CBSE Class 10th Result OUT: सीबीएसई बोर्ड के 10वीं में छात्राओं ने मारी बाजी, जानिए कैसा रहा इस साल का रिजल्ट

CBSE Result 2026 LIVE Updates: सीबीएसई 10वीं परिणाम 2026 जल्द ही घोषित कर दिए गए हैं। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट https://cbseresults.nic.in/ पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आइए जानते हैं साल कैसा रहा सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट

Manali Rastogi
अपडेटेड15 Apr 2026, 05:48:41 PM IST
CBSE के कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी
CBSE के कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी

CBSE Class 10 Result 2026 (OUT) LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सभी छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर https://cbseresults.nic.in/ अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आज सुबह ही DigiLocker ने X (ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करके बताया है कि CBSE Class 10 Results 2026 Coming Soon यानी परिणाम जल्द जारी होंगे।

How to Check CBSE 10 Result 2026

छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं।

अब 'Secondary School Examination (Class X) Results 2026' लिंक पर क्लिक करें।

रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड ID दर्ज करें।

सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

छात्र भविष्य के लिए रिजल्ट को डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें।

DigiLocker ने छात्रों से कहा है कि वे बिना देर किए अपना अकाउंट बना लें। पोस्ट में बताया गया है कि जिन छात्रों के पास APAAR ID नहीं है, उन्हें पहले अपना अकाउंट बनाना होगा। जिन छात्रों की APAAR ID CBSE से लिंक है, उन्हें रिजल्ट जारी होने के बाद उनकी मार्कशीट DigiLocker के “Issued Documents” सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा UMANG एप ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि सीबीएसई 10वीं परिणाम 2026 एप पर जारी होंगे।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
15 Apr 2026, 05:48:37 PM IST

CBSE 10th Result 2026 OUT: 22,1574 छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए- सीबीएसई

सीबीएसई के एक अधिकारी ने बताया कि कुल 55,368 छात्रों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं, जबकि 22,1574 छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 14.7 लाख से अधिक छात्रों को 'कम्पार्टमेंट' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ष छात्रों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कम है।

15 Apr 2026, 05:25:40 PM IST

CBSE 10th Result 2026 OUT: क्या CBSE बोर्ड जारी करेगा टॉपर लिस्ट?

सीबीएसई ने कक्षा 10वीं का जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कोई टॉपर लिस्ट जारी नहीं की है। बोर्ड छात्रों को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कैटेगरी भी नहीं देता है। ऐसे में कोई टॉपर लिस्ट नहीं आएगी।

15 Apr 2026, 05:11:20 PM IST

CBSE 10th Result 2026 OUT: इस साल छात्राओं ने मारी बाजी, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन

सीबीएसई बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस साल भी छात्राओं का पासिंग प्रतिशत छात्रों से ज्यादा है। इस साल छात्राओं का प्रतिशत 94.99% रहा, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 92.69% दर्ज किया गया। इसके अलावा ट्रांसजेंडर छात्रों का पास प्रतिशत 87.50% रहा।

15 Apr 2026, 05:06:12 PM IST

CBSE 10th Result 2026 OUT: सीबीएसई में 10वीं की परीक्षा में कितने प्रतिशत पर होते हैं पास

सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया है। अगर आपके नंबर 30 प्रतिशत से ज्यादा हैं, तो आप पास हैं।

15 Apr 2026, 05:03:08 PM IST

CBSE 10th Result 2026 OUT: इस साल कैसा रहा सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट

इस साल CBSE की कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में 93.70% छात्रों ने सफलता हासिल की है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में थोड़ा बेहतर है।

15 Apr 2026, 04:59:54 PM IST

CBSE 10th Result 2026 OUT: कॉल के जरिए कैसे पता करें CBSE के 10वीं का रिजल्ट

अगर आप सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट जानना चाहते हैं और आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आप इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (IVRS) के माध्यम से भी अपना रिजल्ट जान सकते हैं।नेशनल इन्फाॅर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के टेलीफोन नंबर- 24300699 (दिल्ली में स्थानीय लोगों के लिए) वहीं अगर आप देश के अन्य हिस्सों में हैं, तो आपको 011-24300699 पर काॅल करना होगा।

