदन के लिए निकला था विमान अहमदाबाद प्लेन क्रैश: एयर इंडिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये फ्लाइट AI171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी। बयान में कहा गया, “आज 12 जून को अहमदाबाद-लंदन गैटविक उड़ान संख्या AI171 एक घटना का शिकार हुई है। फिलहाल हम घटना से जुड़ी जानकारियां जुटा रहे हैं और जैसे ही पक्की जानकारी मिलेगी, हम अपनी वेबसाइट और X हैंडल पर अपडेट देंगे।” Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates. Trends बिजनेस न्यूज़ अहमदाबाद प्लेन क्रैश LIVE: 120 से अधिक लोगों की मौत की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी More Less

