नई दिल्ली: वैश्विक उथल-पुथल और घरेलू चुनौतियों के बीच एशिया में भारत की ताकत और कद दोनों बढ़े हैं। लोई इंस्टिट्यूट के 'एशिया पावर इंडेक्स 2026' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 40.5 अंकों के साथ एशिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। इस लिस्ट में 78.9 अंक के साथ अमेरिका पहले जबकि चीन 73.6 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है।

रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में इस इंडेक्स की शुरुआत के बाद से अब तक भारत और चीन के बीच ताकत का अंतर सबसे कम रह गया है। हालांकि, चीन की कुल ताकत अभी भी भारत के मुकाबले 80 फीसदी ज्यादा है, लेकिन भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसने बीजिंग की बढ़त को चुनौती देनी शुरू कर दी है।

इकोनॉमी में उतार-चढ़ाव, लेकिन भविष्य की तस्वीर चमकदार साल 2026 में आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए नतीजे मिले-जुले रहे। रुपये में कमजोरी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आकलन के तरीकों में बदलाव और विदेशी निवेश में करीब 20 अरब डॉलर की गिरावट के कारण भारत का 'इकोनॉमिक कैपेबिलिटी' स्कोर थोड़ा गिरकर 26.4 अंक रह गया।

इसके बावजूद भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर कायम है। राहत की बात यह है कि मौजूदा गिरावट का असर भारत के भविष्य के अनुमानों पर नहीं पड़ा है। बेहतर आर्थिक पूर्वानुमानों के दम पर 'फ्यूचर रिसोर्सेज' में भारत का स्कोर 1.2 अंक बढ़कर 56.2 पर पहुंच गया है। यह दिखाता है कि आने वाले दशकों में भारत के पास संसाधनों और विकास के बड़े मौके मौजूद हैं।

मोदी का कद बढ़ा, ब्रह्मोस ने दिलाई डिफेंस में बढ़त कूटनीति हमेशा की तरह भारत का सबसे मजबूत पक्ष रहा है। इस क्षेत्र में भारत 70.3 अंकों के साथ मजबूती से टिका है। रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय नेतृत्व के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है और भारत तीन पायदान ऊपर चढ़ा है। एशिया में प्रभावी नेतृत्व के मामले में पीएम मोदी अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं।

हालांकि, खाड़ी देश के संघर्ष के दौरान भारत के नरम रुख से वैश्विक नेतृत्व को लेकर धारणा थोड़ी कमजोर जरूर हुई है। भारत के नेवल एक्सरसाइज में भाग लेकर लौट रहे ईरानी जहाज को अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया। इस पर शांत प्रतिक्रिया ने भारत की छवि कमजोर की।

रक्षा और संस्कृति के मोर्चे पर भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री और क्षेत्रीय रक्षा सहयोग बढ़ने से भारत का स्कोर 2.1 अंक उछलकर 18.6 पर पहुंच गया है। इस श्रेणी में भारत दो स्थान चढ़कर नौवें नंबर पर आ गया है। वहीं, लोगों के बीच बढ़ते संपर्क और सूचनाओं के आदान-प्रदान से भारत का स्कोर 2.3 अंक बढ़कर 43.8 हो गया है।

जहां तक बात आर्थिक रिश्तों की है तो क्षेत्रीय व्यापार में स्थिरता के कारण भारत उन चुनिंदा पांच देशों में शामिल रहा, जिनके आर्थिक संबंधों का स्कोर नहीं गिरा, उलटे दो पायदान चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गया है।

View full Image View full Image 8 पैमानों पर भारत की स्थिति। ( The Lowy Institute )