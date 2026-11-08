Happy Diwali Wishes: वही पुराने दिवाली मैसेज भेजकर हो गए बोर? Gemini AI से बनाएं अपनी पसंद की फोटो और खास शुभकामनाएं

Happy Diwali Wishes 2026: दिवाली पर WhatsApp खोलते ही एक जैसे शुभकामना संदेशों और तस्वीरों की भरमार दिखाई देने लगती है। ऐसे में अगर आप इस बार अपनों को कुछ अलग भेजना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी मदद कर सकता है। Google Gemini के जरिए आप दोस्तों के लिए मजेदार संदेश, परिवार के लिए भावनात्मक शुभकामनाएं और सहकर्मियों या ग्राहकों के लिए पेशेवर बधाई तैयार कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, अपनी पसंद के रंग, रोशनी, दीये और सजावट के साथ खास दिवाली तस्वीर भी बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है। बस सही निर्देश यानी प्रॉम्प्ट लिखना होगा और कुछ आसान चरणों में आपकी डिजिटल ग्रीटिंग तैयार हो जाएगी। ऐसे में जो लोग अपने सहकर्मियों, दोस्तों और परिवार को कुछ अलग और खास संदेश भेजना चाहते हैं, वे गूगल जेमिनी (Google Gemini) जैसे AI टूल्स का उपयोग करके पर्सनलाइज़्ड टेक्स्ट और अनोखी तस्वीरें बना सकते हैं।
Gemini में आप सिर्फ दिवाली की बधाई लिखने के बजाय संदेश का अंदाज, लंबाई और उसे भेजने वाले व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं। यानी उसे प्रॉम्ट देना होगा। इससे AI आपकी जरूरत के मुताबिक मैसेज तैयार कर सकता है।
अगर आप अपने बॉस, सहकर्मी, कारोबारी साझेदार या ग्राहक को दिवाली की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो यह प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रॉम्प्ट से Gemini आपके कारोबारी संबंधों के अनुरूप औपचारिक शुभकामना संदेश तैयार कर सकता है। आप इसमें हिंदी भाषा या संदेश की लंबाई भी अपनी जरूरत के अनुसार जोड़ सकते हैं।
अगर आप सामान्य ग्रीटिंग कार्ड के बजाय अपनी पसंद की तस्वीर बनाना चाहते हैं, तो Gemini में इमेज बनाने के लिए सीधे निर्देश दे सकते हैं।
Gemini से फोटो और मैसेज बनने के बाद उन्हें WhatsApp पर शेयर करना आसान है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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