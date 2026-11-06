Dhanteras timing 2026 Kolkata: धनतेरस की खरीदारी कब करें कोलकाता वाले? जानें सोने-चांदी का रेट और शुभ मुहूर्त

धनतेरस से पहले देशभर में सोना-चांदी की कीमत बढ़ गई थी, लेकिन आज खुशखबरी आ गई है। धनतेरस के दिन आज, शुक्रवार को सोने-चांदी की कीमतों में नरमी आई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी गोल्ड-सिल्वर की कीमतों में गिरावट आई है।
आज कोलकाता में 24 कैरेट के प्रति ग्राम सोने की कीमत 14,328.52 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 13,124.92 रुपये जबकि 18 कैरेट की कीमत 10,746.39 रुपये है। 14 कैरेट में 99.9 प्रतिशत, 22 कैरेट में 91.6 प्रतिशत जबकि 18 कैरेट में 75 प्रतिशत सोना होता है। वहीं, चांदी का भाव प्रति किलो 1,85,466.96 रुपये है जो गुरुवार के मुकाबले 3,677.18 रुपये कम है।
ध्यान रहे कि कोलकाता में जूलर्स सोने के आभूषण पर 12% मेकिंग चार्ज भी जोड़ सकते हैं जबकि देशभर में जीएसटी रेट 3% है। इस तरह, 10 ग्राम सोने का आभूषण बनवाने पर कुल 1,54,409 रुपये की लागत आ सकती है। चूंकि जेवर बनाने में ज्यादातर 22 कैरेट सोने का ही उपयोग होता है। इस लिहाज से सोने की कीमत 1,31,223.38 रुपये, मेकिंग चार्ज 15,746.80 रुपये और जीएसटी 4,409.10 रुपये जोड़कर 1,51,379.28 रुपये की रकम आती है।
धनतेरस की खरीदारी के अलग चौघड़िया आधारित मुहूर्त होता है। कोलकाता में यह मुहूर्त तीन अलग-अलग समयावधि में है: सुबह 7:08 से 9:56 बजे तक, दोपहर 11:20 से 12:44 बजे तक और रात 8:08 से 9:44 बजे तक। यानी, धनतेरस पर आज सोना या चांदी खरीदनी है, तो सुबह 7:08 से 9:56 बजे का समय चुन सकते हैं। फिर दोपहर में 11:20 से 12:44 बजे तक का समय विकल्प है। रात में 8:08 से 9:44 बजे तक लाभ चौघड़िया का विकल्प भी है। ये पारंपरिक चौघड़िया आधारित मुहूर्त हैं; अलग-अलग पंचांगों में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है।
कोलकाता में आज, शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:28 से 7:27 बजे तक है। वहां शाम 4:56–7:30 बजे तक प्रदोष काल जबकि 5:28–7:27 बजे तक वृषभ लग्न रहेगा।
Disclaimer: यह इंटरनेट से जुटाई गई जानकारी पर आधारित है। मिंट हिंदी के पाठकों को सलाह है कि वह कोई भी निर्णय विशेषज्ञ की राय से लें।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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