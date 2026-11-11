Best Places to Visit in Winter: गोवा-मालदीव छोड़िए! भीड़ से दूर सर्दियों में घूमने के लिए परफेक्ट है ये जगह

Goa Alternative Destinations: अगर सर्दियों के आते ही आपका भी घूमने का मन करने लगता है, लेकिन भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक शानदार डेस्टिनेशन लेकर आए हैं। सर्दियों में यहां का मौसम, समुद्र किनारे की खूबसूरती, झरने और चारों तरफ फैली हरियाली आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकती है।

खास बात ये है कि गोवा, मालदीव और केरल जैसे टूरिस्ट स्पॉट से हटकर ये जगह आपको सुकून के साथ प्रकृति को करीब से देखने का मौका देती है। यहां आप समुद्र की लहरों के बीच वक्त बिता सकते हैं, खूबसूरत बीच पर घूम सकते हैं और घने जंगलों के बीच झरनों का आनंद भी ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के कोस्टल कर्नाटक की, जहां गोकर्ण, कुमटा और होन्नावर जैसे खूबसूरत इलाके मौजूद हैं।

कोस्टल कर्नाटक की सबसे बड़ी खासियत यहां एक तरफ अरब सागर के खूबसूरत समुद्र तट हैं तो दूसरी तरफ पश्चिमी घाट के हरे-भरे जंगल और झरने भी देखने को मिलते हैं। गोकर्ण और कुमटा के आसपास कई खूबसूरत बीच हैं, जहां आप समुद्र की लहरों के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं।वहीं, होन्नावर के आसपास का इलाका अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां छोटे कस्बों की स्थानीय संस्कृति और खान-पान भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

कौन से महीने में घूम सकते हैं कोस्टल कर्नाटक? अगर आप कोस्टल कर्नाटक घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय अच्छा माना जाता है। इस दौरान आप समुद्र तटों के साथ आसपास के जंगलों, झरनों और प्राकृतिक जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां आना उन लोगों के लिए खास हो सकता है, जो लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की भीड़ से दूर रहकर किसी नई जगह को करीब से जानना चाहते हैं। कोस्टल कर्नाटक में घूमने के दौरान आप अपनी पसंद के हिसाब से छुट्टियों का प्लान बना सकते हैं।

अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो कुछ समुद्र तटों पर सर्फिंग जैसी गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। वहीं, शाम के समय अरब सागर में डूबते सूरज का नजारा आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है।