Red Fort Blast: अमित शाह ने धमाके की जगह का लिया जायजा, आतंकी साजिश के सवाल पर बोले- हर एंगल से हो रही है जांच

Delhi Red Fort Car Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हैं। अस्पताल में भर्ती घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। केद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ब्लास्ट i20 कार में हुआ है।

Anuj Shrivastava
अपडेटेड10 Nov 2025, 10:44:24 PM IST
दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद का भयावह मंजर।
दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद का भयावह मंजर।

Delhi Red Fort Car Blast: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार को एक कार में अचानक धमाका हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी फैल गई, कई अन्य वाहन आग की चपेट में आ गए। तस्वीरों में देघा गया कि गाड़ियां धू-धू कर चल रही थीं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहां राहत और बचाव के कार्य किए गए।

लाल किला ब्लास्ट की जांच जारी

वहीं, दिल्ली पुलिस, कई बड़े पुलिस अधिकारी और विभिन्न जांच एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गई। धमाके की घटना की जांच आतंकी हमले की आशंका के एंगल से भी की जा रही है क्योंकि मौके पर एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची है। वहीं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। उधर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई राज्यों में सिक्यॉरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिती का जायजा लिया। वो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास उस जगह पर भी गए जहां धमाका हुआ है।

फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद दिल्ली में धमाका

बड़ी बात है कि हरियाणा के फरीदाबाद में एक कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी और उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, हथियारों और गोला-बारूदों के जखीरे की जब्ती के बाद दिल्ली में हुए ब्लास्ट हुआ है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम एक टिप पर फरीदबाद आई थी और वहां स्थानीय पुलिस की मदद से जांच की तो डॉ. मुजम्मिल और विध्वंसक सामानों का उसका खजाना हाथ लगा। अभी इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने की चर्चा गरम ही थी कि दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के एक गेट के पास इतना जबर्दस्त धमाका हो गया।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
10 Nov 2025, 10:44:24 PM IST

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताई संवेदना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली धमाके पर दुख जताया है। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में कहा, 'दिल्ली में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों और मित्रों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।'

10 Nov 2025, 10:41:00 PM IST

CISF ने बताया- दिल्ली-एनसीआर में बढ़ाई गई सुरक्षा

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक एक्स पोस्ट में कहा है, 'लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक वाहन में हुए विस्फोट के बाद दिल्ली मेट्रो, लाल किला, सरकारी इमारतों और आईजीआई हवाई अड्डे सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षित प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कर्मियों को तैयार रखा गया है।'

10 Nov 2025, 10:31:19 PM IST

क्या लाल किले के पास हुआ धमाका, आतंकी हमला है?

क्या यह आतंकवादी हमला था, यह पूछे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "हम सभी पहलुओं को खुला रख रहे हैं और सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। यह कहना बहुत मुश्किल है कि घटना का कारण क्या था। जब तक विस्फोट स्थल से बरामद नमूनों का FSL और NSG द्वारा विश्लेषण नहीं किया जाता, तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि, हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। हम दृढ़ता के साथ सभी एंगल की जांच करेंगे।"

10 Nov 2025, 10:28:40 PM IST

गृह मंत्री अमित शाह ने घटना स्थल पर पहुंचकर लिया जायजा

10 Nov 2025, 10:05:50 PM IST

दिल्ली धमाके के घायलों से अस्पताल में मिले अमित शाह

10 Nov 2025, 09:59:56 PM IST

Delh Blast News Updates: दिल्ली धमाके के बाद डॉग स्क्वॉड ऐक्टिव

10 Nov 2025, 09:56:46 PM IST

दिल्ली धमाके में मृतक के परिजनों के प्रति पीएम मोदी ने जताई संवेदना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में धमाके पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम ने लिखा, 'आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की।'

10 Nov 2025, 09:40:22 PM IST

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में गहन जांच

10 Nov 2025, 09:27:21 PM IST

Lal Quila Blast News: दिल्ली ब्लास्ट पर क्या बोले गृह मंत्री, सुनिए पूरी बात

10 Nov 2025, 09:25:50 PM IST

Amit Shah on Delhi Blast: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा- I20 कार में हुई जांच