15 Apr 2026, 04:55:29 PM IST

How to Check CBSE 10 Result 2026: कैसे देख सकते हैं छात्र अपना 10वीं का रिजल्ट

छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं।

अब 'Secondary School Examination (Class X) Results 2026' लिंक पर क्लिक करें।

रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड ID दर्ज करें।

सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

छात्र भविष्य के लिए रिजल्ट को डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें।

15 Apr 2026, 04:52:57 PM IST

CBSE 10th Result 2026 OUT: इन 5 वेबसाइट पर देख सकते हैं CBSE के 10वीं का रिजल्ट

results.cbse.nic.in

cbse.gov.in

results.nic.in

results.digilocker.gov.in

umang.gov.in

15 Apr 2026, 04:44:00 PM IST

CBSE 10th Result 2026 OUT: सबसे पहले कैसे देखें सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट

सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर Class X Results 2026 Announced लिंक पर क्लिक करें।

अब स्टूडेंट रोल नंबर, स्कूल नंबर या एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।

ऐसा करे का साथ ही सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।

अब सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट चेक करने के बाद प्रिंट निकालें और भविष्य के लिए संभाल कर रखें।

15 Apr 2026, 04:42:26 PM IST

CBSE 10th Result 2026 OUT: उमंग ऐप पर कैसे देखें CBSE के 10वीं का रिजल्ट

  • सबसे पहले फोन में UMANG ऐप डाउनलोड करें।
  • मोबाइल नंबर या फिर आधार से लॉगिन करें।
  • CBSE Service चुनें
  • उसके बाद रिजल्ट वाले लिंक पर क्लिक करें
  • अब अपना रोलनंबर डालकर रिजल्ट देख लें।
15 Apr 2026, 04:39:02 PM IST

CBSE 10th Result 2026 OUT: CBSE बोर्ड ने कक्षा 10 के परिणाम DigiLocker पर भी जारी कर दिए हैं। सभी छात्र वहां से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

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15 Apr 2026, 04:31:10 PM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: रिजल्ट देखने में सीबीएसई के 10वीं के छात्रों को रही दिक्कत

सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी छात्र अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ देर में लिंक एक्टिव हो जाएगा।

15 Apr 2026, 04:25:56 PM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: सीबीएसई के 10वीं के छात्र इन लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

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15 Apr 2026, 04:23:52 PM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट

सीबीएसई ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

15 Apr 2026, 03:10:55 PM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: कहां मिलेगी सीबीएसई के छात्रों को ऑरिजनल मार्कशीट?

सीबीएसई के 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी होने वाला है। रिजल्ट आने के बाद सभी छात्रों को उनके स्कूल से ऑरिजनल मार्कशीट मिलेगी।

15 Apr 2026, 03:03:33 PM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: पिछले साल CBSE 10वीं का रिजल्ट कब आया था?

साल 2025 में CBSE कक्षा 10 का रिजल्ट 13 मई को घोषित किया गया था। लेकिन इस साल उम्मीद है कि रिजल्ट पहले जारी हो सकता है, क्योंकि मई में सुधार (Improvement) के लिए दूसरी परीक्षा आयोजित की जाएगी।

15 Apr 2026, 03:03:20 PM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: क्या आप कॉल के जरिए अपना रिजल्ट सुन सकते हैं? (खास सुविधा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए)

छात्र अब अपना रिजल्ट फोन कॉल के माध्यम से भी सुन सकते हैं। CBSE ने इसके लिए IVRS (Interactive Voice Response System) सुविधा दी है, जिससे रिजल्ट देखना सभी के लिए आसान हो गया है।

दिल्ली के छात्र 24300699 नंबर डायल करें, जबकि देश के अन्य हिस्सों के छात्र 011-24300699 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको आवाज़ में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा, जैसे अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और स्कूल नंबर दर्ज करना। इसके बाद आप अपने सभी विषयों के अंक सुन सकते हैं।

15 Apr 2026, 02:18:49 PM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: SMS के जरिए रिजल्ट कैसे चेक करें?

छात्र SMS के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए:

  • नया मैसेज टाइप करें: cbse10 रोल नंबर स्कूल नंबर सेंटर नंबर
  • इसे भेजें: 7738299899
  • ध्यान रखें: ब्रैकेट का उपयोग न करें
  • हर जानकारी के बीच स्पेस जरूर दें
  • इस तरह आप आसानी से अपना CBSE रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
15 Apr 2026, 02:18:08 PM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: कुल कितने छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं?

