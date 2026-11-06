Delhi Metro Timing Change: दिवाली पर आखिरी मेट्रो कितने बजे मिलेगी? DMRC ने बदल दी टाइमिंग, नोट कर लें नया शेड्यूल

Delhi Metro Timetable: DMRC ने दिवाली के दिन मेट्रो समय में बदलाव किया है। 8 नवंबर 2026 को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर ट्रेनें सुबह 6 बजे से चलेंगी। इसके अलावा लास्ट मेट्रो की टाइमिंग भी बदल दी गई है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड6 Nov 2026, 08:08 PM IST
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दिवाली पर आखिरी मेट्रो कितने बजे मिलेगी?
दिवाली पर आखिरी मेट्रो कितने बजे मिलेगी?(AI generated image for representational purposes only)

Delhi Metro Diwali Timing: अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं, तो डीएमआरसी ने मेट्रो की टाइमिंग को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। नए अपडेट के अनुसार DMRC ने तीन मेट्रो लाइन की टाइमिंग को बदल दिया है। हालांकि ये बदलाव सिर्फ दिवाली वाले दिन ही लागू होगा। उसके बाद फिर से रोजाना की तरह मेट्रो चलेगी।

DMRC ने बदल दी इन मेट्रो की टाइमिंग

दिल्ली मेट्रो ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि दिवाली वाले वाले दिन यानी 8 नवंबर 2026 को पिंक लाइन (मजलिस पार्क-मजलिस पार्क/शिव विहार), मैजेंटा लाइन (बोटेनिकल गार्डन-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन और मजलिस पार्क-दीपाली चौक) और ग्रे लाइन (द्वारका काकरोला-धंसा बस स्टैंड) पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं सुबह छह बजे से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रात को एयरपोर्ट लाइन समेत सभी आखिरी ट्रेन संबंधित टर्मिनल स्टेशनों से रात 11 बजे के बजाय रात 10 बजे रवाना होगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि अगर उन्हें मेट्रो से सफर करना है, तो वो दिवाली वाले दिन का शेड्यूल नई टाइमिंग के अनुसार ही बना सकते हैं।

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दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव

मेट्रो लाइनशुरुआती स्टेशनदिवाली पर पहली मेट्रो का समयआखिरी मेट्रो का समय
पिंक लाइनमजलिस पार्क-शिव विहारसुबह 6 बजेरात 10 बजे
मैजेंटा लाइनबॉटनिकल गार्डन-कृष्णा पार्क एक्सटेंशनसुबह 6 बजेरात 10 बजे
मैजेंटा लाइनमजलिस पार्क-दीपाली चौकसुबह 6 बजेरात 10 बजे
ग्रे लाइनद्वारका-ककरोला-ढांसा बस स्टैंडसुबह 6 बजेरात 10 बजे
एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइनसंबंधित टर्मिनल स्टेशनसामान्य समयरात 10 बजे
अन्य मेट्रो लाइनेंसंबंधित टर्मिनल स्टेशनसामान्य समयरात 10 बजे
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ये कोई पहली बार नहीं है, जब दिल्ली मेट्रो ने दिवाली के मौके पर मेट्रो की टाइमिंग बदली हो। पिछली साल भी दिल्ली मेट्रो के समय में बदलाव किया गया था। उस समय भी मेट्रो रात 10 बजे तक चलाई गई थी और सुबह एक घंटे पहले से चली थी। बता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (ग्रैप) के तहत तीसरे चरण के उपाय लागू कर दिय गए हैं।आयोग के अनुसार, गुरुवार शाम चार बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 382 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। बता दें कि सात से नौ नवंबर तक इसके गंभीर श्रेणी में रहने का अनुमान है। इसके बाद के छह दिनों के दौरान वायु गुणवत्ता 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी के बीच रहने का अनुमान है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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