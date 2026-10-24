पैसे, रिश्ते और जोखिम का खेल... निवेश के गुर सिखाएगा नया टीवी शो 'इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स'

पैसा बचाकर बढ़ाना है तो निवेश करना है। लेकिन समय का महत्व नहीं समझते, जोखिम पर ध्यान नहीं जाता। इंटरनेट पर हजारों माध्यम हैं जो निवेश के तरह-तरह के गुर बता रहे हैं। कई बार कुछ अच्छी सीख मिल जाती है तो कई बार गलत अर्थ भी निकल जाता है। ऐसे समय में अगर लोगों को निवेश के फैसले लेते, जोखिम पर विचार करते, समय प्रबंधन पर बात करते और आखिरकार लिए गए निर्णयों के परिणाम देखने को मिलें तो कितना अच्छा। यह बिल्कुल व्यावहारिक सीखा का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स (FII) नाम का नया बिजनेस-एंटरटेनमेंट शो को इसी सोच के साथ तैयार किया गया है।

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अब खेल-खेल में मनी मैनेजमेंट की सीख दरअसल, पैसा अब केवल बिजनेस न्यूज, इन्वेस्टमेंट सेमिनार और फाइनेंशियल एडवाइस वाले वीडियो तक ही सीमित नहीं रह गया है। यह मनोरंजन का एक जरिया भी बनता जा रहा है। लोग अब उद्यमियों को वैल्यूएशन पर मोलभाव करते हुए देखते हैं, शेयर बाजार में होने वाले धोखाधड़ी के किस्सों को जानते हैं, और डिजिटल कंटेंट के जरिए संपत्ति बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं।

देश में बढ़ रहे हैं बिजनेस एंटरटेनमेंट शो देश में खुदरा निवेशकों की संख्या में तेज वृद्धि हो रही है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की एक फाइलिंग के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में 19.24 करोड़ डीमैट खाते थे। वहीं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के 'इन्वेस्टर सर्वे 2025' से पता चला है कि सिक्योरिटीज मार्केट प्रॉडक्ट्स के बारे में जागरूकता फैलाने में सोशल मीडिया की हिस्सेदारी 56% रही, जबकि टेलीविजन की हिस्सेदारी 40% थी। ये रुझान मनोरंजन कंपनियों के लिए एक अवसर पैदा कर रहे हैं। पहले बहुत जटिल लगने वाले फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, अब रियलिटी शो, स्ट्रीमिंग ड्रामा और प्रतियोगिता-आधारित फॉर्मेट्स का हिस्सा बन रहे हैं।

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इंडिया फ्यूचर इन्वेस्टर्स के नाम से आ रहा है नया शो इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स (IFI) भी इसी कड़ी का हिस्सा है जो एक मनी-एंटरटेनमेंट रियलटी फॉर्मेट है। इसकी क्रिएटर महक तोमर ने इसे इसे पैसा, समय, जोखिम और मानवीय व्यवहार के संबंधों के ईर्द-गिर्द बुना है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को एक प्रतिस्पर्धी माहौल में उनके फैसलों के नतीजों से आमना-सामना कराना है। शेयरों के चुनाव या निवेश संबंधी प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यह फॉर्मेट इस बात की पड़ताल करता है कि प्रतिभागी किस तरह संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, दबाव का सामना करते हैं, और ऐसे हालात में फैसले लेते हैं जहां समय और पैसे से जुड़े फैसलों के परिणाम भुगतने पड़ें।

पैसा संभवतः हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह हमारी पसंदों, संबंधों, महत्वाकांक्षाओं और कभी-कभार हमारे चरित्र को भी प्रभावित करता है। इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स के जरिए हम इस बात की पड़ताल करना चहाते थे कि जब पैसा खेल बन जाता है और लोग कहानी बन जाते हैं तब क्या होता है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसिजन लेता है, बल्कि इस बारे में भी है कि लोग दबाव, अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा और परिणामों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि जब पैसा दांव पर हो तो रीयल ड्रामा ही इंसानी फितरत होती है।'- महक तोमर, क्रिएटर, IFI

इस शो में क्या देखने को मिलेगा? इस फॉर्मेट में आईएफआई नेटवर्थ फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है जिसमें प्रतिभागियों के फैसले, उनका समय-प्रबंधन और संसाधन से प्रगति तय करते हैं। क्रिएटरों ने विस्तृत गणनाओं और चुनौती के तौर-तरीकों को गुप्त रखा है। इसके पीछे की सोच उन सभी लोगों के लिए जानी-पहचानी है, जिन्हें कभी न कभी पैसों से जुड़े फैसले लेने पड़े हैं। किसी एक चीज पर खर्च करने का मतलब हो सकता है कि आपको किसी दूसरे मौके को छोड़ना पड़े। किसी फैसले में देरी करने की एक कीमत चुकानी पड़ सकती है, जबकि जोखिम लेने से या तो फायदा हो सकता है या नुकसान भी।

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महक का मानना है, 'हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां पैसों से जुड़ी बुनियादी सच्चाइयां सामने आ सकें। समय की अपनी अहमियत है। संसाधनों की अपनी अहमियत है। सुविधा की अपनी अहमियत है। हर फैसले का कोई न कोई नतीजा जरूर होता है।' इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को 'इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर' का खिताब मिलेगा और वह अगला 'मनी रॉकस्टार' बनेगा।

क्या पैसा, रियलिटी टीवी की एक मेन कैटेगरी बन सकता है? भारत के मनोरंजन उद्योग ने पहले ही यह साबित कर दिया है कि अगर वित्तीय विषयों को दिलचस्प किरदारों और स्पष्ट दांव-पेच के साथ पेश किया जाए, तो वे दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं। 'शार्क टैंक इंडिया' ने बिजनेस वैल्यूएशन को आम लोगों के घरों तक पहुंचा दिया, जबकि वित्तीय विषयों पर आधारित नाटकों ने बाजार की जटिल घटनाओं को स्ट्रीमिंग देखने वाले दर्शकों के लिए समझना आसान बना दिया।

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आईएफआई इस विचार को एक कदम और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, जहां पैसा ही किसी प्रतियोगिता का मुख्य आधार बन जाता है। लेकिन एक नई कैटेगरी स्थापित करने के लिए सिर्फ एक दिलचस्प विचार का होना काफी नहीं है। दर्शकों की भागीदारी, बार-बार देखा जाना, प्रोडक्शन की गुणवत्ता और एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करना जिसे लोग आसानी से पहचान सकें। ये बातें तय करेंगी कि 'मनी-एंटरटेनमेंट' एक टिकाऊ बिजनेस बन सकता है या नहीं।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।