Cyclone Akvan Tracker Live: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान 'अकवान' पिछले कुछ समय से लगभग स्थिर बना हुआ है। इसके बुधवार सुबह तक एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदलने, और अधिक ताकतवर होने तथा 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। इस बीच, मौसम विभाग ने बुधवार और गुरूवार के लिए जारी 'ऑरेंज अलर्ट' को कम करते हुए इसे केवल गुरुवार (19 नवंबर) तक सीमित कर दिया है।

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मंगलवार रात आंध्र प्रदेश और सटे दक्षिण ओडिशा तटों के लिए जारी एक विशेष बुलेटिन में, मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि चक्रवाती तूफान 'अकवान' पिछले तीन घंटों के दौरान लगभग स्थिर रहा। आज शाम 5:30 बजे यह चेन्नई (तमिलनाडु) से लगभग 590 किमी पूर्व दिशा में केंद्रित था।इसके धीरे-धीरे एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में तब्दील होने की पूरी संभावना है। इसके बाद, इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 19 नवंबर की शाम के आसपास एक 'बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान' में और अधिक तीव्र होने की आशंका है।

145 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं इसके 20 नवंबर के आसपास दोपहर में नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान 120-130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली अधिकतम निरंतर हवाओं और 145 किमी प्रति घंटे तक के झोंकों के साथ भारी नुकसान की आशंका है।15 अक्टूबर को उत्तर-पूर्वी मानसून की शुरुआत के बाद से बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगातार बनने वाला यह चौथा कम दबाव का क्षेत्र है। यह अर्णब' और 'मुरासु' के बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर तीसरा लगातार चक्रवाती तूफान होगा, जो तमिलनाडु तट को प्रभावित किए बिना आंध्र प्रदेश तट को पार कर चुका है।

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ओडिशा सरकार ने अपनी आपदा तैयारियों को तेज कर दिया है। राज्य मशीनरी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल को भी सतर्क कर दिया गया है।किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कुल 74 विशेष आपदा प्रतिक्रिया टीमों को तैयार रखा गया है, जिसमें 60 ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल और 14 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें शामिल हैं। एहतियाती उपायों के तहत, राज्य सरकार ने मंगलवार को भुवनेश्वर स्थित भारतीय तटरक्षक वायु एन्क्लेव को सतर्क किया और इसके गोपालपुर तथा पारादीप यूनिटों से संपर्क कर विमानों, जहाजों, बचाव नौकाओं, कर्मियों, संचार प्रणालियों और साजो-सामान को आपातकालीन अभियानों के लिए पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।

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ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त ने मंगलवार को चक्रवात 'अकवान' के मद्देनजर राज्य की तैयारियों का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बुलाई गई एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान, एसआरसी ने प्राधिकरण को राज्य सरकार की तैयारियों, एहतियाती उपायों, आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती की तत्परता और सार्वजनिक जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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