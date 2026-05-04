ECI Chunav Result LIVE: तमिलनाडु में TVK, बंगाल में BJP… जानें किस राज्य में किसकी सरकार

ECI Chunav Result LIVE: पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे अब लगभग साफ हो चुके हैं और इस बार कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 200+ सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। वहीं तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके 100+ सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। असम में भी बीजेपी ने 82 सीटों के साथ जीत दर्ज की है। केरल में फिलहाल कांग्रेस 63 सीटों के साथ आगे है, जबकि पुडुचेरी में ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस 12 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है।
चुनाव आयोग ने केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल, 2026 को एक ही चरण में मतदान कराए, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को हुआ। दूसरे चरण का मतदान पिछले हफ्ते बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को संपन्न कराया गया। कुल विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुछ 823 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए।
पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस है। वहीं तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला डीएमके गठबंधन, AIADMK गठबंधन, टीवीके और एनटीके के बीच है। केरल में मुख्य मुकाबले में LDF,UDF और NDA है। असम में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। पुडुचेरी में मुख्य मुकाबला NDA बनाम कांग्रेस गठबंधन के बीच है।
चुनाव के दौरान मुख्य चेहरों की बात करें तो वह ममता बनर्जी, सुवेंदु अधिकारी, मोहम्मद सलीम, एम.के. स्टालिन, उद्धयनिधि स्टालिन, पिनारयी विजयन, वी.डी. सथीसन, राजीव चंद्रशेखर, हिमंता बिस्वा सरमा, गौरव गोगोई, एन. रंगास्वामी और वी. वैथिलिंगम हैं। इस बार के चुनाव में सभी पार्टियों ने जोरदार प्रचार अभियान चलाकर पूरी ताकत झोंकी है।
चुनावों के आधिकारिक नतीजे जानने के लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इसके लिए वहां पर eci.gov.in पर जाकर लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं। वहां पर आपको राउंड-वार परिणाम और अंतिम नतीजे उपलब्ध होंगे। ECI के मोबाइल ऐप (Voter Helpline या Election Commission App) से भी आप लाइव अपडेट हासिल कर सकते हैं।
ECI Chunav Result LIVE: आज 4 मई 2026 को भारत के पांच राज्यों- पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनावी नतीजों ने देश की सियासत को पूरी तरह झकझोर दिया है। जहाँ बंगाल में बीजेपी ने दशकों की मेहनत के बाद ममता बनर्जी के किले को ढहाया है, वहीं तमिलनाडु में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थलपति विजय की पार्टी ने दिग्गज द्रविड़ दलों को पीछे छोड़कर नया इतिहास लिख दिया है। असम में बीजेपी का जादू बरकरार है। केरल में कांग्रेस और पुडुचेरी में ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है।
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट से 5,000 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं। यहां उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा के सुवेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने नंदीग्राम सीट से भी चुनाव लड़ा है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोलाथुर सीट पर हार का सामना किया है। टीवीके उम्मीदवार वी.एस. बाबू ने यह सीट जीत ली है। वी.एस. बाबू ने लोयोला कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर अपना जीत का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया है।
अब तक के रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल में BJP को बढ़त मिलती दिख रही है। पार्टी लगभग 195 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (TMC) करीब 82 सीटों पर आगे है, ऐसा PValue Analytics के आंकड़े बताते हैं। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। अभी अंतिम नतीजे नहीं आए हैं, इसलिए यह साफ नहीं है कि पश्चिम बंगाल में अंतिम जीत किसकी होगी। परिणाम पूरी गिनती पूरी होने के बाद ही घोषित किए जाएंगे।
BJP उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्होंने भवानीपुर सीट से भी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नंदीग्राम में उनके सामने TMC के प्रवित्र कर उम्मीदवार हैं।
भवानीपुर सीट पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बीजेपी के प्रतिद्वंद्वी सुवेंदु अधिकारी से 15,494 वोटों से आगे चल रही हैं। ताज़ा रुझानों के अनुसार, आठ राउंड की गिनती के बाद ममता बनर्जी को 35,522 वोट मिले हैं, जबकि सुवेंदु अधिकारी को 20,028 वोट मिले हैं।
कोयंबटूर में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से TVK कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। शुरुआती रुझानों में TVK तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एक्टर विजय की TVK को एकतरफा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है।
बंगाल में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर हुमायूं कबीर ने कहा कि 'जो हुआ, अच्छे के लिए हुआ, यह होना ही था। तीन बार मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को अपार शक्ति दी, जनता को धोखा दिया और उनकी संपत्ति लूटी। टीएमसी को करारा जवाब देने के लिए मैं बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। मैं दोनों सीटें जीतूंगा।
असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने जालुकबारी सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की विदिशा एन. पर 11,939 मतों के अंतर से बढ़त बना ली है। शर्मा इस सीट से लगातार छठी बार जीत हासिल करने के कगार पर पहुंच रहे हैं। मतगणना के तीसरे चरण के बाद शर्मा को 18,805 वोट मिले, जबकि विदिशा को 6,866 वोट प्राप्त हुए. भाजपा नेता 1996 में इस सीट से अपना पहला चुनाव जीतने में असफल रहे थे, जब वह कांग्रेस में थे। 2001 से उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा और हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया, और 2021 में उन्होंने 1,01,000 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की।
पश्चिम बंगाल: 293 सीटें (कुल सीट 294, मगर एक सीट पर नतीजे अभी नहीं आएंगे)
तमिलनाडु: 234 सीटें
असम: 126 सीटें
केरल: 140 सीटें
पुडुचेरी: 30 सीटें
दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6.30 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
असम विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा ने 91 सीटों के साथ विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया है। 126 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस महज 28 पर सिमटती नजर आ रही है। बहुमत के 64 के आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ते हुए भाजपा अब ‘सुपर मेजॉरिटी’ की ओर है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में यह ‘कमल’ की लगातार तीसरी और सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। जनता ने विकास और सुरक्षा के नाम पर भाजपा को प्रचंड जनादेश दिया है। गुवाहाटी में जश्न शुरू हो चुका है, जहां कार्यकर्ता इसे ‘विकास की जीत’ बता रहे हैं।
कांग्रेस के लिए केरल से अच्छी खबर है. विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के रुझानों में कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार किया है। UDF 94 सीटों पर आगे है. वहीं, लेफ्ट का LDF 42 सीटों पर आगे चल रहा है।
केरल की परावुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वी.डी. सतीशन आगे चल रहे हैं, PValue ट्रेंड्स के अनुसार। राज्य में कांग्रेस 45 सीटों पर आगे है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 71 के बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है।
चेन्नई में डीएमके मुख्यालय के बाहर से टेंट हटाए जाते हुए देखे गए, क्योंकि विजय की TVK 78 सीटों पर आगे निकल गई है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ 140 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 47 सीटों तक सीमित है, PValue ट्रेंड्स के अनुसार। जिन सीटों पर बीजेपी आगे है उनमें दांतन, भाटपाड़ा, बुरवान, अलीपुरद्वार, गाजोल, काशीपुर और बरुईपुर पूर्व शामिल हैं।
अभिनेता विजय की पार्टी TVK तमिलनाडु में शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ DMK के करीब पहुंच रही है। PValue Analytics के अनुसार, TVK 57 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि DMK 63 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) चुनाव आयोग के ताज़ा रुझानों के अनुसार बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है। यह 71 से अधिक सीटों पर आगे चल रहा है। केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 71 सीटों का बहुमत जरूरी होता है।
तमिलनाडु राज्य विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है।
शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी, टीएमसी को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। बीजेपी फिलहाल 45 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.