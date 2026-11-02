Delhi Diwali Firecracker Timing: दिल्ली में दिवाली पर कितने बजे फोड़ सकेंगे पटाखे? सुप्रीम कोर्ट ने बताई टाइमिंग

Delhi Diwali Firecracker News: अगर आप इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रीन पटाखे चलाने की परमिशन दे दी है। हालांकि, ग्रीन पटाखे जलाने की भी टाइमिंग बताई गई है। दिल्लीवाले सिर्फ उसी टाइम स्लॉट में ग्रीन पटाखे जला सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे जलाने की एक टाइमलाइन दी है। कोर्ट ने 7-8 नवंबर को सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे जलाने की परमिशन दी है। उसके बाद पटाखे जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
|नो-क्रैकर जोन
|प्रतिबंध का दायरा
|अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्र
|सरकारी और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, PHC और जिला स्वास्थ्य केंद्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध
|वृद्धाश्रम
|सभी वृद्धाश्रमों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की मनाही
|शैक्षणिक संस्थान
|स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास पटाखे जलाने पर प्रतिबंध
|अधिसूचित साइलेंस जोन
|प्रशासन की ओर से घोषित सभी साइलेंस जोन में पटाखे जलाने पर पूर्ण पाबंदी
कोर्ट ने आगे कहा कि सीएसआईआर-एनईईआरआई और पीईएसओ द्वारा प्रमाणित पटाखा निर्माताओं को उन हरित पटाखों के निर्माण की ही अनुमति होगी, जिनकी जानकारी दो नवंबर, 2026 से छह नवंबर, 2026 के बीच सीएसआईआर-एनईईआरआई की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में शीतकालीन प्रदूषण-नियंत्रण उपायों के तहत प्रतिबंध एक नवंबर को लागू हुए। नई व्यवस्था के तहत, दिल्ली के बाहर पंजीकृत पेट्रोल और डीजल के बीएस-छह मानक से नीचे वाले वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तर जिले में 10 प्राथमिकी दर्ज की हैं और कुल 1,073.426 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं। सबसे पहले 16 अक्टूबर को लाहौरी गेट इलाके से 88.916 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए। इसके बाद 18 अक्टूबर को बुराड़ी में हिमगिरी के बी-ब्लॉक की गली नंबर 11 से 75.530 किलोग्राम और कोतवाली इलाके में अंगूरी बाग फूल वाला रोड पर प्रभा धर्मशाला के पास से 93 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए। वहीं 23 अक्टूबर को सब्जी मंडी इलाके में 272.58 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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