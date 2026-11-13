Chhath Puja 2026: छठ के अर्घ्य से पहले घर पहुंचना है? दिल्ली से बिहार के लिए शुरू हुईं 77 बसें, घट गया पटना का किराया

Chhath Puja Bus Service: छठ महापर्व पर बिहार जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए दिल्ली और बिहार सरकार ने दोनों राज्यों के बीच किफायती बस सेवा शुरू की है।दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य छठ पर्व पर अपने घर जाने वाले यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती परिवहन उपलब्ध कराना है। शुरुआती चरण में कुल 77 बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों के जरिए बिहार के पांच प्रमुख डिवीजनों मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, गया और दरभंगा को दिल्ली से जोड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि शुरुआती व्यवस्था के तहत मुजफ्फरपुर डिवीजन के लिए 36, पटना के लिए 13, पूर्णिया के लिए 12, गया के लिए 10 और दरभंगा के लिए छह बसें संचालित की जा रही हैं। इन बसों में नॉन-एसी सीटर, नॉन-एसी स्लीपर, एसी सीटर और एसी स्लीपर की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
मार्ग और बसों की श्रेणी के अनुसार रियायती किराया निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर पटना-दिल्ली मार्ग पर नॉन-एसी सीटर बस का किराया 1,615 रुपये से घटाकर 1,221 रुपये और एसी सीटर का किराया 1,980 रुपये से घटाकर 1,361 रुपये कर दिया गया है।
डॉ. सिंह ने कहा कि छठ पूजा दिल्ली में रहने वाले बिहार के लाखों लोगों के लिए गहरी सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्ता रखती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार बिहार सरकार के साथ समन्वय कर ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लोग सुरक्षित और किफायती तरीके से अपने घर पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में अंतरराज्यीय बस कनेक्टिविटी का लगातार विस्तार किया जा रहा है।
परिवहन मंत्री ने दिल्ली और बिहार के बीच प्रस्तावित पारस्परिक परिवहन समझौते की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत दोनों राज्यों के बीच 18 अंतरराज्यीय मार्गों पर बस संचालन की परिकल्पना की गयी है। इन मार्गों से पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बक्सर, नवादा, मधुबनी और बिहारशरीफ सहित बिहार के प्रमुख शहरों को दिल्ली से जोड़ा जायेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दोनों दिशाओं में बसें चलेंगी और प्रत्येक मार्ग पर दिल्ली तथा बिहार के लिए 12-12 परमिट का प्रावधान किया गया है। कई मार्ग उत्तर प्रदेश के नोएडा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी से होकर गुजरेंगे।
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