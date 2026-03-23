BSEB Bihar Board 12 Result Out : बिहार इंटरमीडिएट में कौन-कौन बने टॉपर? जानिए तीनों के नाम

बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 LIVE: बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जारी हो हो गए हैं। बोर्ड ने पहले ही रिजल्ट की टाइमिंग और डेट का ऐलान कर दिया था। उसके अनुसार, बस चंद मिनटों बाद 1:30 मिनट पर बिहार के 12वीं कक्षा के सभी स्ट्रीम का रिजल्ट जारी हो गया। रिजल्ट जारी होने के बाद सभी छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हालांकि, रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइटें हैंग हो गईं। इस साल राज्य के 1,762 केंद्रों पर कुल 13,17,846 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे।
साइंस में आदित्य प्रकाश ने 481 यानी 96.20 पर्सेंट मार्क्स लाकर टॉप किया है।
आर्ट्स में निशु कुमारी ने 479 यानी 95.80 पर्सेंट अंक लाकर टॉप किया है।
कॉमर्स में अदिति कुमारी ने 480 यानी 96 पर्सेंट नंबर लाकर टॉप किया है।
बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जानने के लिए आप एसएमएस सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। हैवी ट्रैफिक के कारण अगर वेबसाइट से रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल मेसेज बॉक्स में BIHAR12 ROLL CODE ROLL NUMBER लिखकर 56263 पर भेज कर दें, आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा।
आदित्य प्रकाश ने बिहार बोर्ड 12वीं के साइंस स्ट्रीम में टॉप किया है। आदित्य ने 481 अंक यानी कुल 96.20% मार्क्स हासिल किया है। वहीं, साक्षी कुमार और सपना कुमारी ने 479 अंक हासिल किए।
बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाली 86.23% लड़कियां पास हो गईं तो 84.09% लड़के ही पास हो पाए। वहीं, आर्ट्स और कॉमर्स में टॉपर्स भी लड़कियां रहीं। साइंस स्ट्रीम में लड़के ने टॉप किया है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में कुल 26 टॉपर्स हैं जिनमें 19 स्थान लड़कियों ने हथिया लिए हैं।
बिहार बोर्ड 12वीं की 2026 की परीक्षा में कुल 85.19% स्टूडेंट्स ने सफलता पा ली है। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने वाली 86.23% लड़कियां पास हो गईं। वहीं, 84.09% लड़कों ने भी बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा में सफलता पाई है।
बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट का दूसरा लिंक भी करने लगा काम। अब आप यहां से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
बिहार बोर्ड ने 12वीं के नतीजे के लिए दो वेबसाइटों के लिंक जारी किए थे, लेकिन इनमें एक ही काम कर रहा है। आप https://interbiharboard.com/ लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। https://www.bsebexam.com/ लिंक अभी काम नहीं कर रहा है।
बिहार बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट ऑनलाइन देखने के लिए दो वेबसाइटें जारी की थीं, लेकिन ये दोनों वेबसाइटें 1.30 बजे से ही हैंग हैं।
BSEB 12वीं रिजल्ट जल्द जारी करने के लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहुंच गए हैं। अब कुछ ही देर में बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 जारी कर दिया जाएगा।
बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट पिछले साल 86.56% था। इसमें कॉमर्स में 94.77%, साइंस में 89.50% और आर्ट्स में 82.75% छात्रों ने परीक्षा पास की थी।
बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए गुड न्यूज है। आज बिहार बोर्ड 12वीं के तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट जारी करने वाला है। सभी छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।