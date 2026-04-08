DC vs GT IPL 2026 Score Highlight: 1 रन से जीत गई गुजरात… यहां पढ़िए DC vs GT मैच की पूरी रिपोर्ट

DC vs GT Live Score Update: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला खेला गया। ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद खास रहा। दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करने आई गुजरात ने 210 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने भी कांटे की टक्कर दी, लेकिन आज का मैच नहीं जीत सकी। गुजरात टाइटंस 1 रन से दिल्ली कैपिटल्स से जीत गई।
दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटंस
|मैच
|मैच
|GT जीत
|DC जीत
|किसका पलड़ा भारी
|कुल हेड-टू-हेड
|7
|4
|3
|गुजरात टाइटंस
|पिछली 2 भिड़ंत
|2
|2
|0
|गुजरात टाइटंस
|अरुण जेटली स्टेडियम
|3
|2
|1
|गुजरात टाइटंस
|IPL 2025 सीजन
|2
|2
|0
|गुजरात टाइटंस
|IPL 2026 मौजूदा फॉर्म
|2
|0
|2
|दिल्ली कैपिटल्स
आज गुजरात और दिल्ली के बीच सांसे रोक देने वाला मैच हुआ। गुजरात टाइटंस आज महज 1 रन से मैच जीत गई।
दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 158 रन बना लिए हैं। फिलहाल टीम 9.88 के रन रेट से खेल रही है, लेकिन मैच जीतने के लिए समीकरण अब कठिन हो गया है।
राशिद खान ने दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर समीर रिजवी को पहली ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया।
पथुम के बाद नीतीश राणा भी पवेलियन लौट गए हैं। गुजरात के सामने दिल्ली कैपिटल्स ने 10 ओवर में 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है।
गुजरात टाइटंस ने आज दिल्ली के खिलाफ 211 रनों का लक्ष्य रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली कैपिटल्स ये टार्गेट पूरा कर पाती है या नहीं।
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की शानदार पारी का अंत आखिरकार लुंगी एनगिडी ने किया। गिल 45 गेंदों में 70 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर नितीश राणा के हाथों कैच आउट हुए। उनके आउट होने के समय टीम का स्कोर 17.3 ओवर में 3 विकेट पर 183 रन था।
दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच चल रहे इस मुकाबले में गुजरात की टीम एक बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों ने इस फैसले को अब तक चुनौतीपूर्ण साबित किया है। 12.1 ओवर के खेल के बाद गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट खोकर 134 रन बना लिए हैं, और टीम 11.01 के शानदार रन रेट से आगे बढ़ रही है।
गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे जोस बटलर ने 27 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन आखिरकार कुलदीप यादव ने उन्हें बोल्ड कर दिया। बटलर के आउट होने के बाद टीम का स्कोर 7.3 ओवर में 79 रन पर 2 विकेट है।
GT ने 2.5 ओवर में 25 रन बना लिए हैं और एक विकेट गंवाया है। टीम ने तेज शुरुआत की है लेकिन शुरुआती झटका भी झेलना पड़ा है।
टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने पहला विकेट ले लिया है। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजा साई सुदर्शन पवेलियन लौट गए हैं।
साई सुदर्शन और शुभमन गिल इस समय क्रीज पर डटे हुए हैं और गुजरात टाइटंस की पारी को संभाल रहे हैं।
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा।
दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार।
दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच टॉस दिल्ली ने जीत लिया है। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस तरह गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी का मौका मिलेगा।
गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली का बेहद ही खास मैच कुछ देर में शुरू होने वाले है। गुजरात को आईपीएल के इस सीजन में लगातार दो हार झेलनी पड़ी हैं।अच्छी खबर ये है कि कप्तान शुभमन गिल फिट होकर प्लेइंग इलेवन में वापसी के लिए तैयार हैं, जिससे टीम को मजबूती मिलेगी।
आज दिनभर दिल्ली का मौसम मिलाजुला रहा। सुबह के वक्त राजधानी में हल्की बारिश हुई लेकिन दिन में धूप निकल आई। मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान बारिश होने के चांस कम हैं, लेकिन काले बादल छाए रहेंगे।
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा/जेसन होल्डर, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज।
दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग-11 : केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नीतीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विपराज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन।
गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स का हेड टू हेड देखें, तो गुजरात टाइंटस का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब तक IPL में दोनों के बीच 7 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबलों में बाजी मारी है. वहीं, 3 मैच दिल्ली कैपिटल्स के नाम रहे हैं।
आज गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स का मैच शाम को 7: 30 बजे शुरू होगा। मैच से आधे घंटे पहले दोनों टीम के बीच टॉस होगा।
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