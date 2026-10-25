दिल्ली में BS-VI कार है फिर भी PUC जरूरी! नहीं होने पर कटेगा 10,000 का चालान, ऐसे बचें

Delhi No PUC No Fuel Rule: दिल्ली में 1 नवंबर से गाड़ियों की एंट्री के नियम बदलने जा रहे हैं। अगर आप नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या एनसीआर के किसी दूसरे शहर से अपनी कार लेकर दिल्ली जाते हैं, तो सफर शुरू करने से पहले गाड़ी का उत्सर्जन मानक जरूर जांच लें। राजधानी में नॉन BS-6 गाड़ियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर अब पेट्रोल लेने के लिए PUC का होना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने No PUC No Fuel नीति की घोषणा की है।
इसके आधार पर, अगर PUCC एक्सपायर हो जाता है तो भारी चालान कट सकता है। साथ ही, पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना वैलिड PUC के पेट्रोल-डीजल देने से मना कर दें। सरकार ने सर्दियों के महीनों के लिए अपने व्यापक 'विंटर एक्शन प्लान' का ऐलान किया है। यह प्लान 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा।
दरअसल, दिल्ली में हर साल सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण का एक कारण है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति लागू कर दी है। इस नियम के तहत वाहन मालिकों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा। अगर किसी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट वैध नहीं है, तो पेट्रोल पंप पर उसे ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है। इस कदम का मकसद वाहन मालिकों को समय पर प्रदूषण जांच कराने के लिए प्रोत्साहित करना और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।
दिल्ली सरकार की नई नीति के मुताबिक, एक नवंबर से 31 जनवरी के बीच दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गैर-बीएस-6 वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। यानी अगर आपकी गाड़ी बीएस-6 मानकों से नीचे की है और उसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली से बाहर का है, तो आप इस अवधि के दौरान दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह कदम बाहर से आने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया गया है।
अपनी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट चेक करने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप परिवहन विभाग के सरकारी पोर्टल से कुछ ही मिनटों में पता कर सकते हैं कि आपकी कार या बाइक का प्रदूषण प्रमाणपत्र वैध है या नहीं।
नई गाड़ी को रजिस्ट्रेशन की तारीख से पहले एक साल तक आमतौर पर PUC टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद प्रदूषण जांच कराना जरूरी होता है। सामान्य तौर पर PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने हो सकती है, जबकि कुछ मामलों में नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए सर्टिफिकेट की तारीख याद रखने के लिए अपने फोन में रिमाइंडर लगा लें। एक्सपायरी से कुछ दिन पहले ही जांच करा लेने से आखिरी समय की परेशानी से बच सकते हैं।
दिल्ली में बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा तेल भराने में भी परेशानी हो सकती है। दिल्ली में लगभग 500 ईंधन स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरों के जरिए निगरानी की व्यवस्था की गई है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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