Chandra Grahan 2026 Timing LIVE updates: चंद्र ग्रहण के दौरान करें हनुमान चालीसा का पाठ

Chandra Grahan 2026 Timing LIVE updates: चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो गया है। यह समय भारत में कई लोगों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। सूतक काल के दौरान आमतौर पर मंदिर बंद रहते हैं और श्रद्धालु ग्रहण समाप्त होने तक कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं।
यह चंद्र ग्रहण कई चरणों में होगा, जिसमें उपछाया (पेनुम्ब्रल), आंशिक और पूर्ण ग्रहण शामिल हैं। इस कारण श्रद्धालुओं के साथ-साथ आकाश देखने के शौकीनों में भी उत्सुकता बनी हुई है। लोग चंद्र ग्रहण के सही समय को लेकर लगातार जानकारी ले रहे हैं।
धार्मिक महत्व के अलावा यह ग्रहण एक शानदार खगोलीय घटना भी है। चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 बजे (IST) शुरू होगा और शाम लगभग 6:46 बजे (IST) समाप्त होगा।
सूतक काल शुरू होने के बाद घरों और मंदिरों में तैयारियां और सावधानियां बरती जा रही हैं। कई लोग इस दौरान कुछ कामों से परहेज करते हैं और ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा-पाठ या अन्य धार्मिक कार्य करते हैं।
खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि अलग-अलग जगहों पर ग्रहण की दृश्यता मौसम और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। जो लोग बाहर जाकर ग्रहण देखने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए प्रशासन ने सुरक्षित तरीके से देखने की सलाह भी जारी की है।
सूतक 3 मार्च सुबह 6:20 बजे से शुरू हो गया है और यह चंद्र ग्रहण के साथ शाम 6:46 बजे समाप्त होगा। इस दौरान परंपरागत मान्यताओं के अनुसार होली की तैयारियां, जैसे खाना बनाना या त्योहार की व्यवस्था करना, नहीं करनी चाहिए।
ग्रहण खत्म होने के बाद लोगों को स्नान करने और घर को शुद्ध करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए घर में गंगाजल या पवित्र जल छिड़का जाता है। इसके बाद ही होली के पकवान बनाना शुरू करना चाहिए।
मान्यता है कि ग्रहण के समय बनाया गया भोजन अशुद्ध या नकारात्मक प्रभाव वाला हो सकता है। इसलिए कई घरों में रखे हुए खाने में तुलसी के पत्ते या कुश घास रख दी जाती है, ताकि वह सुरक्षित और शुद्ध बना रहे।
ज्योतिष के अनुसार यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है, इसलिए इसका सबसे अधिक प्रभाव सिंह राशि वालों पर पड़ सकता है। सिंह के ठीक सामने कुंभ राशि होती है, इसलिए कुंभ राशि के लोगों को भी इस ग्रहण का असर अधिक माना जाता है।
सिंह और कुंभ राशि के लोगों को आज थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। बड़े आर्थिक फैसले लेने या कोई महत्वपूर्ण सौदा करने से बचना बेहतर रहेगा। बेवजह के विवाद और बहस से दूर रहें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और अपने जीवनसाथी तथा सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें।
ग्रहण समाप्त होने के बाद सभी राशियों के लोगों को स्नान करने, घर में गंगाजल या पवित्र जल का छिड़काव करने और अपने इष्ट देवता की पूजा करने की परंपरागत सलाह दी जाती है।
चंद्र ग्रहण के दौरान कई श्रद्धालु मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुकून के लिए पूजा-पाठ और मंत्र जाप करते हैं। इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। मान्यता है कि इससे मन शांत रहता है और ग्रहण के समय मानी जाने वाली नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है।
हनुमान चालीसा के साथ कुछ भक्त सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे आध्यात्मिक शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। ये सभी परंपराएं आस्था पर आधारित हैं और लोग ग्रहण के दौरान सकारात्मकता और शांति पाने के लिए इन्हें अपनाते हैं।
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा केतु के साथ स्थित है और उस पर सूर्य, बुध और मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है। यह ग्रहण सिंह राशि में हो रहा है, जो अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। परंपरागत ज्योतिष में चंद्र-केतु की युति और उस पर मंगल व राहु का प्रभाव अग्नि तत्व को मजबूत करता है। ऐसी स्थिति को अक्सर तनाव, अस्थिरता या दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में विवाद और टकराव बढ़ने के संकेत के रूप में देखा जाता है।
NASA के अनुसार 3 मार्च को होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा गहरे लाल रंग का दिखाई देगा। इस घटना को “ब्लड मून” कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय पृथ्वी की छाया पूरी तरह चंद्रमा को ढक लेती है।
8 मार्च को रात के आकाश में शुक्र और शनि ग्रह एक-दूसरे के बहुत पास दिखाई देंगे। यह नज़ारा खगोल प्रेमियों के लिए खास होगा।
इसके बाद 20 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु की शुरुआत होगी। इस तरह मार्च 2026 का महीना आकाश देखने वालों के लिए काफी खास और रोमांचक रहने वाला है।