Delhi GRAP-3: दिल्ली में प्रदूषण का तीसरा अलर्ट! पुरानी कारों पर रोक, निर्माण बंद, स्कूल हाइब्रिड, जानें क्या बदलेगा

Delhi GRAP-3: दिल्ली-NCR में जहरीली हवा का असर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगा है। प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ धूल और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर निगरानी नहीं होगी, बल्कि पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों की आवाजाही, निर्माण कार्य और स्कूलों के संचालन पर भी सख्ती बढ़ेगी।

दफ्तर जाने वालों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी अहम हो गई है। ऐसे में सवाल है कि GRAP-2 से GRAP-3 में आने पर आपकी जिंदगी में क्या-क्या बदलेगा और कौन-सी सुविधाएं पहले की तरह जारी रहेंगी? पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली का औसत AQI 382 दर्ज किया गया। यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है और 401 के स्तर पर पहुंचने के बाद हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में शामिल हो जाती है। यानी दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी की दहलीज के करीब पहुंच चुकी है।

जानिए क्या होता है ग्रैप एयर पाल्यूशन बढ़ने के बाद GRAP – Graded Response Action Plan लागू किया जाता है। ग्रैप का पहला चरण AQI 201 से 300 तक रहता है। दूसरा चरण AQI 301 से 400 तक रहता है। फिर तीसरा चरण AQI 401 से 450 तक रहता है। अगर AQI 450 से ज्यादा हो गया तो ग्रैप-4 लागू हो जाता है। हालांकि इसे सरकार की तरफ से ही लागू किया जाता है। जब तक सरकारी आदेश लागू नहीं होते हैं तब तक इसे लागू नहीं किया जाता है। इसके तहत कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं।

GRAP के चारों चरणों में कौन-कौन सी पाबंदियां लागू होती हैं? पहला चरण जब दिल्ली का AQI 201 से 300 के बीच पहुंचता है, तब GRAP का पहला चरण लागू किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रदूषण के सोर्स होते हैं, उनपर कंट्रोल किया जाता है। सड़कों पर पानी का छ‍िड़काव, कंस्‍ट्रक्‍शन साइटों पर धूल रोकने के उपाय जैसे नियम लागू होते हैं। खुले में कूड़ा या अन्य कचरा जलाने पर रोक लगाई जाती है। सड़कों से कचरा नियमित रूप से उठाने के निर्देश दिए जाते हैं। ऐसे में लोगों को पब्‍लिक ट्रांसपोर्ट इस्‍तेमाल करने की सलाह दी जाती है ताकि गाड़ि‍यां कम चलें और प्रदूषण न हो।

दूसरा चरण जब AQI 301 से 400 के बीच पहुंचता है, तो प्रदूषण नियंत्रण के उपाय और सख्त कर दिए जाते हैं। इसमें पहले चरण की सारी पाबंद‍ियों के अलावा कुछ और कड़े कदम उठाए जाते हैं। पीआईबी के अनुसार सड़कों की लगातार सफाई होती है, ताकि धूल के कण न उड़ें। डीजल जनरेटर (DG Sets) के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू होते हैं। मेट्रो और CNG या इलेक्ट्रिक बसों की सेवाएं बढ़ाई जा सकती हैं। दिल्ली और NCR के संबंधित जिलों में सरकारी दफ्तरों के कामकाज का समय अलग-अलग किया जा सकता है।

तीसरा चरण AQI 401 से 450 के बीच पहुंचने पर GRAP का तीसरा चरण लागू किया जाता है। इस स्तर पर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी सीधा असर पड़ने लगता है। ग्रैप-3 लगते ही द‍िल्‍ली-एनसीआर के इलाके में निर्माण और तोड़फोड़ का काम पूरी तरह रोक द‍िया जाता है। इसमें खुदाई, मिट्टी का काम, सड़क निर्माण, मरम्मत और भवन निर्माण जैसे तमाम काम शामिल होते हैं। हालांकि, अस्पताल, रेलवे, मेट्रो, राष्ट्रीय सुरक्षा और कुछ जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के तहत छूट मिल सकती है।

दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV या उससे पुराने डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह पाबंदी गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत जैसे चिन्हित NCR जिलों में भी लागू हो सकती है। बाहर से आने वाले कुछ पुराने डीजल मालवाहक वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर भी रोक लगाई जाती है। ग्रैप के इस स्‍तर में स्कूलों में छोटी कक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प लागू किए जा सकते हैं।

जानिए ग्रैप के चौथे चरण में क्या होता है जब दिल्ली का AQI 450 से ऊपर पहुंच जाता है या मौसम और प्रदूषण के पूर्वानुमान से हालात और बिगड़ने की आशंका होती है, तब ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जाता है। इसके तहत बाकी सारी सख्‍त‍ियों के साथ दिल्ली में BS-IV और उससे पुराने मानक वाले ट्रकों और भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जाती है। स्कूलों में बड़ी कक्षाओं तक हाइब्रिड पढ़ाई का विकल्प लागू किया जा सकता है। राज्य सरकारें स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला ले सकती हैं। गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों और संस्थानों को बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है। सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।

दिल्ली में लागू है ग्रैप-3 1. कार चलाने वालों के लिए क्या बदलेगा? GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली और कुछ प्रमुख NCR जिलों में पुरानी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। यह पाबंदी दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में लागू है। BS-III पेट्रोल कारें और BS-IV डीजल कारों पर पाबंदी लगाई गई है। BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस खास प्रतिबंध के दायरे में नहीं आतीं, हालांकि उन पर दूसरे यातायात नियम लागू रहेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से अनुकूलित वाहनों को छूट दी गई है।

2. जानें WFH का नियम दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। CAQM के 30 अक्टूबर के एहतियाती आदेश के तहत 5 से 20 नवंबर तक दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर में सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50% कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति रखने की व्यवस्था की गई है। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था के तहत रखा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी कंपनियां बंद रहेंगी। कार्यालयों का संचालन जारी रहेगा, लेकिन कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित रखी जाएगी। जरूरी सेवाओं और उन औद्योगिक गतिविधियों पर अलग व्यवस्था लागू हो सकती है, जहां घर से काम करना संभव नहीं है।

3. निर्माण कार्य और रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा? GRAP-3 का सबसे बड़ा असर निर्माण क्षेत्र पर पड़ सकता है। दिल्ली-NCR में गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इसमें खुदाई, मिट्टी का काम, पाइलिंग, ड्रिलिंग, ईंट-चिनाई, सड़क निर्माण और कई तरह के धूल पैदा करने वाले काम शामिल हैं। स्टोन क्रशर, खनन गतिविधियां और निर्धारित स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हॉट मिक्स प्लांट भी बंद रहेंगे। हालांकि, अस्पताल, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, जलापूर्ति, स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय महत्व की कुछ जरूरी परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के साथ छूट मिल सकती है।

4. बच्चों की क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन? प्रदूषण के बीच बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और NCR के कुछ जिलों में पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड पढ़ाई की व्यवस्था लागू की गई है। इसका मतलब है कि स्कूलों को जहां ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने का विकल्प देना होगा। यह व्यवस्था दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में लागू है। NCR के अन्य जिलों के प्रशासन भी जरूरत के मुताबिक ऐसा फैसला ले सकते हैं।

5. क्या कॉलेज और बड़ी कक्षाओं के छात्रों को भी राहत मिलेगी? GRAP-3 के तहत राज्य सरकारें और संबंधित प्रशासन छठी से नौवीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी हाइब्रिड पढ़ाई पर फैसला ले सकते हैं। यानी इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर निर्भर करेगा।

6. मेट्रो और बसें चलेंगी या नहीं? दिल्ली-NCR में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद नहीं की गई हैं। मेट्रो और बसें पहले की तरह चलती रहेंगी। इसके उलट, प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और अतिरिक्त बसें चलाने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं, ताकि लोग निजी गाड़ियों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। इसलिए रोजाना ऑफिस या स्कूल जाने वाले लोग मेट्रो और बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, यात्रा से पहले संबंधित परिवहन सेवा की ताजा जानकारी देखना बेहतर होगा।