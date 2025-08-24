Bigg Boss 19 Live: बिग बॉस 19 में लगेगा देसी तड़का, खास होगी एंट्री, पढ़ें लाइव अपडेट

बिग बॉस के 19वें सीजन में इस बार कुल 17 कंटेस्टेंट्स घर में एंट्री लेने वाले हैं। इन सभी प्रतिभागियों की संभावित लिस्ट सामने आ चुकी है, जिससे शो को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। हालांकि, अभी तक इनमें से कुछ ही नामों की आधिकारिक पुष्टि की गई है, बाकी नामों को लेकर अटकलें जारी हैं।

गौरव खन्ना (Gaurav Khanna)

मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari)

अमाल मलिक (Amaal Malik)

आवेज दरबार (Awez Darbar)

तान्या मित्तल (Tanya Mittal)

अतुल किशन (Atul Kishan)

कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand)

प्रणित मोरे (Pranit More)

नीलम गिरी (Nilam Giri)

जीशान कादरी (Zeeshan Qadri)

बसीर अली (Baseer Ali)

नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama)

अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj)

नगमा मिराजकर (Nagma Mirajkar)

अशनूर कौर (Ashnoor Kaur)

नतालिया जानोसजेक (Natalia Janoszek)