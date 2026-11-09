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Delhi NCR AQI Today: सांस लेना मुश्किल…दिल्ली में AQI 400 के पार, जानिए आपके इलाके की हवा कितनी खराब

Diwali Air Pollution AQI Today: दिवाली की आतिशबाजी के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा प्रदूषित हो गई। कुछ इलाकों में AQI रात को 1000 के करीब पहुंचा, जबकि सोमवार सुबह 4:20 बजे ITO का AQI 406 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड9 Nov 2026, 09:15 AM IST
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दिल्ली में आज AQI 400 के पार
दिल्ली में आज AQI 400 के पार
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Delhi Air Quality Index: दिवाली की रात को दिल्ली-एनसीआर में हुई आतिशबाजी का असर आज सुबह देखने को मिल रहा है। दिल्ली-नोएडा में कई जगहों पर AQI दिवाली रात 1000 के करीब पहुंच गया था। वहीं CPCB के अनुसार, सोमवार तड़के करीब 4:20 बजे ITO का AQI 406 दर्ज किया गया, जो गंभीर कैटेगरी में आता है। आइए जातने हैं कि दिल्ली में आज कहां पर AQI कितना है।

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  • विवेक विहार: 441
  • जहांगिरपुरी: 439
  • रोहिणी: 435
  • महज चौक: 418
  • मुंडका: 413
  • पंजाबी बाग: 408
  • आईटीओ: 404
  • अलीपुर (391)
  • नरेला (382)
  • पूसा (383)
  • लोधी रोड (370)
  • आईजीआई एयरपोर्ट (टर्मिनल 3) में यह 297

क्या दिल्ली में आज होगी बारिश?

दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली में आसमान छूते AQI के बीच मौसम विभाग ने बताया कि अभी दिल्ली-NCR क्षेत्र में बारिश या हवा में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसलिए आज दिल्लीवासियों को इस हाई प्रदूषित वाली हवा में ही सांस लेना होगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक, हवा की रफ्तार शांत होने या कम होने से 9 नवंबर की सुबह सफदरजंग में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई।

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बीती रात कैसा था AQI का हाल?

बता दें कि बीती रात 10 बजे तक वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले 59 केंद्रों में से 20 पर एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। छह केंद्रों पर यह 'खराब' और बाकी 33 केंद्रों पर 'बेहद खराब' श्रेणी में रहा।सोनिया विहार में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, जहां एक्यूआई 463 रहा। इसके बाद जहांगीरपुरी में 450 एक्यूआई दर्ज किया गया। बुराड़ी, अलीपुर और पंजाबी बाग सहित अन्य इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर काफी अधिक रहा। सोनिया विहार, जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग, बुराड़ी, ओखला और रोहिणी उन निगरानी केंद्रों में शामिल थे, जहां पूरे दिन वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी रही।

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच के एक्यूआई को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) ने अनुमान जताया है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता नौ नवंबर से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच सकती है और अगले कुछ दिनों तक इसी श्रेणी में बनी रह सकती है।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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