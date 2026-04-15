CBSE Class 10th Result OUT: सीबीएसई बोर्ड के 10वीं में छात्राओं ने मारी बाजी, जानिए कैसा रहा इस साल का रिजल्ट

CBSE Class 10 Result 2026 (OUT) LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सभी छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर https://cbseresults.nic.in/ अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आज सुबह ही DigiLocker ने X (ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करके बताया है कि CBSE Class 10 Results 2026 Coming Soon यानी परिणाम जल्द जारी होंगे।
How to Check CBSE 10 Result 2026
छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं।
अब 'Secondary School Examination (Class X) Results 2026' लिंक पर क्लिक करें।
रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड ID दर्ज करें।
सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
छात्र भविष्य के लिए रिजल्ट को डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें।
DigiLocker ने छात्रों से कहा है कि वे बिना देर किए अपना अकाउंट बना लें। पोस्ट में बताया गया है कि जिन छात्रों के पास APAAR ID नहीं है, उन्हें पहले अपना अकाउंट बनाना होगा। जिन छात्रों की APAAR ID CBSE से लिंक है, उन्हें रिजल्ट जारी होने के बाद उनकी मार्कशीट DigiLocker के “Issued Documents” सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा UMANG एप ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि सीबीएसई 10वीं परिणाम 2026 एप पर जारी होंगे।
सीबीएसई के एक अधिकारी ने बताया कि कुल 55,368 छात्रों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं, जबकि 22,1574 छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 14.7 लाख से अधिक छात्रों को 'कम्पार्टमेंट' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ष छात्रों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कम है।
सीबीएसई ने कक्षा 10वीं का जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कोई टॉपर लिस्ट जारी नहीं की है। बोर्ड छात्रों को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कैटेगरी भी नहीं देता है। ऐसे में कोई टॉपर लिस्ट नहीं आएगी।
सीबीएसई बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस साल भी छात्राओं का पासिंग प्रतिशत छात्रों से ज्यादा है। इस साल छात्राओं का प्रतिशत 94.99% रहा, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 92.69% दर्ज किया गया। इसके अलावा ट्रांसजेंडर छात्रों का पास प्रतिशत 87.50% रहा।
सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया है। अगर आपके नंबर 30 प्रतिशत से ज्यादा हैं, तो आप पास हैं।
इस साल CBSE की कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 93.70% छात्रों ने सफलता हासिल की है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में थोड़ा बेहतर है।
अगर आप सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट जानना चाहते हैं और आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आप इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) के माध्यम से भी अपना रिजल्ट जान सकते हैं।नेशनल इन्फाॅर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के टेलीफोन नंबर- 24300699 (दिल्ली में स्थानीय लोगों के लिए) वहीं अगर आप देश के अन्य हिस्सों में हैं, तो आपको 011-24300699 पर काॅल करना होगा।
छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं।
अब 'Secondary School Examination (Class X) Results 2026' लिंक पर क्लिक करें।
रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड ID दर्ज करें।
सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
छात्र भविष्य के लिए रिजल्ट को डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें।
results.cbse.nic.in
cbse.gov.in
results.nic.in
results.digilocker.gov.in
umang.gov.in
सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर Class X Results 2026 Announced लिंक पर क्लिक करें।
अब स्टूडेंट रोल नंबर, स्कूल नंबर या एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।
ऐसा करे का साथ ही सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।
अब सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट चेक करने के बाद प्रिंट निकालें और भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी छात्र अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ देर में लिंक एक्टिव हो जाएगा।
सीबीएसई ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
सीबीएसई के 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी होने वाला है। रिजल्ट आने के बाद सभी छात्रों को उनके स्कूल से ऑरिजनल मार्कशीट मिलेगी।
साल 2025 में CBSE कक्षा 10 का रिजल्ट 13 मई को घोषित किया गया था। लेकिन इस साल उम्मीद है कि रिजल्ट पहले जारी हो सकता है, क्योंकि मई में सुधार (Improvement) के लिए दूसरी परीक्षा आयोजित की जाएगी।
छात्र अब अपना रिजल्ट फोन कॉल के माध्यम से भी सुन सकते हैं। CBSE ने इसके लिए IVRS (Interactive Voice Response System) सुविधा दी है, जिससे रिजल्ट देखना सभी के लिए आसान हो गया है।
दिल्ली के छात्र 24300699 नंबर डायल करें, जबकि देश के अन्य हिस्सों के छात्र 011-24300699 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको आवाज़ में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा, जैसे अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और स्कूल नंबर दर्ज करना। इसके बाद आप अपने सभी विषयों के अंक सुन सकते हैं।
छात्र SMS के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए:
इस साल CBSE बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए लगभग 43 लाख छात्र पंजीकृत हुए थे।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में CBSE से जुड़े करीब 13,600 कक्षा 10 के छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in देख रहे हैं।