इस साल CBSE बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए लगभग 43 लाख छात्र पंजीकृत हुए थे।

  • कक्षा 10: करीब 25 लाख छात्र
  • कक्षा 12: करीब 18.5 लाख छात्र
15 Apr 2026, 02:17:38 PM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: UAE में कितने छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में CBSE से जुड़े करीब 13,600 कक्षा 10 के छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in देख रहे हैं।

इस साल UAE और मध्य पूर्व में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष के कारण CBSE ने 2026 की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। इसलिए वहां के छात्रों का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) के आधार पर तैयार किया जाएगा।

15 Apr 2026, 02:16:20 PM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: CBSE मुख्य परीक्षा का रिजल्ट क्या फाइनल होगा?

नहीं, CBSE की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रोविजनल (अस्थायी) होगा। इस साल बोर्ड ने दो-फेज परीक्षा प्रणाली लागू की है, जिसके तहत कक्षा 10 के सभी छात्र (भारत और विदेश में) अधिकतम 3 विषयों में सुधार (इम्प्रूवमेंट) परीक्षा दे सकते हैं और अपने अंक बढ़ा सकते हैं।

फाइनल मार्कशीट दूसरी परीक्षा (मई में होने वाली) के बाद ही जारी होगी। इस नीति के अनुसार, दोनों परीक्षाओं में से जिसमें अधिक अंक होंगे, वही अंतिम माना जाएगा। यदि कोई छात्र अपने पहले रिजल्ट से संतुष्ट है, तो उसके लिए वही रिजल्ट अंतिम माना जाएगा। लेकिन आधिकारिक फाइनल मार्कशीट दूसरी परीक्षा के बाद ही आएगी।

15 Apr 2026, 12:22:46 PM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: CBSE कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 कब आएगा?

CBSE द्वारा कक्षा 10वीं (सेशन 1) का रिजल्ट आज या कल कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 15 मई से शुरू होने वाली दूसरी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि रिजल्ट अचानक भी जारी हो सकता है।

15 Apr 2026, 12:13:46 PM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: रोल नंबर से मार्क्स कैसे चेक करें?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित करने वाला है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर कभी भी रिजल्ट लिंक एक्टिव किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर की मदद से आसानी से अपने अंक देख सकेंगे।

15 Apr 2026, 11:32:21 AM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: CBSE स्कोरकार्ड में क्या-क्या चेक करें?

  • छात्र का पूरा नाम
  • पिता और माता का नाम
  • जन्म तिथि
  • रोल नंबर
  • स्कूल का नाम और कोड
  • विषयवार अंक (थ्योरी + प्रैक्टिकल)
  • कुल प्राप्त अंक
  • प्रतिशत / CGPA
  • रिजल्ट स्टेटस (पास / फेल / कंपार्टमेंट)
15 Apr 2026, 11:13:06 AM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: करीब 25 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार

इस साल CBSE परीक्षा के लिए कुल 25,08,319 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। बोर्ड के अनुसार, इनमें 14,08,546 लड़के और 10,99,773 लड़कियां शामिल थीं। कक्षा 10 की परीक्षाएं 83 विषयों के लिए देशभर के 8,075 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं।

15 Apr 2026, 10:29:53 AM IST

CBSE 10th Result 2026 Live: CBSE 10वीं का स्कोरकार्ड PDF कैसे डाउनलोड करें?

  • छात्र अपनी कक्षा 10वीं का स्कोरकार्ड 2026 आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
  • स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं।
  • इसके बाद “Class 10 Scorecard 2026” के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या जन्म तिथि।
  • जैसे ही आप जानकारी भरेंगे, आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • अब इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।
15 Apr 2026, 10:20:17 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: क्या दूसरी बोर्ड परीक्षा अनिवार्य है?

