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Dhanteras timing 2026 Kolkata: धनतेरस की खरीदारी कब करें कोलकाता वाले? जानें सोने-चांदी का रेट और शुभ मुहूर्त

Kolkata Dhanteras Timing: कोलकाता में धनतेरस की खरीदारी कब करें और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पं. बंगाल की राजधानी में आज सोने-चांदी का भाव भी जान लीजिए।

Naveen Kumar Pandey
पब्लिश्ड6 Nov 2026, 10:42 AM IST
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कोलकाता में कब करें धनतेरस की खरीदारी कब करें? (AI Image)
कोलकाता में कब करें धनतेरस की खरीदारी कब करें? (AI Image)(ChatGPT)
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धनतेरस से पहले देशभर में सोना-चांदी की कीमत बढ़ गई थी, लेकिन आज खुशखबरी आ गई है। धनतेरस के दिन आज, शुक्रवार को सोने-चांदी की कीमतों में नरमी आई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी गोल्ड-सिल्वर की कीमतों में गिरावट आई है।

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आज कोलकाता में 24 कैरेट के प्रति ग्राम सोने की कीमत 14,328.52 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 13,124.92 रुपये जबकि 18 कैरेट की कीमत 10,746.39 रुपये है। 14 कैरेट में 99.9 प्रतिशत, 22 कैरेट में 91.6 प्रतिशत जबकि 18 कैरेट में 75 प्रतिशत सोना होता है। वहीं, चांदी का भाव प्रति किलो 1,85,466.96 रुपये है जो गुरुवार के मुकाबले 3,677.18 रुपये कम है।

कोलकाता में 10 ग्राम सोने का आभूषण की कीमत क्या?

ध्यान रहे कि कोलकाता में जूलर्स सोने के आभूषण पर 12% मेकिंग चार्ज भी जोड़ सकते हैं जबकि देशभर में जीएसटी रेट 3% है। इस तरह, 10 ग्राम सोने का आभूषण बनवाने पर कुल 1,54,409 रुपये की लागत आ सकती है। चूंकि जेवर बनाने में ज्यादातर 22 कैरेट सोने का ही उपयोग होता है। इस लिहाज से सोने की कीमत 1,31,223.38 रुपये, मेकिंग चार्ज 15,746.80 रुपये और जीएसटी 4,409.10 रुपये जोड़कर 1,51,379.28 रुपये की रकम आती है।

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कोलकाता में धनतेरस की खरीदारी का शुभ मूहुर्त क्या?

धनतेरस की खरीदारी के अलग चौघड़िया आधारित मुहूर्त होता है। कोलकाता में यह मुहूर्त तीन अलग-अलग समयावधि में है: सुबह 7:08 से 9:56 बजे तक, दोपहर 11:20 से 12:44 बजे तक और रात 8:08 से 9:44 बजे तक। यानी, धनतेरस पर आज सोना या चांदी खरीदनी है, तो सुबह 7:08 से 9:56 बजे का समय चुन सकते हैं। फिर दोपहर में 11:20 से 12:44 बजे तक का समय विकल्प है। रात में 8:08 से 9:44 बजे तक लाभ चौघड़िया का विकल्प भी है। ये पारंपरिक चौघड़िया आधारित मुहूर्त हैं; अलग-अलग पंचांगों में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है।

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कोलकाता में आज धनतेरस की पूजा टाइमिंग क्या है?

कोलकाता में आज, शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:28 से 7:27 बजे तक है। वहां शाम 4:56–7:30 बजे तक प्रदोष काल जबकि 5:28–7:27 बजे तक वृषभ लग्न रहेगा।

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Disclaimer: यह इंटरनेट से जुटाई गई जानकारी पर आधारित है। मिंट हिंदी के पाठकों को सलाह है कि वह कोई भी निर्णय विशेषज्ञ की राय से लें।

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Naveen Kumar Pandey

टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More

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