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Delhi Diwali Firecracker Timing: दिल्ली में दिवाली पर कितने बजे फोड़ सकेंगे पटाखे? सुप्रीम कोर्ट ने बताई टाइमिंग

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक प्रमाणित हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी है। तय समय के बाहर पटाखे जलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड2 Nov 2026, 05:05 PM IST
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दिल्ली में पटाखे जलाने की टाइमिंग
दिल्ली में पटाखे जलाने की टाइमिंग(AI generated image for representational purposes only)
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Delhi Diwali Firecracker News: अगर आप इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रीन पटाखे चलाने की परमिशन दे दी है। हालांकि, ग्रीन पटाखे जलाने की भी टाइमिंग बताई गई है। दिल्लीवाले सिर्फ उसी टाइम स्लॉट में ग्रीन पटाखे जला सकेंगे।

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क्या है पटाखे जलाने की टाइमिंग

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे जलाने की एक टाइमलाइन दी है। कोर्ट ने 7-8 नवंबर को सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे जलाने की परमिशन दी है। उसके बाद पटाखे जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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दिल्ली में इन जगहों पर पटाखे जलाने पर रहेगा प्रतिबंध

नो-क्रैकर जोनप्रतिबंध का दायरा
अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रसरकारी और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, PHC और जिला स्वास्थ्य केंद्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध
वृद्धाश्रमसभी वृद्धाश्रमों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की मनाही
शैक्षणिक संस्थानस्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास पटाखे जलाने पर प्रतिबंध
अधिसूचित साइलेंस जोनप्रशासन की ओर से घोषित सभी साइलेंस जोन में पटाखे जलाने पर पूर्ण पाबंदी

कोर्ट ने आगे कहा कि सीएसआईआर-एनईईआरआई और पीईएसओ द्वारा प्रमाणित पटाखा निर्माताओं को उन हरित पटाखों के निर्माण की ही अनुमति होगी, जिनकी जानकारी दो नवंबर, 2026 से छह नवंबर, 2026 के बीच सीएसआईआर-एनईईआरआई की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

आज सुबह कितना था दिल्ली-NCR का AQI

  • दिल्ली- 320 औसत
  • नोएडा-310 औसत
  • गाजियाबाद-300 औसत
  • गुरुग्राम-300 औसत
  • जहांगीरपुरी (दिल्ली)-420
  • रोहिणी और पंजाबी बाग-399
  • आईटीओ (ITO)-351
  • इंडिया गेट और जनपथ-335

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में शीतकालीन प्रदूषण-नियंत्रण उपायों के तहत प्रतिबंध एक नवंबर को लागू हुए। नई व्यवस्था के तहत, दिल्ली के बाहर पंजीकृत पेट्रोल और डीजल के बीएस-छह मानक से नीचे वाले वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है।

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बता दें कि दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तर जिले में 10 प्राथमिकी दर्ज की हैं और कुल 1,073.426 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं। सबसे पहले 16 अक्टूबर को लाहौरी गेट इलाके से 88.916 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए। इसके बाद 18 अक्टूबर को बुराड़ी में हिमगिरी के बी-ब्लॉक की गली नंबर 11 से 75.530 किलोग्राम और कोतवाली इलाके में अंगूरी बाग फूल वाला रोड पर प्रभा धर्मशाला के पास से 93 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए। वहीं 23 अक्टूबर को सब्जी मंडी इलाके में 272.58 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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