दिल्ली जाने से पहले चेक कर लें अपनी गाड़ी, 1 नवंबर से लागू हुए नए नियम, जानें किन वाहनों पर पाबंदी

अगर आप आने वाले दिनों में अपनी गाड़ी से दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपने वाहन की जांच जरूर कर लें। दरअसल, 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के संशोधित नियमों के तहत कई तरह के वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लागू होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, ये प्रतिबंध दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की ओर से 23 जून 2026 को जारी संशोधित अधिसूचना के आधार पर लगाए जाएंगे।
GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर लागू किए जाने वाले आपातकालीन उपायों का एक प्लान है। इसके तहत प्रदूषण की स्थिति के अनुसार अलग-अलग चरणों में पाबंदियां लगाई जाती हैं। प्रदूषण जितना ज्यादा बढ़ता है, नियम उतने ही सख्त होते जाते हैं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के संशोधित नियमों के अनुसार, अब प्रदूषण का स्तर तय सीमा तक पहुंचने का इंतजार किए बिना वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान के आधार पर भी पाबंदियां लागू की जा सकती हैं।
नए नियमों के मुताबिक, BS-VI मानक वाले वाहनों के अलावा सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में आने और चलने की अनुमति होगी। हालांकि, इन वाहनों को भी लागू ट्रैफिक नियमों और अन्य जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति होगी।
BS-VI से नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों के प्रवेश और संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
यह पाबंदी ट्रकों और अन्य वाहनों पर लागू होगी। हालांकि, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ईंधन से चलने वाले तथा BS-VI मानकों का पालन करने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल BS-VI मानक वाला वाहन होना ही पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे वाहनों के पास भी वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) होना जरूरी है। बिना वैध PUCC के उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
इसके अलावा, BS-VI मानकों का पालन नहीं करने वाली अंतरराज्यीय डीजल बसों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों की एंट्री पर भी लागू नियमों के अनुसार रोक रहेगी।
जो मालवाहक वाहन दिल्ली में सामान पहुंचाने के बजाय केवल दूसरे शहरों तक जाने के लिए राजधानी से गुजरते हैं, उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसे वाहनों को ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की पहचान और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे (ANPR) और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसलिए दिल्ली जाने से पहले वाहन चालक अपने जरूरी दस्तावेज जरूर जांच लें। इनमें प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) और वाहन के परमिट जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इन्हें अपने पास कागज के रूप में रख सकते हैं या डिजिलॉकर के जरिए डिजिटल रूप में भी दिखा सकते हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे राजधानी आने से पहले यह जांच लें कि उनका वाहन प्रवेश के लिए पात्र है या नहीं। साथ ही, यात्रा से पहले आधिकारिक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जरूर देख लें। नियमों से जुड़ी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए वाहन चालक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन 011-25844444 या 1095 पर संपर्क कर सकते हैं।