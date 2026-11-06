Dhanteras timing 2026 Kolkata: धनतेरस की खरीदारी कब करें कोलकाता वाले? जानें सोने-चांदी का रेट और शुभ मुहूर्त

धनतेरस से पहले देशभर में सोना-चांदी की कीमत बढ़ गई थी, लेकिन आज खुशखबरी आ गई है। धनतेरस के दिन आज, शुक्रवार को सोने-चांदी की कीमतों में नरमी आई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी गोल्ड-सिल्वर की कीमतों में गिरावट आई है।
आज कोलकाता में 24 कैरेट के प्रति ग्राम सोने की कीमत 14,328.52 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 13,124.92 रुपये जबकि 18 कैरेट की कीमत 10,746.39 रुपये है। 14 कैरेट में 99.9 प्रतिशत, 22 कैरेट में 91.6 प्रतिशत जबकि 18 कैरेट में 75 प्रतिशत सोना होता है। वहीं, चांदी का भाव प्रति किलो 1,85,466.96 रुपये है जो गुरुवार के मुकाबले 3,677.18 रुपये कम है।
ध्यान रहे कि कोलकाता में जूलर्स सोने के आभूषण पर 12% मेकिंग चार्ज भी जोड़ सकते हैं जबकि देशभर में जीएसटी रेट 3% है। इस तरह, 10 ग्राम सोने का आभूषण बनवाने पर कुल 1,54,409 रुपये की लागत आ सकती है। चूंकि जेवर बनाने में ज्यादातर 22 कैरेट सोने का ही उपयोग होता है। इस लिहाज से सोने की कीमत 1,31,223.38 रुपये, मेकिंग चार्ज 15,746.80 रुपये और जीएसटी 4,409.10 रुपये जोड़कर 1,51,379.28 रुपये की रकम आती है।
धनतेरस की खरीदारी के अलग चौघड़िया आधारित मुहूर्त होता है। कोलकाता में यह मुहूर्त तीन अलग-अलग समयावधि में है: सुबह 7:08 से 9:56 बजे तक, दोपहर 11:20 से 12:44 बजे तक और रात 8:08 से 9:44 बजे तक। यानी, धनतेरस पर आज सोना या चांदी खरीदनी है, तो सुबह 7:08 से 9:56 बजे का समय चुन सकते हैं। फिर दोपहर में 11:20 से 12:44 बजे तक का समय विकल्प है। रात में 8:08 से 9:44 बजे तक लाभ चौघड़िया का विकल्प भी है। ये पारंपरिक चौघड़िया आधारित मुहूर्त हैं; अलग-अलग पंचांगों में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है।
कोलकाता में आज, शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:28 से 7:27 बजे तक है। वहां शाम 4:56–7:30 बजे तक प्रदोष काल जबकि 5:28–7:27 बजे तक वृषभ लग्न रहेगा।
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