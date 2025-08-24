Bigg Boss 19 Live: बिग बॉस 19 में लगेगा देसी तड़का, खास होगी एंट्री, पढ़ें लाइव अपडेट

Bigg Boss 19 Contestant List 2025: टीवी की दुनिया का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) आज से शुरू होने जा रहा हैहै, और इस बार का सीजन पहले से कहीं ज्यादा तूफानी और रोमांचक होने वाला है। सलमान खान की दमदार होस्टिंग के साथ शो की थीम है घरवालों की सरकार, जिसमें कंटेस्टेंट्स खुद नियम बनाएंगे, फैसले लेंगे और सत्ता की कुर्सी के लिए भिड़ेंगे।
बिग बॉस 19 को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है, जिसे JioHotstar के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो के ज़रिए रिवील किया गया है। इस वीडियो में साफ कर दिया गया है कि सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह रियलिटी शो अब चार महीने तक चलेगा। पहले खबरें थीं कि शो का प्रसारण पांच महीने तक होगा, लेकिन अब मेकर्स ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि बिग बॉस 19 का सफर चार महीने में ही पूरा होगा।
इस बार बिग बॉस 19 का प्रीमियर पारंपरिक टीवी से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। Jio Hotstar पर शो का प्रसारण रात 9 बजे शुरू होगा, जबकि Colors चैनल पर इसका टेलीकास्ट 10:30 बजे होगा।
बिग बॉस 19 में सलमान खान की मौजूदगी एक बार फिर चर्चा में है, और इस बार उनकी फीस ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान इस सीजन में सिर्फ 15 वीकेंड का वार एपिसोड होस्ट करेंगे, जिसके लिए वह प्रति एपिसोड करीब 10 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं। इस हिसाब से उनकी कुल फीस लगभग 150 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है, जो उन्हें देश के सबसे महंगे टीवी होस्ट्स में शामिल कर देता है।
गौरव खन्ना एक मशहूर टीवी अभिनेता हैं, जिन्हें खासतौर पर सीरियल अनुपमा में अनुज कपाड़िया के किरदार से जबरदस्त लोकप्रियता मिली। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2004 में स्टूडियो वन शो से की थी और इसके बाद कुमकुम, भाभी, अर्धांगिनी, संतान जैसे कई धारावाहिकों में काम किया। गौरव ने मेरी डोली तेरे अंगना, जीवन साथी, लव ने मिला दी जोड़ी, दिल से दिया वचन जैसे शोज़ में लीड रोल निभाए हैं
मृदुल तिवारी एक लोकप्रिय यूट्यूबर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जो बिग बॉस 19 में एंट्री लेने जा रहे हैं। उनके यूट्यूब चैनल The MriDul पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स, जिससे उनकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त पकड़ है। उत्तर प्रदेश के इटावा से ताल्लुक रखने वाले मृदुल अपनी देसी कॉमेडी और स्कूल लाइफ पर आधारित वीडियो के लिए मशहूर हैं। 2024 में उन्हें बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवॉर्ड भी मिल चुका है। लग्जरी कारों के शौकीन मृदुल की लाइफस्टाइल भी काफी चर्चा में रहती है, और अब बिग बॉस के घर में उनका एंटरटेनिंग अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आने वाला है।
बिग बॉस के 19वें सीजन में इस बार कुल 17 कंटेस्टेंट्स घर में एंट्री लेने वाले हैं। इन सभी प्रतिभागियों की संभावित लिस्ट सामने आ चुकी है, जिससे शो को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। हालांकि, अभी तक इनमें से कुछ ही नामों की आधिकारिक पुष्टि की गई है, बाकी नामों को लेकर अटकलें जारी हैं।
गौरव खन्ना (Gaurav Khanna)
मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari)
अमाल मलिक (Amaal Malik)
आवेज दरबार (Awez Darbar)
तान्या मित्तल (Tanya Mittal)
अतुल किशन (Atul Kishan)
कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand)
प्रणित मोरे (Pranit More)
नीलम गिरी (Nilam Giri)
जीशान कादरी (Zeeshan Qadri)
बसीर अली (Baseer Ali)
नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama)
अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj)
नगमा मिराजकर (Nagma Mirajkar)
अशनूर कौर (Ashnoor Kaur)
नतालिया जानोसजेक (Natalia Janoszek)