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दिल्ली की हवा में दीपावली के बाद थोड़ी राहत, 376 से घटकर 299 पर आया AQI, जानें किन इलाकों में हालात खराब

दीपावली के बाद दिल्ली की हवा में मंगलवार को मामूली सुधार हुआ। राजधानी का औसत AQI सोमवार के 376 से घटकर 299 पर आ गया। हालांकि, 23 निगरानी केंद्रों पर हवा बेहद खराब रही। पूसा में AQI 385 और चांदनी चौक में 381 दर्ज किया गया। तेज हवाओं से राहत मिली।

Manali Rastogi( विद इनपुट्स फ्रॉम भाषा)
पब्लिश्ड10 Nov 2026, 10:59 AM IST
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दिल्ली में प्रदूषण से मामूली राहत, फिर भी 23 इलाकों की हवा बेहद खराब, पूसा सबसे ज्यादा प्रदूषित
दिल्ली में प्रदूषण से मामूली राहत, फिर भी 23 इलाकों की हवा बेहद खराब, पूसा सबसे ज्यादा प्रदूषित
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नई दिल्ली: दीपावली के बाद दिल्ली की हवा में मंगलवार को थोड़ी राहत देखने को मिली। राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) घटकर 299 पर पहुंच गया। हालांकि, प्रदूषण का स्तर अब भी चिंताजनक बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली की हवा अभी भी 'खराब' श्रेणी में है। तेज हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आई है।

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दरअसल, दीपावली के अगले दिन यानी सोमवार को दिल्ली की हवा की स्थिति काफी खराब हो गई थी। उस दिन राजधानी का औसत AQI 376 दर्ज किया गया था, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। इसके मुकाबले मंगलवार को AQI में 77 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषक कणों को फैलने में मदद मिली, जिससे वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ।

दिल्ली के कई इलाकों में अब भी खराब हवा

AQI में गिरावट के बावजूद दिल्ली के सभी इलाकों में स्थिति एक जैसी नहीं है। मंगलवार को राजधानी के 23 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। इनमें पूसा मार्ग सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, जहां AQI 385 तक पहुंच गया। वहीं, चांदनी चौक में वायु गुणवत्ता सूचकांक 381 दर्ज किया गया।

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सीपीसीबी के मुताबिक, दिल्ली में कुल 59 निगरानी केंद्र हैं। मंगलवार को इनमें से 57 केंद्रों के आंकड़े उपलब्ध थे। इन आंकड़ों से साफ है कि औसत AQI में सुधार होने के बावजूद कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा बना हुआ है।

किस AQI को माना जाता है अच्छा और खराब?

सीपीसीबी हवा की गुणवत्ता को छह श्रेणियों में बांटता है। 0 से 50 तक AQI को अच्छा, 51 से 100 तक संतोषजनक और 101 से 200 तक मध्यम माना जाता है। वहीं, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

प्रदूषण के बीच मौसम की बात करें तो मंगलवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिन में आसमान में मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं, अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

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About the Author

Manali Rastogi

मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्...Read More

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