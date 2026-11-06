Delhi Air Pollution: पटाखे फूटने से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली, AQI 400 के पार, GRAP- 3 की पाबंदियां लागू

Delhi Air Pollution: दिल्ली में ठंड की शुरुआत होते ही वायु प्रदूषण से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। अभी दिवाली के पटाखे फूटे भी नहीं है कि राजधानी की हवा जहरीली हो गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 400 के पार चला गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की सब कमेटी ने एहतियातन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 को लागू करने का फैसला किया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, 31 निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' (severe) श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि 28 अन्य केंद्र 'बहुत खराब' (very poor) श्रेणी में रहे। डैशबोर्ड अपडेट के अनुसार, दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण शहर के 10 निगरानी स्थल में मिला। रोहिणी में AQI 474 दर्ज किया गया। पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) और आरके पुरम जैसे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई।
रोहिणी: 474
पंजाबी बाग: 465
जहांगीरपुरी: 458
डीटीयू: 454
आरके पुरम: 450
मुंडका: 446
विवेक विहार: 438
सोनिया विहार: 436
बवाना: 435
अलीपुर: 434
आंकड़ों से पता चलता है कि राजधानी के कई हिस्सों में प्रदूषण किस तरह पांव पसार चुका है। खासकर रिहायशी इलाकों, व्यस्त सड़कों और प्रमुख संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब पाई गई है। दिवाली से पहले ही दिल्ली में हालात बदल गए हैं। त्योहार होने की वजह से गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई। इससे वायु प्रदूषण में इजाफा हुआ है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ दिल्ली-NCR के वायु प्रदूषण से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। सीजेआई ने कहा कि हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, बयान देते हैं और सुझाव भी देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि AQI पहले ही 400 तक पहुंच रहा है।
पीठ ने गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कों पर वाहनों की भारी संख्या पर ध्यान दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों की सड़कों पर भारी ट्रैफिक (गाड़ियों की लंबी कतारों) को लेकर चिंता जताई है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण का सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वे अपना जीवनयापन करने के लिए सड़कों पर रहते और काम करते हैं। त्योहारों का समय उनके लिए कमाई का महत्वपूर्ण अवसर होता है।
ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करते समय उनकी आजीविका का भी ध्यान रखना होगा। पराली जलाने के मुद्दे पर अदालत ने किसानों को जागरूक करने की जरूरत बताई। पीठ ने कहा कि किसानों को खेतों में आग लगाने के बजाय मशीनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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