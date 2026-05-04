ECI Chunav Result LIVE: तमिलनाडु में TVK, बंगाल में BJP… जानें किस राज्य में किसकी सरकार

ECI Chunav Result LIVE: पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे अब लगभग साफ हो चुके हैं और इस बार कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 200+ सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। वहीं तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके 100+ सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। असम में भी बीजेपी ने 82 सीटों के साथ जीत दर्ज की है। केरल में फिलहाल कांग्रेस 63 सीटों के साथ आगे है, जबकि पुडुचेरी में ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस 12 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है।

चुनाव आयोग ने केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल, 2026 को एक ही चरण में मतदान कराए, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को हुआ। दूसरे चरण का मतदान पिछले हफ्ते बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को संपन्न कराया गया। कुल विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुछ 823 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए।

पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस है। वहीं तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला डीएमके गठबंधन, AIADMK गठबंधन, टीवीके और एनटीके के बीच है। केरल में मुख्य मुकाबले में LDF,UDF और NDA है। असम में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। पुडुचेरी में मुख्य मुकाबला NDA बनाम कांग्रेस गठबंधन के बीच है।

चुनाव के दौरान मुख्य चेहरों की बात करें तो वह ममता बनर्जी, सुवेंदु अधिकारी, मोहम्मद सलीम, एम.के. स्टालिन, उद्धयनिधि स्टालिन, पिनारयी विजयन, वी.डी. सथीसन, राजीव चंद्रशेखर, हिमंता बिस्वा सरमा, गौरव गोगोई, एन. रंगास्वामी और वी. वैथिलिंगम हैं। इस बार के चुनाव में सभी पार्टियों ने जोरदार प्रचार अभियान चलाकर पूरी ताकत झोंकी है।

चुनावों के आधिकारिक नतीजे जानने के लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इसके लिए वहां पर eci.gov.in पर जाकर लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं। वहां पर आपको राउंड-वार परिणाम और अंतिम नतीजे उपलब्ध होंगे। ECI के मोबाइल ऐप (Voter Helpline या Election Commission App) से भी आप लाइव अपडेट हासिल कर सकते हैं।