Dhanters 2026 Puja time: कब करें धनतेरस की खरीदारी, कब करें पूजा? शुभ मुहूर्त और सोने-चांदी के भाव जानिए

Dhanters shubh muhurat today: धनतेरस का त्योहार इस साल शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है। दिवाली से पहले आने वाले इस पर्व पर सोना, चांदी, आभूषण और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर नई वस्तुएं खरीदना सुख-समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन लोग अपनी सुविधा और बजट के मुताबिक सोने-चांदी के सिक्के, गहने या दूसरे धातु के बर्तन खरीदते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ समय, लक्ष्मी-कुबेर पूजा का मुहूर्त, सोने-चांदी के भाव और अलग-अलग शहरों में खरीदारी की टाइमिंग।

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धनतेरस 2026 पर त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है? द्रिक पंचांग के मुताबिक, नई दिल्ली में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और 7 नवंबर 2026 को सुबह 10:47 बजे समाप्त होगी। हालांकि, धनतेरस का मुख्य पर्व 6 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इसकी वजह यह है कि इस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रहेगी।

धनतेरस को धनत्रयोदशी क्यों कहते हैं? धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। यह नाम दो शब्दों 'धन' और 'त्रयोदशी' से मिलकर बना है। त्रयोदशी हिंदू पंचांग की एक तिथि है, जबकि धन का संबंध संपत्ति और समृद्धि से है। इस पर्व पर देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। इसे भगवान धन्वंतरि की जयंती से भी जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण धनतेरस का संबंध धन के साथ-साथ स्वास्थ्य और कल्याण से भी माना जाता है।

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धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का मुख्य मुहूर्त धनतेरस के मौके पर सोने के आभूषण, चांदी के सिक्के या दूसरे कीमती धातु खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए खरीदारी का मुहूर्त महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन शुभ समय में नई वस्तुएं खरीदना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, नई दिल्ली में धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ समय 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर 7 नवंबर 2026 को सुबह 6:37 बजे तक है। हालांकि, इस अवधि के भीतर खरीदारी के लिए शुभ चौघड़िया का समय अलग-अलग है। इसलिए अगर आप किसी खास शुभ समय में खरीदारी करना चाहते हैं, तो अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त देखना अच्छा होगा।

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धनतेरस 2026: सोना-चांदी खरीदने के लिए शुभ चौघड़िया नई दिल्ली के लिए 6 नवंबर को खरीदारी के कुछ प्रमुख शुभ चौघड़िया इस प्रकार हैं।

शुभ चौघड़िया: दोपहर 12:05 से 1:27 बजे तक

चर चौघड़िया: शाम 4:11 से 5:33 बजे तक

लाभ चौघड़िया: रात 8:49 से 10:27 बजे तक

इसके अलावा, 7 नवंबर की सुबह 7:59 से 9:21 बजे तक शुभ चौघड़िया है। यह समय उन लोगों के लिए विकल्प हो सकता है जो अगले दिन सुबह खरीदारी करना चाहते हैं। ये समय नई दिल्ली के पंचांग पर आधारित हैं।

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क्या पूजा और सोना-चांदी खरीदने के मुहूर्त में अंतर है? धनतेरस पर खरीदारी और पूजा के मुहूर्त को एक जैसा नहीं मानना चाहिए। सोना-चांदी खरीदने के लिए लोग अक्सर शुभ, लाभ और अमृत चौघड़िया जैसे समय देखते हैं। वहीं, लक्ष्मी-कुबेर पूजा के लिए प्रदोष काल और स्थिर वृषभ लग्न का संयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए अगर आप धनतेरस पर सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना चाहते हैं, तो खरीदारी के लिए निर्धारित शुभ चौघड़िया चुन सकते हैं। शाम को पूजा करने के लिए अपने शहर के पंचांग में दिए गए पूजा मुहूर्त का पालन करें। ध्यान रखें कि ये समय पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं और अलग-अलग पंचांगों में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है।

शहर के अनुसार मुहूर्त क्यों बदलता है? धनतेरस पर शुभ मुहूर्त की गणना में स्थानीय सूर्योदय, सूर्यास्त और पंचांग की गणना पद्धति की भूमिका होती है। इस कारण नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में पूजा या खरीदारी के समय में कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने शहर का स्थानीय समय जरूर जांच लें।

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वृषभ लग्न में पूजा क्यों की जाती है? धनतेरस की पूजा के लिए वृषभ लग्न को विशेष महत्व दिया जाता है। ज्योतिषीय परंपरा में वृषभ को स्थिर लग्न माना गया है। मान्यता है कि स्थिर लग्न में देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और स्थायित्व की कामना की जाती है।

प्रदोष काल क्या है और धनतेरस पर इसका महत्व क्यों है?

