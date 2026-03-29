Bihar Board 10th Result 2026 OUT LIVE: आ गई टॉपर्स की तस्वीर…बिहार के 10वीं का रिजल्ट जारी, छात्राओं ने मारी बाजी

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आज 29 मार्च को जारी कर दिया गया है। आज दोपहर 1. 30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेस के जरिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार BSEB 10th Result 2026 Download लिंक एक्टिव कर दिया है।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड29 Mar 2026, 03:15:57 PM IST
कुछ देर में जारी होगा बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट
कुछ देर में जारी होगा बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट

BSEB Bihar Board 10th (Matric) Result 2026 Direct Link: बिहार बोर्ड (BSEB) के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल राज्य भर के 1,500 से अधिक केंद्रों पर लगभग 16.4 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। पिछले साल का पास प्रतिशत 82.91% था, उम्मीद है कि इस बार यह आंकड़ा 85% के पार जा सकता है। छात्र अपना स्कोरकार्ड biharboardonline.bihar.gov.in पर देख सकेंगे।

कैसे देख सकते हैं बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट?

  • सबसे पहले सभी छात्रों को result.biharboardonline.org या https://matricbiharboard.com पर जाना होगा।
  • उसके बाद होमपेज पर दिख रहे रिजल्ट लिंक Annual Secondary Examination Result 2026 पर क्लिक करना होगा।
  • अब रोल नंबर और रोल कोड डालें।
  • उसके बाद कैप्चा कोड डालकर सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर आपका रिजल्ट व मार्कशीट आ जाएंगे।
  • भविष्य में इसका प्रिंट आउट ले लें।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
29 Mar 2026, 03:10:42 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड के 10वीं की टॉपर बेटियों की तस्वीर आई। पहली तस्वीर पुष्पांजलि की है। वहीं दूसरी तस्वीर सबरीन प्रवीन की है।

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29 Mar 2026, 03:02:32 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार के 10 में 6 लाख से अधिक छात्राएं हुई पास

इस साल बिहार के 10वीं की परीक्षा में कुल 12,35,743 छात्र सफल हुए हैं। इनमें से 6,34,353 छात्राएं पास हुई हैं। वहीं 6,01,190 छात्र पास हुए हैं।

29 Mar 2026, 02:43:24 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: क्या आप 10वीं की बोर्ड परीक्षा में हो गए फेल? जानिए अब क्या करना है

अगर आप 10वीं की परीक्षा में असफल हो गए हैं, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में फेल हुए छात्र 1 से 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक और मौका मिलेगा। इस साल करीब 15 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 12 लाख से अधिक पास हुए हैं।

29 Mar 2026, 02:34:56 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड के 10वीं के टॉपर लिस्ट हुई जारी

बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस साल 10वीं की परीक्षा में छात्रों से ज्यादा छात्राओं का रिजल्ट अच्छा रहा। यहां देखें बिहार बोर्ड के 10वीं की टॉपर लिस्ट

29 Mar 2026, 02:23:00 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: कौन हैं पुष्पांजलि? बिहार के 10वीं की बनीं टॉपर

बिहार बोर्ड मैट्रिक की टॉपर पुष्पांजलि कुमारी ने अपनी सफलता का एक सीधा सा मंत्र साझा किया है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की इस छात्रा का कहना है कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जी-तोड़ मेहनत की और हर दिन लगभग 15 घंटे पढ़ाई को दिए। उनकी इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता।

29 Mar 2026, 02:19:02 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड के 10वीं के टॉपर्स के नंबर जान लीजिए

पुष्पांजलि कुमारी – 492 अंक

सबरीन प्रवीन – 492 अंक

नाहिद सुल्ताना – 489 अंक

अनुपा कुमारी – 488 अंक

ओम कुमार – 488 अंक

ज्योति कुमारी – 487 अंक

अनुभव कुमार – 487 अंक

अंश राज – 487 अंक

प्रेरणा कुमारी – 486 अंक

नसरीन परवीन – 486 अंक

अभ्निश कुमार – 486 अंक

विकास कुमार गुप्ता – 486 अंक

रूपेश कुमार – 486 अंक

29 Mar 2026, 02:14:30 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: साल 2026 में बिहार के 10वीं में कितने छात्र हुए 1st डिविजन से पास?

बिहार के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गाय है। इस साल 1st Division: 4,43,723 छात्र

  • 2nd Division: 4,75,511 छात्र
  • 3rd Division: 3,03,103 छात्र
  • Pass Division: 13,406 छात्र
29 Mar 2026, 02:11:58 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड में साल 2026 में कितने छात्र हुए?

बिहार बोर्ड 10वीं का परिणाम जारी कर दिया गया है। साल 2026 में

इस वर्ष कुल 12,35,743 छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इनमें से 6,34,353 लड़कियां और 6,01,390 लड़के हैं।

29 Mar 2026, 02:08:25 PM IST

बिहार बोर्ड रिजल्ट 10th 2026: इस साल कैसा रहा बिहार के 10वीं का रिजल्ट?

बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट इस साल पिछले साल के मुकाबले थोड़ा खराब रहा। इस साल इस साल का कुल पास प्रतिशत 81.79 रहा है। जबकि पिछले साल 2025 में यह 82.11 प्रतिशत था।

29 Mar 2026, 02:05:39 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार के 10वीं का रिजल्ट सबसे पहले कैसे देखें?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
  • Matric Annual Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना Roll Code और Roll Number डालें।
  • कैप्चा कोड भरकर Search बटन दबाएं।
  • स्कोरकार्ड डाउनलोड करें।
29 Mar 2026, 02:04:09 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में छात्राओं ने मारी बाजी

बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में साल 2026 में छात्राओं ने बाजी मार ली है। इस बार की पहली दो टॉपर छात्राएं हैं।

29 Mar 2026, 02:01:03 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड के 10वीं की वेबसाइट डाउन, अब कैसे देखें रिजल्ट

बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट की वेबसाइट डाउन है। ऐसे में सभी छात्र SMS के जरिए भी मार्क्स जान सकते हैं:

टाइप करें: BIHAR10 [Space] ROLL-NUMBER

इसे 56263 पर भेजें।

परिणाम आपके इनबॉक्स में होगा।

29 Mar 2026, 01:57:08 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: नहीं खुल रही बिहार बोर्ड की वेबसाइट

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29 Mar 2026, 01:55:33 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड के 10वीं के टॉप 3 टॉपर की लिस्ट जारी

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29 Mar 2026, 01:52:43 PM IST

Bihar Board 10th result 2026 roll number: बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी , लेकिन वेबसाइट हुई डाउन

बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वेबसाइट डाउन है। छात्र अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं।

29 Mar 2026, 01:48:23 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार के टॉपर को कितने मिलेंगे पैसे?

बिहार बोर्ड के 10वीं में टॉप करने वाली छात्रों को सरकार की तरफ से कैश ईनाम मिलता है। बिहार बोर्ड 10वीं में पहले टॉपर को 2 लाख, दूसरे टॉपर को डेढ़ लाख और तीसरे टॉपर को 1 लाख रुपए से प्राइज मनी मिलेगी।

29 Mar 2026, 01:46:46 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: कौन हैं बिहार के 10वीं बोर्ड की दूसरी टॉपर

बिहार बोर्ड के 10वीं की दूसरी टॉपर भी लड़की है। बिहार मैट्रिक में टॉप करने वाली दूसरी टॉपर का नाम छात्रा सबरीन वैशाली जिले से हैं।

29 Mar 2026, 01:41:30 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: कौन हैं बिहार के 10वीं बोर्ड की टॉपर

बिहार बोर्ड मैट्रिक परिणाम में 2nd टॉपर आ बेगूसराय की छात्रा नाहिद सुल्ताना बनीं हैं। नाहिद के 489 नंबर आए हैं।

29 Mar 2026, 01:41:30 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: कौन हैं बिहार के 10वीं बोर्ड की टॉपर

बिहार बोर्ड मैट्रिक परिणाम में 2nd टॉपर आ बेगूसराय की छात्रा नाहिद सुल्ताना बनीं हैं। नाहिद के 489 नंबर आए हैं।

29 Mar 2026, 01:35:34 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार के 10वीं की परीक्षा में किसने किया टॉप

बिहार मैट्रिक में पुष्पांजलि कुमारी ने टॉप किया है। पुष्पांजलि जुमई सिमुलतल्ला विद्यालय से हैं। उन्होंने बिहार के 10वीं टॉप किया है।

29 Mar 2026, 01:26:27 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार के 10वीं का रिजल्ट जारी

बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी छात्र अपने रोलनंबर से रिजल्ट देख सकते हैं।

29 Mar 2026, 01:23:56 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: सबसे पहले बिहार के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट देखने का तरीका

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।

होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन में Matric Annual 10th Result 2026 का लिंक नजर आएगा। इस पर क्लिक करें।

अब अपना रोल कोड और रोल नंबर भरें।

स्क्रीन पर सब्मिट करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा।

आप पीडीएफ या हार्ड कॉपी फॉर्मेट में रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

29 Mar 2026, 01:21:18 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: किसी भी वक्त जारी हो सकता है बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट

बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 का रिजल्ट कुछ मिनटों में जारी होने वाला है। रिजल्ट जारी करने के लिए शिक्षा मंत्री के साथ बिहार बोर्ड अध्यक आनंद किशोर और शिक्षा विभाग के ACS बी राजेंद्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं।

29 Mar 2026, 01:17:28 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live: रोल नंबर निकाल कर रखें बिहार के 10वीं के छात्र

बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट कुछ देर में जारी होने वाला है। रिजल्ट देखने के लिए सभी छात्र अपना रोलनंबर तैयार रखे।

29 Mar 2026, 01:13:30 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live : कुछ देर में शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट कुछ देर में जारी होने वाला है। सभी छात्र बोर्ड की तरफ से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शिक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं।

29 Mar 2026, 01:10:46 PM IST

BSEB Bihar Board 10th Result: बिहार के 10वीं के मार्कशीट पर होगी ये जानकारी

  • स्टूडेंट का नाम
  • माता पिता का नाम
  • रोल नंबर
  • जन्म तिथि (Date Of Birth)
  • स्कूल का नाम
  • रिजल्ट सर्टिफिकेट नंबर
  • सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स
  • रिजल्ट का स्टेटस
  • डिवीजन
29 Mar 2026, 01:04:58 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 Live : कैसे चेक करें बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट

  • सबसे पहले सभी छात्रों को result.biharboardonline.org या https://matricbiharboard.com पर जाना होगा।
  • उसके बाद होमपेज पर दिख रहे रिजल्ट लिंक Annual Secondary Examination Result 2026 पर क्लिक करना होगा।
  • अब रोल नंबर और रोल कोड डालें।
  • उसके बाद कैप्चा कोड डालकर सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर आपका रिजल्ट व मार्कशीट आ जाएंगे।
  • भविष्य में इसका प्रिंट आउट ले लें।
29 Mar 2026, 12:38:35 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: अगर बिहार बोर्ड की वेबसाइट न चलें, तो क्या करें?

काफी बार देखा गया है कि रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट डाउन हो जाती है। अगर आज बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद ऐसा होता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इतना ही नहीं आप मिंट हिंदी पर भी अपना 10वीं का रिजल्ट देख सकते हैं।

29 Mar 2026, 12:35:39 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: बिहार के 10वीं का रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद

इस साल बिहार के 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। इसलिए उम्मीद है कि 10वीं का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बस 50 मिनट बाद बिहार के 10वीं का रिजल्ट जारी हो जाएगा।

29 Mar 2026, 12:25:16 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: कब हुई थीं बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षा?

बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षा इस बार 17 फरवरी से शुरू हुई थी और 25 फरवरी को खत्म हुई थी। परीक्षा के खत्म होते ही कॉपियों के जांचने का काम शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद आज बिहार के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जा रहा है।

29 Mar 2026, 12:03:09 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट कहां पर देख सकते हैं?

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

secondary.biharboardonline.com

result.biharboardonline.org

matricbiharboard.com

29 Mar 2026, 11:54:53 AM IST

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: पिछले साल कैसा रहा था बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट

बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षा में पिछले साल 15,58,077 स्टूडेंट्स में से 12,79,294 छात्र पास हुए थे। पास हुए सभी छात्रों में से 3 स्टूडेंट्स 489 अंक लाकर पूरे राज्य में फर्स्ट आए थे।

29 Mar 2026, 11:47:11 AM IST

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: बिहार बोर्ड की सभी छात्रों को सलाह

बिहार के 10वीं के सभी छात्रों का सलाह दी गई है कि वो रिजल्ट के लिए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। ऐसा करने से उनका पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है।

29 Mar 2026, 11:41:27 AM IST

Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: बिहार बोर्ड ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि आज दोपहर 1:30 बजे 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा।

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29 Mar 2026, 11:29:36 AM IST

Bihar 10th Result 2026 LIVE: BSEB 10वीं का रिजल्ट रोल नंबर से कैसे चेक करें?

बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको नीचे बताए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर Result सेक्शन में जाएं,

अब BSEB Bihar Board 10th Result 2026 Download के लिंक पर क्लिक करें।

अब रोल नंबर और रोल कोड की डिटेल्स भर दें।

सब्मिट करते ही आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा।

29 Mar 2026, 11:27:22 AM IST

BSEB Matric Result 2026 LIVE: बिहार के 10वीं का रिजल्ट SMS के जरिए कैसे देखें?

  • अपने फोन में SMS ऐप खोलें।
  • टाइप करें: BIHAR10
  • (उदाहरण: BIHAR10 1234567)
  • ये मैसेज 56263 पर भेजें।
  • कुछ ही देर में आपके मोबाइल पर आ जाएगा।
29 Mar 2026, 11:23:39 AM IST

BSEB Bihar Board 10th Result 2026 LIVE: आज दोपहर 1:30 मिनट पर जारी होगा रिजल्ट

बिहार के 10वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। आज 29 मार्च की दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर मैट्रिक के परिणाम जारी किए जाएंगे। इस मौके पर डॉ. बी. राजेंद्र, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग भी उपस्थित होंगे। इस दौरान 10वीं के टॉपर्स के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। सभी छात्र biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख पाएंगे।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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