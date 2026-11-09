Delhi AQI Update: दिवाली की रात दिल्ली की हवा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड? कल का AQI पढ़कर ही घुटने लगेगा दम

Delhi AQI 9 November 2026: देशभर में दिवाली का पर्व बीती रात काफी धूमधाम से मनाया गया। दीपक जलाने के साथ ही इस बार दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसका असर रात को ही दिखने लगा था। रात को ही आसमान में छाई धुंध आज सुबह तक छाई रही और सोमवार की सुबह राजधानी का AQI 400 के पार दर्ज किया गया,जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, वहीं लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा।
स्विस मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म IQAir के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। हालात ऐसे थे कि कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार पहुंच गया। ऐसे में अब सवाल है कि दिवाली की सुबह इतना प्रदूषण था, तो दिवाली की रात को AQI कितना पहुंच गया होगा? आइए जानते हैं।
देश के एक जाने-माने मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने बताया कि नई दिल्ली में रात 11:30 बजे से सुबह 6:30 बजे के बीच AQI का स्तर 1,000 से ऊपर पहुंच गया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि पूर्वी हवाओं के चलते सोमवार सुबह हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। दहिया के मुताबिक, सोमवार सुबह 11:30 बजे AQI घटकर 286 पर आ गया, जबकि दिवाली से पहले इसी समय ये 379 था।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।
|क्षेत्र
|AQI
|अलीपुर
|391
|आनंद विहार
|337
|अशोक विहार
|312
|आया नगर
|378
|बुराड़ी
|373
|चांदनी चौक
|418
|द्वारका सेक्टर-8
|361
|आईजीआई एयरपोर्ट (T3)
|297
|आईआईटी दिल्ली
|361
|आईटीओ
|404
|जहांगीरपुरी
|439
|जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
|373
|जेएनयू
|349
|लोधी रोड
|370
|मुंडका
|413
|नजफगढ़
|343
|नरेला
|382
|ओखला फेज-2
|351
|पंजाबी बाग
|408
|पूसा
|383
|आरके पुरम
|367
|रोहिणी
|435
|विवेक विहार
|441
|वजीरपुर
|368
बता दें कि दीपावली की रात प्रतिबंधों के बावजूद राजधानी में जगह-जगह पटाखे जलाए गए। शाम करीब पांच से छह बजे के बीच पटाखे जलाने का सिलसिला तेज हो गया। पीतमपुरा, बुराड़ी, मयूर विहार और लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी जमकर आतिशबाजी हुई। शाम ढलने के साथ जश्न बढ़ा तो सड़कों और रिहायशी इलाकों में धुएं की परत जमा होने लगी। इस दौरान 20 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सोनिया विहार में सबसे अधिक 463 एक्यूआई दर्ज किया गया, जबकि जहांगीरपुरी में यह 450 रहा।