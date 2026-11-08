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Happy Diwali Wishes: वही पुराने दिवाली मैसेज भेजकर हो गए बोर? Gemini AI से बनाएं अपनी पसंद की फोटो और खास शुभकामनाएं

Happy Diwali Wishes 2026: दिवाली पर WhatsApp के जरिए दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को शुभकामनाएं भेजने के लिए अब सामान्य मैसेज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। Google Gemini की मदद से अपनी पसंद के अनुसार व्यक्तिगत संदेश और AI से तैयार तस्वीरें बनाई जा सकती हैं।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड8 Nov 2026, 12:15 PM IST
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Diwali 2026: AI के जरिए शानदार फोटो और मैसेज बना सकते हैं।
Diwali 2026: AI के जरिए शानदार फोटो और मैसेज बना सकते हैं।
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Happy Diwali Wishes 2026: दिवाली पर WhatsApp खोलते ही एक जैसे शुभकामना संदेशों और तस्वीरों की भरमार दिखाई देने लगती है। ऐसे में अगर आप इस बार अपनों को कुछ अलग भेजना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी मदद कर सकता है। Google Gemini के जरिए आप दोस्तों के लिए मजेदार संदेश, परिवार के लिए भावनात्मक शुभकामनाएं और सहकर्मियों या ग्राहकों के लिए पेशेवर बधाई तैयार कर सकते हैं।

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इतना ही नहीं, अपनी पसंद के रंग, रोशनी, दीये और सजावट के साथ खास दिवाली तस्वीर भी बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है। बस सही निर्देश यानी प्रॉम्प्ट लिखना होगा और कुछ आसान चरणों में आपकी डिजिटल ग्रीटिंग तैयार हो जाएगी। ऐसे में जो लोग अपने सहकर्मियों, दोस्तों और परिवार को कुछ अलग और खास संदेश भेजना चाहते हैं, वे गूगल जेमिनी (Google Gemini) जैसे AI टूल्स का उपयोग करके पर्सनलाइज़्ड टेक्स्ट और अनोखी तस्वीरें बना सकते हैं।

Google Gemini से दिवाली की पर्सनलाइज्ड शुभकामनाएं कैसे बनाएं?

Gemini में आप सिर्फ दिवाली की बधाई लिखने के बजाय संदेश का अंदाज, लंबाई और उसे भेजने वाले व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं। यानी उसे प्रॉम्ट देना होगा। इससे AI आपकी जरूरत के मुताबिक मैसेज तैयार कर सकता है।

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  • इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर Google Gemini ऐप खोलें या अपने ब्राउज़र में gemini.google.com पर जाएं और अपने Google खाते से लॉग इन करें।
  • चैट बॉक्स में, आपको जो चाहिए उसे ठीक-ठीक टाइप करके अपना प्रॉम्प्ट तैयार करें। बस इतना कहने के बजाय कि "मुझे दिवाली की शुभकामना दें," अपनी बात को स्पष्ट रूप से बताएं। जैसे "मेरे सहकर्मियों के लिए 50 शब्दों में दिवाली की एक शुभकामना लिखें, जिसमें आने वाले साल के लिए उनकी समृद्धि और सफलता की कामना की गई हो।"
  • संदेश पसंद नहीं आने पर Gemini से उसे दोबारा लिखने, हिंदी में अनुवाद करने या ज्यादा रचनात्मक बनाने के लिए कहें।
  • संदेश तैयार होने के बाद उसके नीचे दिए गए कॉपी विकल्प पर क्लिक करें।
  • WhatsApp खोलकर संबंधित व्यक्ति या ग्रुप की चैट में संदेश पेस्ट कर दें।
  • प्रोफेशनल दिवाली विशेज के लिए यह प्रॉम्प्ट करें इस्तेमाल

अगर आप अपने बॉस, सहकर्मी, कारोबारी साझेदार या ग्राहक को दिवाली की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो यह प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रॉम्प्ट से Gemini आपके कारोबारी संबंधों के अनुरूप औपचारिक शुभकामना संदेश तैयार कर सकता है। आप इसमें हिंदी भाषा या संदेश की लंबाई भी अपनी जरूरत के अनुसार जोड़ सकते हैं।

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Gemini AI से दिवाली की शानदार फोटो कैसे बनाएं?

अगर आप सामान्य ग्रीटिंग कार्ड के बजाय अपनी पसंद की तस्वीर बनाना चाहते हैं, तो Gemini में इमेज बनाने के लिए सीधे निर्देश दे सकते हैं।

  • Google Gemini ऐप या वेबसाइट खोलें।
  • चैट बॉक्स में तस्वीर बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश लिखें।
  • तस्वीर में कौन-सा दृश्य चाहिए, यह भी बताना होगा। इसके लिए पारंपरिक आंगन, जलते दीये, गेंदे के फूल, रंगोली और रात का आसमान जैसे प्रॉम्ट दे सकते हैं।
  • रोशनी, रंग और तस्वीर का अंदाज भी स्पष्ट करें।
  • Gemini तस्वीर तैयार करेगा। उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंद की तस्वीर चुनें।
  • तस्वीर को फुल स्क्रीन में खोलें और डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके फोन की गैलरी में सेव कर लें।

तैयार AI फोटो और शुभकामना WhatsApp पर कैसे भेजें?

Gemini से फोटो और मैसेज बनने के बाद उन्हें WhatsApp पर शेयर करना आसान है।

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  • सबसे पहले AI से तैयार तस्वीर को अपने फोन की गैलरी में डाउनलोड करें।
  • WhatsApp खोलें और उस व्यक्ति या ग्रुप की चैट चुनें, जिसे शुभकामना भेजना है।
  • अटैचमेंट आइकन पर टैप करके गैलरी से तस्वीर चुनें।
  • तस्वीर के साथ अपना तैयार किया हुआ शुभकामना संदेश कैप्शन में लिखें।
  • अब सेंड बटन दबाकर अपनी दिवाली ग्रीटिंग शेयर कर दें।

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बेहतर AI ग्रीटिंग बनाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

  • प्रॉम्प्ट में तस्वीर का दृश्य, रंग, रोशनी और सजावट स्पष्ट रूप से बताएं।
  • अलग-अलग लोगों के लिए उनकी पसंद और रिश्ते के अनुसार संदेश तैयार करें।
  • कारोबारी संपर्कों के लिए औपचारिक और दोस्तों के लिए सहज भाषा चुनें।
  • तस्वीर में हिंदी लिखवाते समय वर्तनी की जांच जरूर करें।
  • WhatsApp पर भेजने से पहले तस्वीर और संदेश को एक बार देखकर सुनिश्चित कर लें कि कोई गलती नहीं है।

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जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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