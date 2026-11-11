Best Places to Visit in Winter: गोवा-मालदीव छोड़िए! भीड़ से दूर सर्दियों में घूमने के लिए परफेक्ट है ये जगह

Goa Alternative Destinations: अगर सर्दियों के आते ही आपका भी घूमने का मन करने लगता है, लेकिन भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक शानदार डेस्टिनेशन लेकर आए हैं। सर्दियों में यहां का मौसम, समुद्र किनारे की खूबसूरती, झरने और चारों तरफ फैली हरियाली आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकती है।

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खास बात ये है कि गोवा, मालदीव और केरल जैसे टूरिस्ट स्पॉट से हटकर ये जगह आपको सुकून के साथ प्रकृति को करीब से देखने का मौका देती है। यहां आप समुद्र की लहरों के बीच वक्त बिता सकते हैं, खूबसूरत बीच पर घूम सकते हैं और घने जंगलों के बीच झरनों का आनंद भी ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के कोस्टल कर्नाटक की, जहां गोकर्ण, कुमटा और होन्नावर जैसे खूबसूरत इलाके मौजूद हैं।

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कोस्टल कर्नाटक की सबसे बड़ी खासियत यहां एक तरफ अरब सागर के खूबसूरत समुद्र तट हैं तो दूसरी तरफ पश्चिमी घाट के हरे-भरे जंगल और झरने भी देखने को मिलते हैं। गोकर्ण और कुमटा के आसपास कई खूबसूरत बीच हैं, जहां आप समुद्र की लहरों के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं।वहीं, होन्नावर के आसपास का इलाका अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां छोटे कस्बों की स्थानीय संस्कृति और खान-पान भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

कौन से महीने में घूम सकते हैं कोस्टल कर्नाटक? अगर आप कोस्टल कर्नाटक घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय अच्छा माना जाता है। इस दौरान आप समुद्र तटों के साथ आसपास के जंगलों, झरनों और प्राकृतिक जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां आना उन लोगों के लिए खास हो सकता है, जो लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की भीड़ से दूर रहकर किसी नई जगह को करीब से जानना चाहते हैं। कोस्टल कर्नाटक में घूमने के दौरान आप अपनी पसंद के हिसाब से छुट्टियों का प्लान बना सकते हैं।

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अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो कुछ समुद्र तटों पर सर्फिंग जैसी गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। वहीं, शाम के समय अरब सागर में डूबते सूरज का नजारा आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है।

मैंग्रोव और समुद्री कछुए भी हैं यहां की खासियत कोस्टल कर्नाटक सिर्फ समुद्र तटों और झरनों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए भी खास है। यहां मैंग्रोव, समुद्री जीव और कई तरह की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। समुद्र तटों के कुछ हिस्सों में ओलिव रिडले कछुए भी घोसले बनाते हैं। बता दें कि इस इलाके में पर्यटन की संभावनाएं काफी हैं, लेकिन इसके साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। मैंग्रोव के पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचाना, समुद्र तटों पर कचरा फैलाना और प्राकृतिक जगहों पर शोर करना स्थानीय इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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