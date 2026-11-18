Cyclone Akvan Tracker Live: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान 'अकवान' पिछले कुछ समय से लगभग स्थिर बना हुआ है। इसके बुधवार सुबह तक एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदलने, और अधिक ताकतवर होने तथा 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। इस बीच, मौसम विभाग ने बुधवार और गुरूवार के लिए जारी 'ऑरेंज अलर्ट' को कम करते हुए इसे केवल गुरुवार (19 नवंबर) तक सीमित कर दिया है।

मंगलवार रात आंध्र प्रदेश और सटे दक्षिण ओडिशा तटों के लिए जारी एक विशेष बुलेटिन में, मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि चक्रवाती तूफान 'अकवान' पिछले तीन घंटों के दौरान लगभग स्थिर रहा। आज शाम 5:30 बजे यह चेन्नई (तमिलनाडु) से लगभग 590 किमी पूर्व दिशा में केंद्रित था।इसके धीरे-धीरे एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में तब्दील होने की पूरी संभावना है। इसके बाद, इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 19 नवंबर की शाम के आसपास एक 'बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान' में और अधिक तीव्र होने की आशंका है।

145 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं इसके 20 नवंबर के आसपास दोपहर में नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान 120-130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली अधिकतम निरंतर हवाओं और 145 किमी प्रति घंटे तक के झोंकों के साथ भारी नुकसान की आशंका है।15 अक्टूबर को उत्तर-पूर्वी मानसून की शुरुआत के बाद से बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगातार बनने वाला यह चौथा कम दबाव का क्षेत्र है। यह अर्णब' और 'मुरासु' के बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर तीसरा लगातार चक्रवाती तूफान होगा, जो तमिलनाडु तट को प्रभावित किए बिना आंध्र प्रदेश तट को पार कर चुका है।

ओडिशा सरकार ने अपनी आपदा तैयारियों को तेज कर दिया है। राज्य मशीनरी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल को भी सतर्क कर दिया गया है।किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कुल 74 विशेष आपदा प्रतिक्रिया टीमों को तैयार रखा गया है, जिसमें 60 ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल और 14 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें शामिल हैं। एहतियाती उपायों के तहत, राज्य सरकार ने मंगलवार को भुवनेश्वर स्थित भारतीय तटरक्षक वायु एन्क्लेव को सतर्क किया और इसके गोपालपुर तथा पारादीप यूनिटों से संपर्क कर विमानों, जहाजों, बचाव नौकाओं, कर्मियों, संचार प्रणालियों और साजो-सामान को आपातकालीन अभियानों के लिए पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।