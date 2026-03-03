Chandra Grahan 2026 Timing LIVE updates: चंद्र ग्रहण के दौरान करें हनुमान चालीसा का पाठ

Chandra Grahan 2026 Timing LIVE updates: चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो गया है। यह समय भारत में कई लोगों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। सूतक काल के दौरान आमतौर पर मंदिर बंद रहते हैं और श्रद्धालु ग्रहण समाप्त होने तक कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं।

यह चंद्र ग्रहण कई चरणों में होगा, जिसमें उपछाया (पेनुम्ब्रल), आंशिक और पूर्ण ग्रहण शामिल हैं। इस कारण श्रद्धालुओं के साथ-साथ आकाश देखने के शौकीनों में भी उत्सुकता बनी हुई है। लोग चंद्र ग्रहण के सही समय को लेकर लगातार जानकारी ले रहे हैं।

धार्मिक महत्व के अलावा यह ग्रहण एक शानदार खगोलीय घटना भी है। चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 बजे (IST) शुरू होगा और शाम लगभग 6:46 बजे (IST) समाप्त होगा।

सूतक काल शुरू होने के बाद घरों और मंदिरों में तैयारियां और सावधानियां बरती जा रही हैं। कई लोग इस दौरान कुछ कामों से परहेज करते हैं और ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा-पाठ या अन्य धार्मिक कार्य करते हैं।

खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि अलग-अलग जगहों पर ग्रहण की दृश्यता मौसम और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। जो लोग बाहर जाकर ग्रहण देखने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए प्रशासन ने सुरक्षित तरीके से देखने की सलाह भी जारी की है।