इस साल UAE और मध्य पूर्व में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष के कारण CBSE ने 2026 की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। इसलिए वहां के छात्रों का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) के आधार पर तैयार किया जाएगा।
नहीं, CBSE की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रोविजनल (अस्थायी) होगा। इस साल बोर्ड ने दो-फेज परीक्षा प्रणाली लागू की है, जिसके तहत कक्षा 10 के सभी छात्र (भारत और विदेश में) अधिकतम 3 विषयों में सुधार (इम्प्रूवमेंट) परीक्षा दे सकते हैं और अपने अंक बढ़ा सकते हैं।
फाइनल मार्कशीट दूसरी परीक्षा (मई में होने वाली) के बाद ही जारी होगी। इस नीति के अनुसार, दोनों परीक्षाओं में से जिसमें अधिक अंक होंगे, वही अंतिम माना जाएगा। यदि कोई छात्र अपने पहले रिजल्ट से संतुष्ट है, तो उसके लिए वही रिजल्ट अंतिम माना जाएगा। लेकिन आधिकारिक फाइनल मार्कशीट दूसरी परीक्षा के बाद ही आएगी।
CBSE द्वारा कक्षा 10वीं (सेशन 1) का रिजल्ट आज या कल कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 15 मई से शुरू होने वाली दूसरी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि रिजल्ट अचानक भी जारी हो सकता है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित करने वाला है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर कभी भी रिजल्ट लिंक एक्टिव किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर की मदद से आसानी से अपने अंक देख सकेंगे।
इस साल CBSE परीक्षा के लिए कुल 25,08,319 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बोर्ड के अनुसार, इनमें 14,08,546 लड़के और 10,99,773 लड़कियां शामिल थीं। कक्षा 10 की परीक्षाएं 83 विषयों के लिए देशभर के 8,075 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं।
नहीं, दूसरी बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है। पहली बोर्ड परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य थी, जो 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। इस साल, CBSE कक्षा 10 की परीक्षाएं दो-बोर्ड प्रणाली के तहत हो रही हैं, जिसमें दो अलग-अलग परीक्षा सत्र शामिल हैं।
नहीं, छात्र सभी विषयों में सुधार नहीं कर सकते। वे अधिकतम 3 विषयों में ही सुधार परीक्षा दे सकते हैं, जो दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली के तहत होगी।
IVRS के जरिए रिजल्ट चेक करने के लिए:
हां, UMANG ऐप Android, iOS और Windows पर काम करता है। छात्र इस ऐप के जरिए अपना कक्षा 10 का रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप 1: Play Store या App Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें
स्टेप 2: ऐप में रजिस्टर करें और लॉगिन करें
स्टेप 3: “CBSE” सर्च करें और “Class 10 Result 2026” या “Class 12 Result 2026” चुनें
स्टेप 4: अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID डालकर डिजिटल मार्कशीट देखें
हां, शिक्षा बोर्ड सभी कक्षा 10 के छात्रों का रिजल्ट उनके स्कूल की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजेगा। CBSE के अनुसार, स्कूलों को अपने सभी छात्रों का पूरा रिजल्ट अपने-आप ईमेल पर मिल जाएगा।
स्टेप 1: Play Store या App Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें।
स्टेप 2: ऐप में रजिस्टर करके लॉगिन करें।
स्टेप 3: सर्च में "CBSE" लिखें और "Class 10 Result 2026" या "Class 12 Result 2026" चुनें।
स्टेप 4: अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID डालें, फिर अपनी डिजिटल मार्कशीट देखें।
हां, CBSE मई में एक और परीक्षा आयोजित करेगा, जिससे छात्र कुछ विषयों में अपने अंक सुधार सकते हैं। इस दो-परीक्षा प्रणाली में, दोनों में से जो भी अंक ज्यादा होंगे, वही अंतिम माने जाएंगे।
नहीं, कोई भी छात्र सभी विषयों में अपने अंक सुधार नहीं सकता। हर छात्र को अधिकतम 3 विषयों में ही सुधार परीक्षा (इम्प्रूवमेंट एग्जाम) देने का मौका मिलेगा, जो दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली के तहत होगा।
SMS से रिजल्ट कैसे देखें?
नहीं, CBSE ने अभी तक रिजल्ट की कोई आधिकारिक तारीख और समय घोषित नहीं किया है। लेकिन DigiLocker और Umang ऐप पर अपडेट के अनुसार, संभावना है कि आज यानी 15 अप्रैल को रिजल्ट जारी हो सकता है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन और ईमेल जारी किए हैं:
ऐप पर मिलने वाली मार्कशीट अस्थायी (प्रोविजनल) होती है, जिसका उपयोग एडमिशन जैसे कामों के लिए किया जा सकता है। छात्र DigiLocker पर जाकर अपनी आधिकारिक डिजिटल मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं, जिन्हें CBSE द्वारा अपलोड किया जाता है।
UMANG ऐप रिजल्ट वाले दिन खासतौर पर उपयोगी होता है, क्योंकि उस समय वेबसाइट्स पर ज्यादा ट्रैफिक होने से वे धीमी हो सकती हैं। यह एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसे सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट चेक करने से पहले अपना एडमिट कार्ड तैयार रखें और सभी जानकारी सही-सही भरें, ताकि कोई परेशानी न हो।
छात्र UMANG ऐप डाउनलोड करके और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके कक्षा 10 का रिजल्ट 2026 आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद CBSE सेवाओं में जाकर “Class 10 Result 2026” लिंक चुनें। रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID डालते ही रिजल्ट तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।
जिन छात्रों के पास APAAR ID नहीं है, उनके लिए अकाउंट बनाने के आसान स्टेप्स:
स्टेप 1: https://cbseservices.digilocker.gov.in/activatecbse वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: “Get Started” पर क्लिक करें।
स्टेप 3: स्कूल द्वारा दिया गया Access Code और अपनी जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 4: OTP के जरिए मोबाइल नंबर वेरिफाई करें और अकाउंट एक्टिवेट करें।
इन स्टेप्स को फॉलो करके छात्र आसानी से अपना DigiLocker अकाउंट बना सकते हैं और रिजल्ट आने के बाद अपनी मार्कशीट देख सकते हैं।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।