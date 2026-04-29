CGBSE 10th,12th Board Result Live Updates: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे घोषित, यहां देखें टॉपर्स लिस्ट

CGBSE 10th,12th Board Result Live Updates: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने 29 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन माध्यम से रिजल्ट घोषित किया गया। छात्र अब अपना परिणाम cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर रोल नंबर और लॉगिन डिटेल्स के जरिए देख सकते हैं।
बोर्ड ऑनलाइन अस्थायी (प्रोविजनल) मार्कशीट जारी करेगा, जबकि असली प्रमाण पत्र बाद में स्कूलों के जरिए दिए जाएंगे। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद अपने विषयवार अंक और व्यक्तिगत जानकारी ध्यान से जांच लें।
कक्षा 12 की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। हर पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया गया था, साथ ही प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट भी मिले थे।
रिजल्ट देखने के लिए छात्र ये आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:
2025 में रिजल्ट 7 मई को घोषित हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद थे। उस साल कुल पास प्रतिशत 81.87% रहा था और 2.4 लाख से ज्यादा छात्र पास हुए थे। अखिल सेन ने 98.20% अंक हासिल कर टॉप किया था।
पिछले साल के अच्छे प्रदर्शन से इस बार भी बेहतर नतीजों की उम्मीद है। परीक्षाएं और मूल्यांकन समय पर पूरे हो चुके हैं, इसलिए रिजल्ट प्रक्रिया भी समय पर रहने की संभावना है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें।
CGBSE 10th,12th Board Result Live Updates: छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में जिज्ञासु वर्मा ने 98.60% (493 अंक) के साथ पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर ओमनी रहे, जिन्होंने 98.20% (491 अंक) प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर कृष महंत ने 97.80% (489 अंक) हासिल किए। वहीं चौथे स्थान पर रिया साहू, शहनाज परवीन और ताहिर खान ने 97.60% (488 अंक) के साथ जगह बनाई। पांचवें स्थान पर कुसुमलता बिप्रे, हेमलता साहू, ओमकार कैव्रत और आशा यादव रहे, जिन्होंने 97.40% (487 अंक) हासिल किए।
CGBSE 10th,12th Board Result Live Updates: छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 में 10वीं में 77.15% छात्र पास हुए हैं, जबकि 12वीं में 83.04% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। इस बार भी लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और उनका पास प्रतिशत लड़कों से ज्यादा रहा।
CGBSE 10th,12th Board Result Live Updates: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में इस बार तीन छात्रों ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। संध्या नायक, परी रानी प्रधान और अंशुल शर्मा ने 594 अंक (99%) हासिल कर पहला स्थान साझा किया। वहीं दूसरे स्थान पर रिया केशवानी समेत पांच छात्राओं ने 593 अंक (98.83%) पाए। इस बार टॉपर्स लिस्ट में कुल 8 छात्र शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर छात्राएं हैं।
CGBSE 10th,12th Board Result Live Updates: छत्तीसगढ़ बोर्ड हाईस्कूल (10वीं) का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस साल संध्या नायकने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99% अंक हासिल कर टॉप किया है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
CGBSE 10th,12th Board Result Live Updates: छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव ने ऑनलाइन माध्यम से रिजल्ट घोषित किया। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
CGBSE 10th,12th Board Result Live Updates: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं के रिजल्ट जारी होने में करीब एक घंटे की देरी हो गई है। अब जल्द ही नतीजे घोषित किए जाने की उम्मीद है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि किसी भी समय रिजल्ट जारी हो सकते हैं।
CGBSE 10th,12th Board Result Live Updates: छत्तीसगढ़ 10वीं-12वीं के नतीजे जारी होने के बाद कई बार वेबसाइट क्रैश हो जाता है। ऐसे में आप परीक्षा के नतीजे डिजीलॉकर पर भी देख सकते हैं। यहां देखें स्टेप बाय स्टेप तरीका:
मोबाइल नंबर या आधार से लॉग इन करें
“Education” सेक्शन में जाएं
Chhattisgarh Board of Secondary Education चुनें
जरूरी जानकारी भरें
डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें
