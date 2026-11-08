Happy Diwali Wishes: वही पुराने दिवाली मैसेज भेजकर हो गए बोर? Gemini AI से बनाएं अपनी पसंद की फोटो और खास शुभकामनाएं

Happy Diwali Wishes 2026: दिवाली पर WhatsApp खोलते ही एक जैसे शुभकामना संदेशों और तस्वीरों की भरमार दिखाई देने लगती है। ऐसे में अगर आप इस बार अपनों को कुछ अलग भेजना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी मदद कर सकता है। Google Gemini के जरिए आप दोस्तों के लिए मजेदार संदेश, परिवार के लिए भावनात्मक शुभकामनाएं और सहकर्मियों या ग्राहकों के लिए पेशेवर बधाई तैयार कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, अपनी पसंद के रंग, रोशनी, दीये और सजावट के साथ खास दिवाली तस्वीर भी बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है। बस सही निर्देश यानी प्रॉम्प्ट लिखना होगा और कुछ आसान चरणों में आपकी डिजिटल ग्रीटिंग तैयार हो जाएगी। ऐसे में जो लोग अपने सहकर्मियों, दोस्तों और परिवार को कुछ अलग और खास संदेश भेजना चाहते हैं, वे गूगल जेमिनी (Google Gemini) जैसे AI टूल्स का उपयोग करके पर्सनलाइज़्ड टेक्स्ट और अनोखी तस्वीरें बना सकते हैं।
Gemini में आप सिर्फ दिवाली की बधाई लिखने के बजाय संदेश का अंदाज, लंबाई और उसे भेजने वाले व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं। यानी उसे प्रॉम्ट देना होगा। इससे AI आपकी जरूरत के मुताबिक मैसेज तैयार कर सकता है।
अगर आप अपने बॉस, सहकर्मी, कारोबारी साझेदार या ग्राहक को दिवाली की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो यह प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रॉम्प्ट से Gemini आपके कारोबारी संबंधों के अनुरूप औपचारिक शुभकामना संदेश तैयार कर सकता है। आप इसमें हिंदी भाषा या संदेश की लंबाई भी अपनी जरूरत के अनुसार जोड़ सकते हैं।
अगर आप सामान्य ग्रीटिंग कार्ड के बजाय अपनी पसंद की तस्वीर बनाना चाहते हैं, तो Gemini में इमेज बनाने के लिए सीधे निर्देश दे सकते हैं।
Gemini से फोटो और मैसेज बनने के बाद उन्हें WhatsApp पर शेयर करना आसान है।