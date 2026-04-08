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DC vs GT IPL 2026 Score Highlight: 1 रन से जीत गई गुजरात… यहां पढ़िए DC vs GT मैच की पूरी रिपोर्ट

DC vs GT Live Match Update: दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज महामुकाबला हुआ। इस मैच में गुजरात टाइटंस एक रन से जीत गई है।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड8 Apr 2026, 11:38:36 PM IST
DC vs GT का लाइव स्कोर
DC vs GT का लाइव स्कोर

DC vs GT Live Score Update: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला खेला गया। ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद खास रहा। दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करने आई गुजरात ने 210 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने भी कांटे की टक्कर दी, लेकिन आज का मैच नहीं जीत सकी। गुजरात टाइटंस 1 रन से दिल्ली कैपिटल्स से जीत गई।

दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटंस

मैचमैचGT जीतDC जीतकिसका पलड़ा भारी
कुल हेड-टू-हेड743गुजरात टाइटंस
पिछली 2 भिड़ंत220गुजरात टाइटंस
अरुण जेटली स्टेडियम321गुजरात टाइटंस
IPL 2025 सीजन220गुजरात टाइटंस
IPL 2026 मौजूदा फॉर्म202दिल्ली कैपिटल्स

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
8 Apr 2026, 11:37:14 PM IST

DC vs GT Live Score: 1 रन से जीत गई गुजरात टाइटंस

आज गुजरात और दिल्ली के बीच सांसे रोक देने वाला मैच हुआ। गुजरात टाइटंस आज महज 1 रन से मैच जीत गई।

8 Apr 2026, 11:16:53 PM IST

DC vs GT Live Score: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 175-6(18)

8 Apr 2026, 11:03:17 PM IST

DC vs GT Live Score: दिल्ली की बढ़ गई मुश्किल, जानिए 16 ओवर के बाद कितने रन बनाए

दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 158 रन बना लिए हैं। फिलहाल टीम 9.88 के रन रेट से खेल रही है, लेकिन मैच जीतने के लिए समीकरण अब कठिन हो गया है।

8 Apr 2026, 10:27:40 PM IST

DC vs GT Live Score: नीतीश राणा के बाद फिर से गिरा दिल्ली कैटिपल्स का विकेट, लगा तीसरा झटका

राशिद खान ने दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर समीर रिजवी को पहली ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया।

8 Apr 2026, 10:24:33 PM IST

DC vs GT Live Score: दिल्ली को लगा दूसरा झटका, नीतीश राणा भी लौटे पवेलियन

पथुम के बाद नीतीश राणा भी पवेलियन लौट गए हैं। गुजरात के सामने दिल्ली कैपिटल्स ने 10 ओवर में 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है।

8 Apr 2026, 10:09:59 PM IST

DC vs GT Live Score: दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर-DC 74-0(7.3)

8 Apr 2026, 09:24:35 PM IST

DC vs GT Live Score: गुजरात टाइटंस ने खेली 210 रनों की पारी

गुजरात टाइटंस ने आज दिल्ली के खिलाफ 211 रनों का लक्ष्य रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली कैपिटल्स ये टार्गेट पूरा कर पाती है या नहीं।

8 Apr 2026, 09:08:15 PM IST

DC vs GT Live Score: शुभमन गिल भी लौट गए पवेलियन

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की शानदार पारी का अंत आखिरकार लुंगी एनगिडी ने किया। गिल 45 गेंदों में 70 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर नितीश राणा के हाथों कैच आउट हुए। उनके आउट होने के समय टीम का स्कोर 17.3 ओवर में 3 विकेट पर 183 रन था।

8 Apr 2026, 09:02:21 PM IST

DC vs GT Live Score: गुजरात टाइटंस का स्कोर- 183-2(17.1)

8 Apr 2026, 08:35:46 PM IST

DC vs GT Live Score: दिल्ली बनाम गुजरात मैच में गुजरात टाइटंस की स्थिति मजबूत

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच चल रहे इस मुकाबले में गुजरात की टीम एक बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों ने इस फैसले को अब तक चुनौतीपूर्ण साबित किया है। 12.1 ओवर के खेल के बाद गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट खोकर 134 रन बना लिए हैं, और टीम 11.01 के शानदार रन रेट से आगे बढ़ रही है।

