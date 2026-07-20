CJP Sansad March LIVE: संसद भवन के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी, पुलिस दाग रही आंसू गैस के गोले

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दिल्ली में पेपर लीक के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे देश के भविष्य, यानी छात्रों और युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जाना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और अब उनके अधिकारों तथा आवाज़ को बल प्रयोग के जरिए दबाने का प्रयास कर रही है।