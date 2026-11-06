Delhi Metro Timing Change: दिवाली पर आखिरी मेट्रो कितने बजे मिलेगी? DMRC ने बदल दी टाइमिंग, नोट कर लें नया शेड्यूल

Delhi Metro Diwali Timing: अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं, तो डीएमआरसी ने मेट्रो की टाइमिंग को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। नए अपडेट के अनुसार DMRC ने तीन मेट्रो लाइन की टाइमिंग को बदल दिया है। हालांकि ये बदलाव सिर्फ दिवाली वाले दिन ही लागू होगा। उसके बाद फिर से रोजाना की तरह मेट्रो चलेगी।
दिल्ली मेट्रो ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि दिवाली वाले वाले दिन यानी 8 नवंबर 2026 को पिंक लाइन (मजलिस पार्क-मजलिस पार्क/शिव विहार), मैजेंटा लाइन (बोटेनिकल गार्डन-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन और मजलिस पार्क-दीपाली चौक) और ग्रे लाइन (द्वारका काकरोला-धंसा बस स्टैंड) पर मेट्रो ट्रेन सेवाएं सुबह छह बजे से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रात को एयरपोर्ट लाइन समेत सभी आखिरी ट्रेन संबंधित टर्मिनल स्टेशनों से रात 11 बजे के बजाय रात 10 बजे रवाना होगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि अगर उन्हें मेट्रो से सफर करना है, तो वो दिवाली वाले दिन का शेड्यूल नई टाइमिंग के अनुसार ही बना सकते हैं।
|मेट्रो लाइन
|शुरुआती स्टेशन
|दिवाली पर पहली मेट्रो का समय
|आखिरी मेट्रो का समय
|पिंक लाइन
|मजलिस पार्क-शिव विहार
|सुबह 6 बजे
|रात 10 बजे
|मैजेंटा लाइन
|बॉटनिकल गार्डन-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन
|सुबह 6 बजे
|रात 10 बजे
|मैजेंटा लाइन
|मजलिस पार्क-दीपाली चौक
|सुबह 6 बजे
|रात 10 बजे
|ग्रे लाइन
|द्वारका-ककरोला-ढांसा बस स्टैंड
|सुबह 6 बजे
|रात 10 बजे
|एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन
|संबंधित टर्मिनल स्टेशन
|सामान्य समय
|रात 10 बजे
|अन्य मेट्रो लाइनें
|संबंधित टर्मिनल स्टेशन
|सामान्य समय
|रात 10 बजे
ये कोई पहली बार नहीं है, जब दिल्ली मेट्रो ने दिवाली के मौके पर मेट्रो की टाइमिंग बदली हो। पिछली साल भी दिल्ली मेट्रो के समय में बदलाव किया गया था। उस समय भी मेट्रो रात 10 बजे तक चलाई गई थी और सुबह एक घंटे पहले से चली थी। बता दें कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (ग्रैप) के तहत तीसरे चरण के उपाय लागू कर दिय गए हैं।आयोग के अनुसार, गुरुवार शाम चार बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 382 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। बता दें कि सात से नौ नवंबर तक इसके गंभीर श्रेणी में रहने का अनुमान है। इसके बाद के छह दिनों के दौरान वायु गुणवत्ता 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी के बीच रहने का अनुमान है।