प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास का समय होता है, जिसे हिंदू धार्मिक परंपराओं में पूजा-पाठ के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, कोलकाता में धनतेरस के दिन प्रदोष काल शाम 4:56 बजे से 7:30 बजे तक रहेगा। इस अवधि में लक्ष्मी-कुबेर पूजा की जा सकती है, हालांकि पंचांग में दिया गया मुख्य पूजा मुहूर्त शाम 5:28 से 7:26 बजे तक है।

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धनतेरस पर लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ समय क्या है? धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने के साथ देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन प्रदोष काल में स्थिर लग्न के दौरान पूजा करना शुभ माना जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:28 बजे से 7:26 बजे तक है। इस दौरान प्रदोष काल और वृषभ लग्न का संयोग बन रहा है। पूजा के लिए यह अवधि लगभग 1 घंटा 58 मिनट की है। अगर आप आज धनतेरस की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। पूजा का समय शहर के सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।

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धनतेरस 2026: प्रमुख शहरों में लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त द्रिक पंचांग के अनुसार, आज देश के प्रमुख शहरों में धनतेरस पूजा का शुभ समय इस प्रकार है। सभी समय संबंधित शहरों के स्थानीय समय के अनुसार हैं।

शहर धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त नई दिल्ली शाम 6:02 से 7:57 बजे तक मुंबई शाम 6:35 से 8:35 बजे तक कोलकाता शाम 5:28 से 7:26 बजे तक बेंगलुरु शाम 6:25 से 8:20 बजे तक चेन्नई शाम 6:14 से 8:10 बजे तक हैदराबाद शाम 6:15 से 8:13 बजे तक पुणे शाम 6:32 से 8:31 बजे तक अहमदाबाद शाम 6:30 से 8:28 बजे तक जयपुर शाम 6:11 से 8:07 बजे तक चंडीगढ़ शाम 6:00 से 7:54 बजे तक नोएडा शाम 6:01 से 7:57 बजे तक गुरुग्राम शाम 6:03 से 7:59 बजे तक

सोना-चांदी ही नहीं, ये चीजें खरीदना भी माना जाता है शुभ धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। हालांकि, इस दिन सिर्फ कीमती धातुओं के आभूषण या सिक्के खरीदना ही जरूरी नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर चौघड़िया मुहूर्त में सोने-चांदी के अलावा पीतल, तांबे और दूसरी धातुओं के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में नई वस्तुएं लाने से सुख-समृद्धि और खुशहाली का स्वागत होता है। आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं।

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1. सोने के सिक्के और आभूषण धनतेरस पर सोना खरीदना सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से एक है। इस मौके पर लोग सोने के सिक्के, अंगूठी, चेन, कंगन और दूसरे आभूषण खरीदते हैं। कुछ लोग निवेश के उद्देश्य से सोने के सिक्के खरीदना पसंद करते हैं, जबकि कई परिवार त्योहार के लिए नए गहने बनवाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, धनतेरस पर सोना खरीदना समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। हालांकि, खरीदारी करते समय सोने की शुद्धता, हॉलमार्क और मेकिंग चार्ज की जांच जरूर करनी चाहिए।

2. चांदी के सिक्के, बर्तन और पूजा सामग्री अगर सोने की खरीदारी आपके बजट से बाहर है, तो चांदी एक विकल्प हो सकती है। धनतेरस पर चांदी के सिक्के, कटोरी, गिलास, थाली और पूजा के बर्तन खरीदने की परंपरा है। कई लोग देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की चांदी की मूर्तियां या पूजा सामग्री भी खरीदते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, चांदी को शुभता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। चांदी के सिक्के खरीदते समय उनकी शुद्धता और वजन की पुष्टि करना जरूरी है।

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3. पीतल और तांबे के बर्तन धनतेरस पर पीतल और तांबे के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप सोने या चांदी पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो पीतल की थाली, लोटा, कलश, दीपक या तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। इनका इस्तेमाल घर में रोजमर्रा के कामों के साथ-साथ पूजा-पाठ में भी किया जाता है। पारंपरिक मान्यताओं में धातु के नए बर्तन खरीदने को धनतेरस की शुभ खरीदारी का हिस्सा माना गया है।

4. अपने बजट के अनुसार करें खरीदारी धनतेरस पर खरीदारी के लिए कोई तय न्यूनतम रकम जरूरी नहीं है। आप अपनी आर्थिक स्थिति और जरूरत के मुताबिक छोटी या बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए:

कम बजट: पीतल या तांबे का दीपक, छोटा पूजा कलश या चांदी का छोटा सिक्का।

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मध्यम बजट: चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन या सोने का छोटा सिक्का।

ज्यादा बजट: सोने के सिक्के, अंगूठी, चेन या दूसरे सोने के आभूषण।

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान ध्यान रखें कि धनतेरस पर खरीदारी को लेकर ये धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं। किसी खास वस्तु को खरीदने से भविष्य में धन या समृद्धि निश्चित रूप से बढ़ने की गारंटी नहीं होती। इसलिए त्योहार की खुशी में खरीदारी करते समय अपने बजट का ध्यान रखना और बिना जरूरत कर्ज लेकर महंगी वस्तुएं खरीदने से बचना बेहतर है।

