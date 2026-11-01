Delhi Non BS6 Ban: नोएडा-गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले सावधान! आज से इन गाड़ियों की एंट्री बंद, BS-6 वालों को राहत

Delhi Vehicle Ban Rules: अगर आप नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद या फरीदाबाद से रोजाना अपनी कार लेकर दिल्ली जाते हैं, तो आज से लागू नए नियम आपके लिए जरूरी हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए 1 नवंबर 2026 से BS-6 से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लागू हो गई है। यह पाबंदी दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड उन वाहनों पर लागू होगा, जो तय उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक जारी रहेगा। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहन, CNG वाहन और नियमों के मुताबिक पात्र BS-6 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इधर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को सफर पर निकलने से पहले नए नियमों की जानकारी रखने की सलाह दी गई है।
नए नियमों के मुताबिक, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहन जो भारत स्टेज-6 (BS-6) उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसमें BS-3 और BS-4 मानकों वाले पुराने पेट्रोल और डीजल वाहन भी शामिल हैं। प्रतिबंध का असर निजी कारों के साथ कमर्शियल वाहनों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों पर यह बाहरी वाहन प्रवेश प्रतिबंध उसी तरह लागू नहीं होता। उनके लिए वाहन की उम्र, प्रदूषण प्रमाणपत्र और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लागू दूसरे नियम लागू रहेंगे।
दिल्ली में प्रवेश के लिए कुछ वाहनों को छूट दी गई है। इसमें BS-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले पात्र पेट्रोल और डीजल वाहनों को छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहन (EV), CNG से चलने वाले वाहन, नियमों के तहत पात्र LNG कमर्शियल मालवाहक वाहन और एंबुलेंस, दमकल और अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त जरूरी सेवाओं के वाहन शामिल हैं। हालांकि, इन वाहनों के पास भी वैध दस्तावेज और परमिट होना जरूरी है।
दिल्ली के नए नियमों का सबसे ज्यादा असर आसपास के एनसीआर शहरों में रहने वाले वाहन मालिकों पर पड़ने के आसार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुग्राम और फरीदाबाद में करीब 2 लाख ऐसे वाहन हैं, जो BS-6 मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इनमें लगभग 70% वाहन BS-3 और BS-4 श्रेणी के हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 4 लाख पुराने वाहन हैं, जबकि गाजियाबाद में भी ऐसे वाहनों की संख्या लगभग 4 लाख बताई जा रही है। इस तरह NCR के आसपास के शहरों में 10 लाख से ज्यादा वाहन नए प्रतिबंध से प्रभावित होने की आशंका है।
दिल्ली में 1 नवंबर से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र को लेकर भी सख्ती बढ़ गई है। 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम के तहत जिन वाहनों के पास वैलिड प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंप पर डीजल - पेट्रोल नहीं देने का नियम लागू हो गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ BS-6 वाहन होना पर्याप्त नहीं है। वाहन मालिक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसका PUC सर्टिफिकेट वैलिड हो।
निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए, 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक दिल्ली भर की अधिकृत पार्किंग सुविधाओं में पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पार्किंग सुविधाओं को इस अतिरिक्त शुल्क से छूट मिलेगी। इस कदम का मकसद निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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