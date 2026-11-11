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Best Places to Visit in Winter: गोवा-मालदीव छोड़िए! भीड़ से दूर सर्दियों में घूमने के लिए परफेक्ट है ये जगह

सर्दियों में कोई समुद्र किनारे छुट्टियां बिताना चाहता है तो किसी को पहाड़ों और झरनों के बीच सुकून के कुछ पल चाहिए। ऐसे में ज्यादातर लोगों की पहली पसंद गोवा, केरल या मालदीव जैसे डेस्टिनेशन होते हैं। लेकिन अगर आप इस बार कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड11 Nov 2026, 05:33 PM IST
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यहां आकर गोवा को भूल जाएंगे
यहां आकर गोवा को भूल जाएंगे
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Goa Alternative Destinations: अगर सर्दियों के आते ही आपका भी घूमने का मन करने लगता है, लेकिन भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक शानदार डेस्टिनेशन लेकर आए हैं। सर्दियों में यहां का मौसम, समुद्र किनारे की खूबसूरती, झरने और चारों तरफ फैली हरियाली आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकती है।

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खास बात ये है कि गोवा, मालदीव और केरल जैसे टूरिस्ट स्पॉट से हटकर ये जगह आपको सुकून के साथ प्रकृति को करीब से देखने का मौका देती है। यहां आप समुद्र की लहरों के बीच वक्त बिता सकते हैं, खूबसूरत बीच पर घूम सकते हैं और घने जंगलों के बीच झरनों का आनंद भी ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के कोस्टल कर्नाटक की, जहां गोकर्ण, कुमटा और होन्नावर जैसे खूबसूरत इलाके मौजूद हैं।

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कोस्टल कर्नाटक की सबसे बड़ी खासियत यहां एक तरफ अरब सागर के खूबसूरत समुद्र तट हैं तो दूसरी तरफ पश्चिमी घाट के हरे-भरे जंगल और झरने भी देखने को मिलते हैं। गोकर्ण और कुमटा के आसपास कई खूबसूरत बीच हैं, जहां आप समुद्र की लहरों के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं।वहीं, होन्नावर के आसपास का इलाका अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां छोटे कस्बों की स्थानीय संस्कृति और खान-पान भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

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कौन से महीने में घूम सकते हैं कोस्टल कर्नाटक?

अगर आप कोस्टल कर्नाटक घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय अच्छा माना जाता है। इस दौरान आप समुद्र तटों के साथ आसपास के जंगलों, झरनों और प्राकृतिक जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां आना उन लोगों के लिए खास हो सकता है, जो लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की भीड़ से दूर रहकर किसी नई जगह को करीब से जानना चाहते हैं। कोस्टल कर्नाटक में घूमने के दौरान आप अपनी पसंद के हिसाब से छुट्टियों का प्लान बना सकते हैं।

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अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो कुछ समुद्र तटों पर सर्फिंग जैसी गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं। वहीं, शाम के समय अरब सागर में डूबते सूरज का नजारा आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है।

मैंग्रोव और समुद्री कछुए भी हैं यहां की खासियत

कोस्टल कर्नाटक सिर्फ समुद्र तटों और झरनों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्राकृतिक इकोसिस्टम के लिए भी खास है। यहां मैंग्रोव, समुद्री जीव और कई तरह की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। समुद्र तटों के कुछ हिस्सों में ओलिव रिडले कछुए भी घोसले बनाते हैं। बता दें कि इस इलाके में पर्यटन की संभावनाएं काफी हैं, लेकिन इसके साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। मैंग्रोव के पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचाना, समुद्र तटों पर कचरा फैलाना और प्राकृतिक जगहों पर शोर करना स्थानीय इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है।

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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