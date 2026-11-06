Delhi Air Pollution: पटाखे फूटने से पहले दिल्ली की हवा हुई जहरीली, AQI 400 के पार, GRAP- 3 की पाबंदियां लागू

Delhi Air Pollution: दिल्ली में ठंड की शुरुआत होते ही वायु प्रदूषण से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। अभी दिवाली के पटाखे फूटे भी नहीं है कि राजधानी की हवा जहरीली हो गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 400 के पार चला गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की सब कमेटी ने एहतियातन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 को लागू करने का फैसला किया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, 31 निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' (severe) श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि 28 अन्य केंद्र 'बहुत खराब' (very poor) श्रेणी में रहे। डैशबोर्ड अपडेट के अनुसार, दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण शहर के 10 निगरानी स्थल में मिला। रोहिणी में AQI 474 दर्ज किया गया। पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) और आरके पुरम जैसे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई।
रोहिणी: 474
पंजाबी बाग: 465
जहांगीरपुरी: 458
डीटीयू: 454
आरके पुरम: 450
मुंडका: 446
विवेक विहार: 438
सोनिया विहार: 436
बवाना: 435
अलीपुर: 434
आंकड़ों से पता चलता है कि राजधानी के कई हिस्सों में प्रदूषण किस तरह पांव पसार चुका है। खासकर रिहायशी इलाकों, व्यस्त सड़कों और प्रमुख संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब पाई गई है। दिवाली से पहले ही दिल्ली में हालात बदल गए हैं। त्योहार होने की वजह से गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई। इससे वायु प्रदूषण में इजाफा हुआ है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ दिल्ली-NCR के वायु प्रदूषण से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। सीजेआई ने कहा कि हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, बयान देते हैं और सुझाव भी देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि AQI पहले ही 400 तक पहुंच रहा है।
पीठ ने गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कों पर वाहनों की भारी संख्या पर ध्यान दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों की सड़कों पर भारी ट्रैफिक (गाड़ियों की लंबी कतारों) को लेकर चिंता जताई है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण का सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वे अपना जीवनयापन करने के लिए सड़कों पर रहते और काम करते हैं। त्योहारों का समय उनके लिए कमाई का महत्वपूर्ण अवसर होता है।
ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करते समय उनकी आजीविका का भी ध्यान रखना होगा। पराली जलाने के मुद्दे पर अदालत ने किसानों को जागरूक करने की जरूरत बताई। पीठ ने कहा कि किसानों को खेतों में आग लगाने के बजाय मशीनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।