नहीं, दूसरी बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है। पहली बोर्ड परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य थी, जो 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। इस साल, CBSE कक्षा 10 की परीक्षाएं दो-बोर्ड प्रणाली के तहत हो रही हैं, जिसमें दो अलग-अलग परीक्षा सत्र शामिल हैं।

15 Apr 2026, 10:00:43 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: क्या छात्र सभी विषयों में अपने नंबर सुधार सकते हैं?

नहीं, छात्र सभी विषयों में सुधार नहीं कर सकते। वे अधिकतम 3 विषयों में ही सुधार परीक्षा दे सकते हैं, जो दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली के तहत होगी।

15 Apr 2026, 10:00:32 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: IVRS (कॉल) से कक्षा 10 का रिजल्ट कैसे चेक करें?

IVRS के जरिए रिजल्ट चेक करने के लिए:

  • दिल्ली के छात्र 24300699 नंबर डायल करें
  • अन्य राज्यों के छात्र 011-24300699 नंबर डायल करें
  • इसके बाद वॉइस निर्देशों के अनुसार अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और स्कूल नंबर डालें, और अपने विषयों के नंबर सुनें
15 Apr 2026, 09:59:44 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: क्या UMANG ऐप Android, iOS और Windows पर चलता है?

हां, UMANG ऐप Android, iOS और Windows पर काम करता है। छात्र इस ऐप के जरिए अपना कक्षा 10 का रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1: Play Store या App Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें

स्टेप 2: ऐप में रजिस्टर करें और लॉगिन करें

स्टेप 3: “CBSE” सर्च करें और “Class 10 Result 2026” या “Class 12 Result 2026” चुनें

स्टेप 4: अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID डालकर डिजिटल मार्कशीट देखें

15 Apr 2026, 09:59:05 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: क्या स्कूलों को छात्रों का रिजल्ट मिलेगा?

हां, शिक्षा बोर्ड सभी कक्षा 10 के छात्रों का रिजल्ट उनके स्कूल की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजेगा। CBSE के अनुसार, स्कूलों को अपने सभी छात्रों का पूरा रिजल्ट अपने-आप ईमेल पर मिल जाएगा।

15 Apr 2026, 09:28:33 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: UMANG ऐप पर स्कोरकार्ड कैसे देखें?

स्टेप 1: Play Store या App Store से UMANG ऐप डाउनलोड करें।

स्टेप 2: ऐप में रजिस्टर करके लॉगिन करें।

स्टेप 3: सर्च में "CBSE" लिखें और "Class 10 Result 2026" या "Class 12 Result 2026" चुनें।

स्टेप 4: अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID डालें, फिर अपनी डिजिटल मार्कशीट देखें।

15 Apr 2026, 09:27:57 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: क्या इस साल दो बोर्ड परीक्षाएं होंगी?

हां, CBSE मई में एक और परीक्षा आयोजित करेगा, जिससे छात्र कुछ विषयों में अपने अंक सुधार सकते हैं। इस दो-परीक्षा प्रणाली में, दोनों में से जो भी अंक ज्यादा होंगे, वही अंतिम माने जाएंगे।

15 Apr 2026, 09:27:43 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: क्या छात्र सभी विषयों में अपने क्लास 10 के अंक सुधार सकते हैं?

नहीं, कोई भी छात्र सभी विषयों में अपने अंक सुधार नहीं सकता। हर छात्र को अधिकतम 3 विषयों में ही सुधार परीक्षा (इम्प्रूवमेंट एग्जाम) देने का मौका मिलेगा, जो दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली के तहत होगा।

15 Apr 2026, 08:55:01 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: DigiLocker अकाउंट कैसे बनाएं?

  • वेबसाइट cbseservices.digilocker.gov.in पर जाएं
  • “Get Started” पर क्लिक करें
  • जरूरी जानकारी और स्कूल से मिला एक्सेस कोड डालें
  • मोबाइल नंबर OTP से वेरीफाई करें
  • आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा
15 Apr 2026, 08:54:33 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: अगर इंटरनेट नहीं है तो क्या करें?

  • CBSE ने SMS और IVRS की सुविधा भी दी है।
  • आप बिना इंटरनेट के भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

SMS से रिजल्ट कैसे देखें?

