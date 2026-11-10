दिल्ली की हवा में दीपावली के बाद थोड़ी राहत, 376 से घटकर 299 पर आया AQI, जानें किन इलाकों में हालात खराब

नई दिल्ली: दीपावली के बाद दिल्ली की हवा में मंगलवार को थोड़ी राहत देखने को मिली। राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) घटकर 299 पर पहुंच गया। हालांकि, प्रदूषण का स्तर अब भी चिंताजनक बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली की हवा अभी भी 'खराब' श्रेणी में है। तेज हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आई है।
दरअसल, दीपावली के अगले दिन यानी सोमवार को दिल्ली की हवा की स्थिति काफी खराब हो गई थी। उस दिन राजधानी का औसत AQI 376 दर्ज किया गया था, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। इसके मुकाबले मंगलवार को AQI में 77 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषक कणों को फैलने में मदद मिली, जिससे वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ।
AQI में गिरावट के बावजूद दिल्ली के सभी इलाकों में स्थिति एक जैसी नहीं है। मंगलवार को राजधानी के 23 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें पूसा मार्ग सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, जहां AQI 385 तक पहुंच गया। वहीं, चांदनी चौक में वायु गुणवत्ता सूचकांक 381 दर्ज किया गया।
सीपीसीबी के मुताबिक, दिल्ली में कुल 59 निगरानी केंद्र हैं। मंगलवार को इनमें से 57 केंद्रों के आंकड़े उपलब्ध थे। इन आंकड़ों से साफ है कि औसत AQI में सुधार होने के बावजूद कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा बना हुआ है।
सीपीसीबी हवा की गुणवत्ता को छह श्रेणियों में बांटता है। 0 से 50 तक AQI को अच्छा, 51 से 100 तक संतोषजनक और 101 से 200 तक मध्यम माना जाता है। वहीं, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है।
प्रदूषण के बीच मौसम की बात करें तो मंगलवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिन में आसमान में मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं, अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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