इस दिवाली सोशल मीडिया पर छा जाएंगी आपकी तस्वीरें, ChatGPT और Gemini के ये 7 प्रॉम्प्ट करें ट्राई

दिवाली का त्योहार खुशियों, परिवार के साथ मिलने-जुलने, पारंपरिक कपड़ों और खूबसूरत तस्वीरों का भी मौका होता है। त्योहार नजदीक आते ही लोग अपनी तस्वीरों को खास और आकर्षक बनाने के लिए नए तरीके तलाशने लगते हैं। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल जैसे चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी आपकी साधारण तस्वीरों को दिवाली के खास अंदाज में बदल सकते हैं।

पारंपरिक भारतीय कपड़ों से लेकर दीयों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजे खूबसूरत बैकग्राउंड तक, एआई की मदद से आप कई तरह की तस्वीरें तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी और साथ में एक ऐसा प्रॉम्प्ट यानी निर्देश देना होगा, जिसमें आप अपने कपड़े, रोशनी, बैकग्राउंड और तस्वीर का अंदाज बता सकें।

तस्वीर का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी साफ फोटो अपलोड की है और निर्देश कितने स्पष्ट दिए हैं। तैयार तस्वीर को ध्यान से देखना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार एआई चेहरे के हाव-भाव, हाथों या कपड़ों की बनावट में बदलाव कर सकता है।

यहां ऐसे 7 प्रॉम्प्ट दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी पर अपनी शानदार दिवाली तस्वीरें बना सकते हैं।

दिवाली की तस्वीरें बनाने के लिए चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी के 7 खास प्रॉम्प्ट 1. पारंपरिक दिवाली लुक "मेरी अपलोड की गई तस्वीर का इस्तेमाल करके एक वास्तविक दिखने वाली दिवाली पोर्ट्रेट तस्वीर बनाएं। मुझे गहरे और खूबसूरत त्योहारों वाले रंगों के साथ एक आकर्षक पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनाएं। बैकग्राउंड में जलते हुए दीये, गेंदे के फूल और सुनहरी रोशनी से सजी सजावट रखें। मेरे चेहरे की बनावट और असली पहचान में कोई बदलाव न करें।"

2. शाही पारंपरिक अंदाज "मेरी तस्वीर को एक शाही त्योहार वाली तस्वीर में बदलें। मुझे बारीक कढ़ाई वाली खूबसूरत पारंपरिक भारतीय पोशाक और हल्के आकर्षक गहने पहनाएं। बैकग्राउंड को किसी शानदार महल जैसा बनाएं, जिसमें गर्म और सुनहरी रोशनी हो। मेरे चेहरे और प्राकृतिक रूप को पहले जैसा ही रखें।"

3. हाथों में दीया लिए दिवाली तस्वीर "मेरी अपलोड की गई तस्वीर की मदद से एक खूबसूरत दिवाली पोर्ट्रेट बनाएं। तस्वीर में मुझे मुस्कुराते हुए हाथों में एक पारंपरिक दीया पकड़े दिखाएं। आसपास हल्की चमक वाले दीये, हवा में उड़ती फूलों की पंखुड़ियां और त्योहार से सजा बैकग्राउंड रखें। तस्वीर वास्तविक और फिल्मी अंदाज वाली दिखनी चाहिए।"

4. परिवार के साथ पारंपरिक दिवाली तस्वीर "हमारी अपलोड की गई पारिवारिक तस्वीर को एक खूबसूरत दिवाली पोर्ट्रेट में बदलें। परिवार के सभी सदस्यों को एक-दूसरे से मेल खाते पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनाएं। बैकग्राउंड में दीये, रंगोली और त्योहार की सजावट रखें। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे, हाव-भाव और असली पहचान को पहले जैसा ही बनाए रखें।"

5. खूबसूरत साड़ी वाला दिवाली लुक "मेरी अपलोड की गई तस्वीर से एक शानदार दिवाली पोर्ट्रेट तैयार करें। मुझे खूबसूरत पारंपरिक रेशमी साड़ी और आकर्षक गहने पहनाएं। बैकग्राउंड में जलते हुए दीये, गेंदे के फूलों की सजावट और चमकती रंगीन लाइटें रखें। मेरा चेहरा वास्तविक और बिना किसी बदलाव के दिखना चाहिए।"

6. बॉलीवुड स्टाइल दिवाली पोर्ट्रेट "मेरी तस्वीर को बॉलीवुड सितारों जैसी आकर्षक दिवाली तस्वीर में बदलें। मुझे स्टाइलिश पारंपरिक कपड़े और खूबसूरत गहने पहनाएं। बैकग्राउंड में सुनहरी रोशनी और सजावटी दीये रखें। तस्वीर में पेशेवर फोटोग्राफी जैसी रोशनी और शानदार अंदाज हो, लेकिन मेरे चेहरे की असली बनावट में कोई बदलाव न करें।"

7. जगमगाती दिवाली रात का खूबसूरत लुक "मेरी अपलोड की गई तस्वीर की मदद से दिवाली की रात का एक जादुई पोर्ट्रेट बनाएं। बैकग्राउंड में जलते हुए दीये, रंग-बिरंगी लड़ियां और हल्की रोशनी से सजा खूबसूरत माहौल रखें। तस्वीर में फिल्मी अंदाज, गहरे रंग और वास्तविक दिखने वाली बारीकियां हों। मेरा चेहरा बिल्कुल पहले जैसा ही रखें।"

एआई से बेहतर दिवाली तस्वीरें बनाने के लिए अपनाएं ये टिप्स एआई की मदद से अच्छी तस्वीरें बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ और अच्छी रोशनी वाली फोटो अपलोड करें। कोशिश करें कि तस्वीर में आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। इसके बाद अपने पसंदीदा कपड़ों, बैकग्राउंड, रोशनी और तस्वीर के अंदाज के बारे में विस्तार से निर्देश दें।