  • नया मैसेज बनाएं
  • टाइप करें: Class 10 के लिए: CBSE10 (Roll Number) (Date of Birth) (School Number) (Centre Number)
  • Class 12 के लिए: CBSE12 (Roll Number) (Date of Birth) (School Number) (Centre Number)
  • इस मैसेज को 7738299899 पर भेज दें
  • रिजल्ट आपके मोबाइल पर SMS के जरिए आ जाएगा
  • आसान तरीका: Class 10 के लिए सिर्फ CBSE10 लिखकर भी 7738299899 पर भेज सकते हैं।
15 Apr 2026, 08:53:23 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: क्या APAAR ID के बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा?

  • APAAR ID का मतलब है: Automated Permanent Academic Account Registry ID
  • यह “One Nation, One Student ID” योजना का हिस्सा है (NEP 2020 के तहत)।
  • DigiLocker में मार्कशीट पाने के लिए APAAR ID का CBSE से लिंक होना जरूरी है।
15 Apr 2026, 08:52:15 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: क्या CBSE ने रिजल्ट की तारीख और समय घोषित किया है?

नहीं, CBSE ने अभी तक रिजल्ट की कोई आधिकारिक तारीख और समय घोषित नहीं किया है। लेकिन DigiLocker और Umang ऐप पर अपडेट के अनुसार, संभावना है कि आज यानी 15 अप्रैल को रिजल्ट जारी हो सकता है।

15 Apr 2026, 08:51:57 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के 5 आसान स्टेप्स

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाएं।
  • होमपेज पर Class 10 Result लिंक पर क्लिक करें।
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगिन करें।
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • रिजल्ट डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव कर लें।
15 Apr 2026, 08:50:15 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: शंकाएं कैसे दूर करें? (Helpline Details)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन और ईमेल जारी किए हैं:

  • Enquiry नंबर: 011-22509256, 22509257, 22509258, 22509259
  • CBSE हेल्पलाइन: 1800-11-8002
  • ईमेल आईडी: info@cbse.gov.in
15 Apr 2026, 08:38:40 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates: डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध

ऐप पर मिलने वाली मार्कशीट अस्थायी (प्रोविजनल) होती है, जिसका उपयोग एडमिशन जैसे कामों के लिए किया जा सकता है। छात्र DigiLocker पर जाकर अपनी आधिकारिक डिजिटल मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं, जिन्हें CBSE द्वारा अपलोड किया जाता है।

UMANG ऐप रिजल्ट वाले दिन खासतौर पर उपयोगी होता है, क्योंकि उस समय वेबसाइट्स पर ज्यादा ट्रैफिक होने से वे धीमी हो सकती हैं। यह एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसे सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट चेक करने से पहले अपना एडमिट कार्ड तैयार रखें और सभी जानकारी सही-सही भरें, ताकि कोई परेशानी न हो।

15 Apr 2026, 08:38:40 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates:UMANG ऐप पर रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

छात्र UMANG ऐप डाउनलोड करके और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके कक्षा 10 का रिजल्ट 2026 आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद CBSE सेवाओं में जाकर “Class 10 Result 2026” लिंक चुनें। रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID डालते ही रिजल्ट तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।

15 Apr 2026, 10:04:27 AM IST

CBSE result 2026 news LIVE Updates:DigiLocker पर सीबीएसई 10वीं परिणाम 2026 कैसे चेक करें?

जिन छात्रों के पास APAAR ID नहीं है, उनके लिए अकाउंट बनाने के आसान स्टेप्स:

स्टेप 1: https://cbseservices.digilocker.gov.in/activatecbse वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: “Get Started” पर क्लिक करें।

स्टेप 3: स्कूल द्वारा दिया गया Access Code और अपनी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4: OTP के जरिए मोबाइल नंबर वेरिफाई करें और अकाउंट एक्टिवेट करें।

इन स्टेप्स को फॉलो करके छात्र आसानी से अपना DigiLocker अकाउंट बना सकते हैं और रिजल्ट आने के बाद अपनी मार्कशीट देख सकते हैं।

About the Author

Manali Rastogi

मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।

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