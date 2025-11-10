Red Fort Blast: अमित शाह ने धमाके की जगह का लिया जायजा, आतंकी साजिश के सवाल पर बोले- हर एंगल से हो रही है जांच

Delhi Red Fort Car Blast: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार को एक कार में अचानक धमाका हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी फैल गई, कई अन्य वाहन आग की चपेट में आ गए। तस्वीरों में देघा गया कि गाड़ियां धू-धू कर चल रही थीं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहां राहत और बचाव के कार्य किए गए।

लाल किला ब्लास्ट की जांच जारी

वहीं, दिल्ली पुलिस, कई बड़े पुलिस अधिकारी और विभिन्न जांच एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गई। धमाके की घटना की जांच आतंकी हमले की आशंका के एंगल से भी की जा रही है क्योंकि मौके पर एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची है। वहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। उधर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई राज्यों में सिक्यॉरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिती का जायजा लिया। वो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास उस जगह पर भी गए जहां धमाका हुआ है।

फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद दिल्ली में धमाका

बड़ी बात है कि हरियाणा के फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी और उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, हथियारों और गोला-बारूदों के जखीरे की जब्ती के बाद दिल्ली में हुए ब्लास्ट हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम एक टिप पर फरीदबाद आई थी और वहां स्थानीय पुलिस की मदद से जांच की तो डॉ. मुजम्मिल और विध्वंसक सामानों का उसका खजाना हाथ लगा। अभी इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने की चर्चा गरम ही थी कि दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के एक गेट के पास इतना जबर्दस्त धमाका हो गया।