8 Apr 2026, 08:22:04 PM IST

DC vs GT Live Score: 10 ओवर के बाद गुजरात टाइंटस का स्कोर 101-2(10) पहुंच गया।

8 Apr 2026, 08:21:32 PM IST

DC vs GT Live Score: गुजरात टाइटंस का गिरा दूसरा विकेट, जानिए कैसे आउट हुए जोस बटलर

गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे जोस बटलर ने 27 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन आखिरकार कुलदीप यादव ने उन्हें बोल्ड कर दिया। बटलर के आउट होने के बाद टीम का स्कोर 7.3 ओवर में 79 रन पर 2 विकेट है।

8 Apr 2026, 08:04:56 PM IST

DC vs GT Live Score: गुजरात टाइटंस का का लाइव स्कोर- GT 68-1(6)

8 Apr 2026, 07:47:25 PM IST

DC vs GT Live Score: गुजरात टाइटंस का का लाइव स्कोर- 26-1(2.5)

GT ने 2.5 ओवर में 25 रन बना लिए हैं और एक विकेट गंवाया है। टीम ने तेज शुरुआत की है लेकिन शुरुआती झटका भी झेलना पड़ा है।

8 Apr 2026, 07:46:02 PM IST

DC vs GT Live Score: दिल्ली कैपिटल्स ने गिराया गुजरात का पहला विकेट

टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने पहला विकेट ले लिया है। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजा साई सुदर्शन पवेलियन लौट गए हैं।

8 Apr 2026, 07:43:50 PM IST

DC vs GT Live Score: साई सुदर्शन और शुभमन गिल क्रीज पर

साई सुदर्शन और शुभमन गिल इस समय क्रीज पर डटे हुए हैं और गुजरात टाइटंस की पारी को संभाल रहे हैं।

8 Apr 2026, 07:18:02 PM IST

DC vs GT Live Score: दोनों टीम के कप्तान मैच जीतने के इदारे से आज पिच पर उतरेंगे।

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8 Apr 2026, 07:14:14 PM IST

DC vs GT Live Score: गुजरात टाइटंस की प्लेइंग-11

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा।

8 Apr 2026, 07:13:09 PM IST

DC vs GT Live Score: दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग-11

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार।

8 Apr 2026, 07:11:36 PM IST

DC vs GT Live Score: टॉस के दौरान कैसा रहा पिच पर दोनों कप्तान का रिएक्शन?

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8 Apr 2026, 07:07:23 PM IST

DC vs GT Live Score: दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस, चुनी गेंदबाजी का फैसला

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच टॉस दिल्ली ने जीत लिया है। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस तरह गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी का मौका मिलेगा।

8 Apr 2026, 07:04:36 PM IST

DC vs GT Live Score: क्या आज शुभमन गिल खेल पाएंगे मैच?

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली का बेहद ही खास मैच कुछ देर में शुरू होने वाले है। गुजरात को आईपीएल के इस सीजन में लगातार दो हार झेलनी पड़ी हैं।अच्छी खबर ये है कि कप्तान शुभमन गिल फिट होकर प्लेइंग इलेवन में वापसी के लिए तैयार हैं, जिससे टीम को मजबूती मिलेगी।

8 Apr 2026, 06:58:28 PM IST

DC vs GT Live Score: क्या बारिश धुलेगी आज DC vs GT का मैच?

आज दिनभर दिल्ली का मौसम मिलाजुला रहा। सुबह के वक्त राजधानी में हल्की बारिश हुई लेकिन दिन में धूप निकल आई। मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान बारिश होने के चांस कम हैं, लेकिन काले बादल छाए रहेंगे।

8 Apr 2026, 06:55:27 PM IST

DC vs GT Live Score: गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग-11

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा/जेसन होल्डर, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज।

8 Apr 2026, 06:54:29 PM IST

DC vs GT Live Score: दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग-11

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग-11 : केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नीतीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विपराज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन।

8 Apr 2026, 06:53:15 PM IST

GT vs DC Live Score: क्या है गुजरात और दिल्ली का हेड टू हेड?

गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स का हेड टू हेड देखें, तो गुजरात टाइंटस का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब तक IPL में दोनों के बीच 7 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबलों में बाजी मारी है. वहीं, 3 मैच दिल्ली कैपिटल्स के नाम रहे हैं।

8 Apr 2026, 06:53:15 PM IST

GT vs DC Live Score: आज GT vs DC का मैच कितने बजे शुरू होगा?

आज गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स का मैच शाम को 7: 30 बजे शुरू होगा। मैच से आधे घंटे पहले दोनों टीम के बीच टॉस होगा।

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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