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया होंडा की i20 कार में ब्लास्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि हर पहलू से जांच जारी है। शाह ने कहा कि वो खुद लाल किले के पास धमाके के स्थल पर जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि वो ब्लास्ट की चपेट में आए लोगों को जिन अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, वो वहां भी जाएंगे।

10 Nov 2025, 09:23:31 PM IST

Delhi Blast News: दिल्ली में धमाके के बाद कई राज्यों में बढ़ी अलर्ट

दिल्ली विस्फोट के बाद कई राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है।

दिल्ली विस्फोट के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी है। बिहार में टीमें अलर्ट पर हैं और सभी की जांच की जा रही है।

दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद चंडीगढ़ में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस हाई अलर्ट पर है।

केरल के पुलिस प्रमुख रावदा आज़ाद चंद्रशेखर ने पुलिस को पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने सभी ज़िलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण से घटना की जानकारी मिलने के बाद, उत्तर प्रदेश में पूरे पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखने और गहन जांच व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

10 Nov 2025, 09:10:06 PM IST

Lal Quila Blast Updates: महाराष्ट्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

हरियाणा के फरीदाबाद से 360 किलोग्राम संभावित अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दोपहर वर्षा में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। अब, दिल्ली की घटना के बाद, उन्होंने एक बार फिर पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं: महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्र

10 Nov 2025, 08:54:29 PM IST

PM Modi on Lal Quila Blast: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से की बात

सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और स्थिति पर अपडेट लिया।

10 Nov 2025, 08:51:32 PM IST

Lal Quila Blast Investigation: NIA, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची

लाला किला में ब्लास्ट साइट पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है। ब्लास्ट की भयावहता को देखकर माना जा रहा है कि यह कोई सामान्य धमाका नहीं था। घटना के बाद की स्थिति और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से भी ऐसा लगता है कि धमाका सामान्य नहीं था।

10 Nov 2025, 08:43:01 PM IST

Delhi Red Fort Car Blast: दिल्ली में धमाके के बाद यूपी में बढ़ाई गई सुरक्षा

उत्तर प्रदेश के ADG (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने ANI से बात करते हुए बताया कि DGP ने उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।

10 Nov 2025, 08:41:40 PM IST

Delhi Red Fort Car Blast: जिस गाड़ी में धमाका हुआ, उसमें लोग अंदर ही थे- दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने मीडिया को बताया कि रेड लाइट की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रही एक गाड़ी में धमाका हुआ। धमाके के वक्त लोग गाड़ी के अंदर ही थे।

10 Nov 2025, 08:37:25 PM IST

Delhi Red Fort Car Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत

लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोट के बाद 15 लोगों को लोक नायक अस्पताल लाया गया है। उनमें से 8 की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तीन गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत स्थिर है।

10 Nov 2025, 08:33:42 PM IST

Delhi Red Fort Car Blast: लाल किले के पास हुए धमाके के बाद वहां मौजूद एक शख्स ने बताया कि सड़क पर जब उन्होंने किसी का हाथ पड़ा देखा, तो वो बिल्कुल हैरान रह गए और यह दृश्य शब्दों में बयां करना मुश्किल था।

10 Nov 2025, 07:58:33 PM IST

कार में हुआ धमाका इतना तेज था कि विस्फोट की तीव्रता के कारण कार के पुर्जे इधर-उधर बिखरे दिखाई दिए। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए विस्फोट के कारण कई घायलों को LNJP अस्पताल लाया गया है।

10 Nov 2025, 07:53:51 PM IST

Delhi Red Fort Car Blast: लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पूरी दिल्ली को रेड अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही लाल किले की तरफ जाने वाले कई रास्तों को भी सील कर दिया गया है।

10 Nov 2025, 07:52:32 PM IST

Delhi Red Fort Car Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है।

10 Nov 2025, 07:45:35 PM IST

Delhi Red Fort Car Blast:लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट की सूचना मिली थी, जिसके बाद तीन-चार गाड़ियों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा। कुल 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

10 Nov 2025, 07:43:26 PM IST

Delhi Red Fort Car blast: कार में धमाके के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली

दिल्ली दमकल विभाग ने बताया है कि उसे एक फोन आया था जिसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद वहां तीन से चार वाहनों में आग लग गई। दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। इस घटना के मद्देनजर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

