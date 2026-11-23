नई दिल्ली: वैश्विक उथल-पुथल और घरेलू चुनौतियों के बीच एशिया में भारत की ताकत और कद दोनों बढ़े हैं। लोई इंस्टिट्यूट के 'एशिया पावर इंडेक्स 2026' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 40.5 अंकों के साथ एशिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। इस लिस्ट में 78.9 अंक के साथ अमेरिका पहले जबकि चीन 73.6 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है।

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रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में इस इंडेक्स की शुरुआत के बाद से अब तक भारत और चीन के बीच ताकत का अंतर सबसे कम रह गया है। हालांकि, चीन की कुल ताकत अभी भी भारत के मुकाबले 80 फीसदी ज्यादा है, लेकिन भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसने बीजिंग की बढ़त को चुनौती देनी शुरू कर दी है।

इकोनॉमी में उतार-चढ़ाव, लेकिन भविष्य की तस्वीर चमकदार साल 2026 में आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए नतीजे मिले-जुले रहे। रुपये में कमजोरी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आकलन के तरीकों में बदलाव और विदेशी निवेश में करीब 20 अरब डॉलर की गिरावट के कारण भारत का 'इकोनॉमिक कैपेबिलिटी' स्कोर थोड़ा गिरकर 26.4 अंक रह गया।

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इसके बावजूद भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर कायम है। राहत की बात यह है कि मौजूदा गिरावट का असर भारत के भविष्य के अनुमानों पर नहीं पड़ा है। बेहतर आर्थिक पूर्वानुमानों के दम पर 'फ्यूचर रिसोर्सेज' में भारत का स्कोर 1.2 अंक बढ़कर 56.2 पर पहुंच गया है। यह दिखाता है कि आने वाले दशकों में भारत के पास संसाधनों और विकास के बड़े मौके मौजूद हैं।

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मोदी का कद बढ़ा, ब्रह्मोस ने दिलाई डिफेंस में बढ़त कूटनीति हमेशा की तरह भारत का सबसे मजबूत पक्ष रहा है। इस क्षेत्र में भारत 70.3 अंकों के साथ मजबूती से टिका है। रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय नेतृत्व के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है और भारत तीन पायदान ऊपर चढ़ा है। एशिया में प्रभावी नेतृत्व के मामले में पीएम मोदी अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं।

हालांकि, खाड़ी देश के संघर्ष के दौरान भारत के नरम रुख से वैश्विक नेतृत्व को लेकर धारणा थोड़ी कमजोर जरूर हुई है। भारत के नेवल एक्सरसाइज में भाग लेकर लौट रहे ईरानी जहाज को अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया। इस पर शांत प्रतिक्रिया ने भारत की छवि कमजोर की।

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रक्षा और संस्कृति के मोर्चे पर भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री और क्षेत्रीय रक्षा सहयोग बढ़ने से भारत का स्कोर 2.1 अंक उछलकर 18.6 पर पहुंच गया है। इस श्रेणी में भारत दो स्थान चढ़कर नौवें नंबर पर आ गया है। वहीं, लोगों के बीच बढ़ते संपर्क और सूचनाओं के आदान-प्रदान से भारत का स्कोर 2.3 अंक बढ़कर 43.8 हो गया है।

जहां तक बात आर्थिक रिश्तों की है तो क्षेत्रीय व्यापार में स्थिरता के कारण भारत उन चुनिंदा पांच देशों में शामिल रहा, जिनके आर्थिक संबंधों का स्कोर नहीं गिरा, उलटे दो पायदान चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गया है।

8 पैमानों पर भारत की स्थिति।

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क्या है इस इंडेक्स का पैमाना? लोई इंस्टिट्यूट कुल 8 पैमानों और 131 संकेतकों के आधार पर देशों की ताकत मापता है, जिन्हें दो हिस्सों 'संसाधन' (देश के पास क्या है) और 'प्रभाव' (देश उनका इस्तेमाल कैसे करता है) में बांटा जाता है। 2023 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने अपने संसाधनों के मुकाबले वास्तविक प्रभाव दिखाने के अंतर को कम किया है। यह इस बात का साफ संकेत है कि एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारत का दखल अब स्थायी रूप से मजबूत हो रहा है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।