ध्यान रखें कि ऑनलाइन रिजल्ट अस्थायी होता है।
CGBSE 10th,12th Board Result Live Updates: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं के रिजल्ट के लिए प्रेस कांफ्रेंस की तैयारी हो चुकी है। रिजल्ट आते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।
CGBSE 10th,12th Board Result Live Updates: इस साल छत्तीसगढ़ बोर्ड टॉपर्स को 1.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है।
CGBSE Result 2026 LIVE अपडेट्स: अगर CGBSE 10वीं या 12वीं रिजल्ट 2026 की मार्कशीट में कोई गड़बड़ी दिखती है, जैसे नाम, विषय के नंबर या रिजल्ट स्टेटस तो सबसे पहले अपने स्कूल से संपर्क करें। सुधार की प्रक्रिया स्कूल के जरिए ही बोर्ड तक जाती है। आपको एक लिखित आवेदन और जरूरी दस्तावेज भी जमा करने पड़ सकते हैं। अगर तकनीकी या डेटा से जुड़ी गलती है, तो बोर्ड रिजल्ट के बाद आधिकारिक सुधार प्रक्रिया भी शुरू करता है। इसलिए मार्कशीट डाउनलोड करते ही सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करें और किसी भी गलती को बिना देरी रिपोर्ट करें, ताकि आगे एडमिशन में परेशानी न हो।
CGBSE Result 2026 LIVE अपडेट्स: CGBSE कक्षा 10 और 12 के परिणाम 2026 में अंकों के साथ-साथ ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू होगा, जिससे छात्रों के प्रदर्शन को समझना आसान हो जाता है। छात्रों को हर विषय में उनके अंकों के आधार पर A1 (उत्कृष्ट) से लेकर E (फेल) तक ग्रेड दिए जाएंगे। मार्कशीट में विषय-वार अंक और ग्रेड दोनों दिखेंगे, साथ ही कुल परिणाम की स्थिति भी बताई जाएगी। यह सिस्टम छात्रों और संस्थानों को प्रतिशत के साथ-साथ एक मानकीकृत तरीके से प्रदर्शन समझने में मदद करता है।
CGBSE कक्षा 10 और कक्षा 12 का परिणाम 2026 आज दोपहर 2:30 बजे जारी किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव राज्य के टॉपर्स के साथ-साथ अलग-अलग जिलों के टॉप प्रदर्शन करने वाले छात्रों और क्षेत्रों की जानकारी भी दे सकते हैं। इससे पूरे छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक प्रदर्शन की बेहतर तस्वीर सामने आएगी। ये जानकारी परिणाम घोषित होने के बाद होने वाली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की जा सकती है।
CGBSE बोर्ड परीक्षा 2026 में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33% अंक लाना जरूरी है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं। अगर कोई छात्र एक भी विषय में फेल होता है, तो उसे कंपार्टमेंट/सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी।
cgbse.nic.in वेबसाइट खोलें
‘Students Corner’ पर क्लिक करें
‘Exam Results 2026’ चुनें
‘CGBSE High School Exam Result 2026’ पर क्लिक करें
‘Main Examination’ चुनें
रोल नंबर डालकर Submit करें
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा — इसे डाउनलोड कर लें
भारत के कई राज्य बोर्ड में पिछले कुछ सालों से लड़कियां, लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। इस साल छत्तीसगढ़ बोर्ड में भी यही ट्रेंड रहेगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा।
cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं
‘Students Corner’ में जाकर ‘Exam Results 2026’ चुनें
‘CGBSE Higher Secondary Exam Result 2026’ पर क्लिक करें
‘Main Examination’ टैब चुनें
अपना रोल नंबर डालें और Submit करें
रिजल्ट डाउनलोड करके सेव कर लें
छत्तीसगढ़ बोर्ड ने कक्षा 10 की परीक्षाएं 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 के बीच कराई थीं। हर पेपर 3 घंटे का था और छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त दिए गए थे। इस समय-सारणी से छात्रों को अपने उत्तर अच्छे से लिखने में मदद मिली।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) इस साल कक्षा 12 का रिजल्ट 30 अप्रैल तक घोषित कर सकता है। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, इस बार ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) यानी डिजिटल मूल्यांकन की वजह से मूल्यांकन की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है, जिससे रिजल्ट पहले घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है।
रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण साइट स्लो हो सकती है या कुछ समय के लिए काम नहीं करती। ऐसे में छात्रों को धैर्य रखना चाहिए और बार-बार तेजी से क्लिक करने से बचना चाहिए। ये उपाय मदद कर सकते हैं:
घबराने की बजाय शांति से बार-बार चेक करते रहें।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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