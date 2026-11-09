Delhi AQI Update: दिवाली की रात दिल्ली की हवा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड? कल का AQI पढ़कर ही घुटने लगेगा दम

दिवाली की आतिशबाजी के बाद दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया। सोनिया विहार में AQI 463 और जहांगीरपुरी में 450 दर्ज हुआ। विशेषज्ञ ने बताया कि रात में AQI 1,000 से ऊपर था, हालांकि पूर्वी हवाओं के चलते सोमवार सुबह यह घटकर 286 पर आ गया।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड9 Nov 2026, 02:21 PM IST
Prefer LMPrefer Liveminton Google
गैसचेंबर बनी दिल्ली
गैसचेंबर बनी दिल्ली

Delhi AQI 9 November 2026: देशभर में दिवाली का पर्व बीती रात काफी धूमधाम से मनाया गया। दीपक जलाने के साथ ही इस बार दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसका असर रात को ही दिखने लगा था। रात को ही आसमान में छाई धुंध आज सुबह तक छाई रही और सोमवार की सुबह राजधानी का AQI 400 के पार दर्ज किया गया,जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, वहीं लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

स्विस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म IQAir के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। हालात ऐसे थे कि कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार पहुंच गया। ऐसे में अब सवाल है कि दिवाली की सुबह इतना प्रदूषण था, तो दिवाली की रात को AQI कितना पहुंच गया होगा? आइए जानते हैं।

दिवाली की रात AQI 1000 के पार

देश के एक जाने-माने मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने बताया कि नई दिल्ली में रात 11:30 बजे से सुबह 6:30 बजे के बीच AQI का स्तर 1,000 से ऊपर पहुंच गया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि पूर्वी हवाओं के चलते सोमवार सुबह हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। दहिया के मुताबिक, सोमवार सुबह 11:30 बजे AQI घटकर 286 पर आ गया, जबकि दिवाली से पहले इसी समय ये 379 था।

यह भी पढ़ें | एचएफसीएल के शेयरों में थम नहीं रही भगदड़, फिर 5% टूटा शेयर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।

दिल्ली में 9 नवंबर को AQI

क्षेत्रAQI
अलीपुर391
आनंद विहार337
अशोक विहार312
आया नगर378
बुराड़ी373
चांदनी चौक418
द्वारका सेक्टर-8361
आईजीआई एयरपोर्ट (T3)297
आईआईटी दिल्ली361
आईटीओ404
जहांगीरपुरी439
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम373
जेएनयू349
लोधी रोड370
मुंडका413
नजफगढ़343
नरेला382
ओखला फेज-2351
पंजाबी बाग408
पूसा383
आरके पुरम367
रोहिणी435
विवेक विहार441
वजीरपुर368
यह भी पढ़ें | सांस लेना मुश्किल…दिल्ली में AQI 400 के पार, जानिए आपके इलाके में कितना जहर!

बता दें कि दीपावली की रात प्रतिबंधों के बावजूद राजधानी में जगह-जगह पटाखे जलाए गए। शाम करीब पांच से छह बजे के बीच पटाखे जलाने का सिलसिला तेज हो गया। पीतमपुरा, बुराड़ी, मयूर विहार और लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी जमकर आतिशबाजी हुई। शाम ढलने के साथ जश्न बढ़ा तो सड़कों और रिहायशी इलाकों में धुएं की परत जमा होने लगी। इस दौरान 20 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सोनिया विहार में सबसे अधिक 463 एक्यूआई दर्ज किया गया, जबकि जहांगीरपुरी में यह 450 रहा।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

Trending News
Get Latest real-time updates

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

होमट्रेंड्सDelhi AQI Update: दिवाली की रात दिल्ली की हवा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड? कल का AQI पढ़कर ही घुटने लगेगा दम
More
होमट्रेंड्सDelhi AQI Update: दिवाली की रात दिल्ली की हवा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड? कल का AQI पढ़कर ही घुटने लगेगा दम

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.