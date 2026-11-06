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Dhanteras 2026 Coimbatore: कोयंबतूर में कब खरीदें धनतेरस का सोना-चांदी? खरीदारी और पूजा के शुभ मुहूर्त जानें

कोयंबतूर में धनतेरस पर सोना खरीदने के चौघड़िया मुहूर्त तीन अलग-अलग समय में बन रहा है। 

Naveen Kumar Pandey
पब्लिश्ड6 Nov 2026, 09:54 AM IST
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कोयंबतूर में कब करें धनतेरस की खरीदारी (AI Image)
कोयंबतूर में कब करें धनतेरस की खरीदारी (AI Image)(ChatGPT)
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Dhanteras Muhurt: धनतेरस से पहले देश में सोने-चांदी की घटी है। तमिलनाडु के कोयबंतूर में भी गोल्ड-सिल्वर की कीमतों में गिरावट आई है। आज कोयबंतूर में 24 कैरेट के प्रति ग्राम सोने की कीमत 14,204.30 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 13,011.14 रुपये जबकि 18 कैरेट की कीमत 10,653.23 रुपये है। 14 कैरेट में 99.9 प्रतिशत, 22 कैरेट में 91.6 प्रतिशत जबकि 18 कैरेट में 75 प्रतिशत सोना होता है। वहीं, चांदी का भाव प्रति किलो 2.10 लाख रुपये है।

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कोयंबतूर में 10 ग्राम सोने का आभूषण की कीमत क्या?

ध्यान रहे कि कोयंबतूर में जूलर्स सोने के आभूषण पर 12% मेकिंग चार्ज भी जोड़ते हैं जबकि देशभर में जीएसटी रेट 3% है। इस तरह, 10 ग्राम सोने का आभूषण बनवाने पर कुल 1,54,409 रुपये की लागत आ सकती है। चूंकि जेवर बनाने में ज्यादातर 22 कैरेट सोने का ही उपयोग होता है। इस लिहाज से सोने की कीमत 1,30,111.39 रुपये, मेकिंग चार्ज 15,613.36 रुपये और जीएसटी 4,371.74 रुपये जोड़कर 1,50,096.49 रुपये की रकम आती है।

कोयंबतूर में धनतेरस की खरीदारी का शुभ मूहुर्त क्या?

धनतेरस की खरीदारी के अलग चौघड़िया आधारित मुहूर्त होता है। कोयंबतूर में यह मुहूर्त तीन अलग-अलग समयावधि में है: दोपहर 12:06 से 1:33 बजे तक, शाम 4:29 से 5:56 बजे तक और रात 9:01 से 10:34 बजे तक। यानी, धनतेरस पर आज सोना या चांदी खरीदनी है, तो दोपहर 12:06 से 1:33 बजे का समय चुन सकते हैं। शाम को खरीदारी करनी हो तो 4:29 से 5:56 बजे तक का समय एक विकल्प है। ये पारंपरिक चौघड़िया-आधारित मुहूर्त हैं; अलग-अलग पंचांगों में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है।

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कोयंबतूर में आज धनतेरस की पूजा टाइमिंग क्या है?

कोयंबतूर में आज, शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:31 बजे से रात 8:24 बजे तक है। वहां शाम 5:56 बजे से रात 8:24 बजे तक प्रदोष काल जबकि शाम 6:31 बजे से रात 8:34 बजे वृषभ लग्न रहेगा।

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Disclaimer: यह इंटरनेट से जुटाई गई जानकारी पर आधारित है। मिंट हिंदी के पाठकों को सलाह है कि वह कोई भी निर्णय विशेषज्ञ की राय से लें।

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Naveen Kumar Pandey

टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More

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