धनतेरस 2026 पर सोने-चांदी का भाव धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए कीमतों में आया बदलाव अहम है। खरीदारी से पहले 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के साथ चांदी का ताजा भाव जानना जरूरी है। इसके अलावा, पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले कीमतों में कितना बदलाव आया है, यह भी समझना चाहिए। ध्यान रखें कि सोने-चांदी की कीमतें शहर, शुद्धता, स्थानीय बाजार और अपडेट के समय के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।

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धातु वजन कीमत ( ₹ में) भाव में गिरावट ( ₹ में) 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 1,41,740 2,766 22 कैरेट सोना 10 ग्राम 1,29,833.84 2,533.66 18 कैरेट सोना 10 ग्राम 1,06,305 2,074.50 चांदी 1 किलो 1,84,068 3,575

Dhanteras 2026 FAQs: धनतेरस 2026 से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानें 1. धनतेरस 2026 कब है? धनतेरस 2026 आज, शुक्रवार 6 नवंबर को मनाई जा रही है। इस दिन सोना, चांदी, आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा है। नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे शुरू होकर 7 नवंबर को सुबह 10:47 बजे समाप्त होगी।

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2. धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? द्रिक पंचांग के अनुसार, नई दिल्ली में धनतेरस पर सोना खरीदने का मुहूर्त आज सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर 7 नवंबर को सुबह 6:37 बजे तक है। शुभ चौघड़िया में खरीदारी करना चाहने वाले लोग अपने शहर का स्थानीय पंचांग भी देख सकते हैं।

3. धनतेरस पर चांदी खरीदने का शुभ समय क्या है? धनतेरस पर चांदी के सिक्के, बर्तन और आभूषण खरीदने के लिए भी शुभ खरीदारी मुहूर्त देखा जाता है। नई दिल्ली में 6 नवंबर को दोपहर 12:05 से 1:27 बजे तक शुभ चौघड़िया और रात 8:49 से 10:27 बजे तक लाभ चौघड़िया है। ये समय नई दिल्ली के लिए हैं; दूसरे शहरों में स्थानीय समय अलग हो सकता है।

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4. क्या धनतेरस पर पूजा के समय ही सोना खरीदना जरूरी है? नहीं। सोना-चांदी खरीदने और लक्ष्मी-कुबेर पूजा के मुहूर्त अलग-अलग होते हैं। खरीदारी के लिए शुभ चौघड़िया या स्थानीय पंचांग में दिया गया खरीदारी का मुहूर्त देखा जा सकता है, जबकि पूजा के लिए प्रदोष काल और स्थिर लग्न को महत्व दिया जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार समय चुनना व्यक्तिगत आस्था का विषय है।

5. धनतेरस पर सोना खरीदने के लिए कौन-सा चौघड़िया शुभ है? परंपरागत चौघड़िया पद्धति में शुभ, लाभ और अमृत को खरीदारी के लिए अनुकूल माना जाता है। हालांकि, सही समय शहर के सूर्योदय और स्थानीय पंचांग पर निर्भर करता है। इसलिए धनतेरस पर सोना खरीदने से पहले अपने शहर का चौघड़िया मुहूर्त देखना चाहिए।

6. क्या धनतेरस पर चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं? हां। धनतेरस पर चांदी के सिक्के, बर्तन और पूजा सामग्री खरीदना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। खरीदारी करते समय सिक्के की शुद्धता, वजन, हॉलमार्क जहां लागू हो, और ज्वेलर की बायबैक शर्तों की जांच करें।

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7. धनतेरस पर सोना खरीदते समय हॉलमार्क कैसे जांचें? सोने के आभूषण पर BIS हॉलमार्क और छह अंकों का HUID कोड देखें। BIS CARE ऐप में 'Verify HUID' सुविधा से कोड की जांच की जा सकती है। आभूषण की शुद्धता, बिल पर दर्ज वजन और जूलर के विवरण का मिलान करना भी जरूरी है।

8. धनतेरस पर सोने के आभूषण की कीमत कैसे तय होती है? सोने के आभूषण की कीमत मुख्य रूप से सोने की शुद्धता, वजन और खरीदारी के समय के प्रति ग्राम भाव पर निर्भर करती है। इसके अलावा मेकिंग चार्ज, लागू वेस्टेज चार्ज, पत्थरों की कीमत के साथ-साथ जीएसटी भी भरना होता है। सोने के आभूषणों की बिक्री पर सामान्यतः 3% GST लागू होता है। खरीदारी से पहले ज्वेलर से सभी शुल्क सहित अंतिम कीमत पूछ लें।

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Disclaimer: यह लेख इंटरनेट सर्च पर आधारित और सिर्फ जानकारी के लिए है। विशेष सलाह के लिए विशेषज्ञों से संपर्क करें।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।

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